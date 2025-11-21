Teleshow

María Becerra mostró el entrenamiento con su novio J Rei antes de los shows en River: “Siempre divirtiéndonos”

Luego de publicar una emotiva canción juntos, los cantantes se filmaron de entrecasa, mostrando una faceta cercana y renovada

María Becerra mostró el entrenamiento junto a su novio para los shows en River (Video: Instagram)

Horas después de publicar su nuevo álbum, María Becerra sorprendió a sus seguidores al compartir una rutina de entrenamiento llena de energía y humor junto a su novio J Rei, mientras se prepara para sus próximos shows en River, con los que se propone hacer historia. En medio de la expectativa por el lanzamiento de Quimera, la artista mostró en redes sociales una coreografía divertida que refleja el entusiasmo y la vitalidad con la que encara esta etapa de su carrera.

El primer paso lo dio J Rei, que compartió en sus historias de Instagram un video de la puesta a punto física junto a su pareja. “Entrada en calor con Quimera”, escribió, dando a entender que las nuevas canciones marcan el pulso de su convivencia. Él viste todo de negro, de la remera, los pantalones y las zapatillas, mientras que ella lleva un conjunto deportivo de top y short de lycra de color lila.

La artista de Quilmes acusó recibo y subió también el video a sus historias de Instagram, con una acotación: “Todo entrenamiento de resistencia para los River, siempre divirtiéndonos”. Las imágenes la dan la razón: María y J Rei saltan y ríen en su gimnasio hogareño, mientras ejercitan con mancuernas y hasta reciben la inesperada intromisión de una de sus mascotas para terminar de conformar el cuadro.

El contexto de estos entrenamientos se enmarca en el lanzamiento de Quimera, el nuevo trabajo discográfico de Becerra, que incluye una colaboración especial con su pareja, J Rei. En la previa a la salida oficial del álbum, la artista publicó un adelanto de la canción “Mi Amor”, donde ambos comparten una letra cargada de significado personal. El fragmento difundido en redes sociales reveló una faceta íntima y emotiva, con versos que aluden a experiencias profundas vividas por la pareja. “Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”, se escucha en la canción, una referencia directa a las pérdidas gestacionales que atravesaron juntos en el último tiempo.

María Becerra compartió un adelanto de la canción con su novio J Rei

La historia detrás de este tema y del álbum en general está marcada por un proceso de recuperación física y emocional para Becerra. A principios de año, la cantante enfrentó graves complicaciones de salud tras sufrir una hemorragia interna severa, lo que la llevó a una internación de urgencia y a un período de terapia intensiva. J Rei estuvo a su lado durante ese momento crítico, acompañándola en la recuperación y en la decisión de pausar la actividad pública para priorizar el bienestar de la artista.

Durante ese tiempo, Becerra optó por canalizar sus emociones a través del arte y lo hizo de diferentes maneras. Compartió con sus seguidores una pintura personal que representaba su proceso de sanación, utilizando símbolos de dolor y esperanza. La creación de esta obra se convirtió en un refugio íntimo, y la música terminó siendo el vehículo para transformar la experiencia en un mensaje de resiliencia y amor compartido.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Los fanáticos destacaron la valentía de la artista al compartir su historia y la capacidad de convertir el dolor en arte. La colaboración con J Rei, en particular, fue recibida como un testimonio de unión y superación, reforzando el vínculo entre la pareja y su público, quien disfruta de saber todo de los artistas, desde esta flamante colaboración hasta los detalles más íntimos de la convivencia.

Es que el lanzamiento de Quimera y, sobre todo, la colaboración con J Rei simbolizan un capítulo compartido, donde la música y el amor se entrelazan y dejan una huella profunda en quienes los acompañan.

