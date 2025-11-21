Los hijos de los famosos fueron protagonistas en MasterChef Celebrity: sus momentos más disparatados y tiernos

Los hijos de los famosos sorprendieron en MasterChef Celebrity con ocurrencias y momentos emotivos en la última gala (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo como protagonistas inesperados a los hijos de los participantes, que irrumpieron a modo de sorpresa en las cocinas y revolucionaron por completo el estudio. Entre emoción, juegos, ocurrencias espontáneas y decisiones que definieron toda la gala, los más chicos se llevaron todas las miradas.

El programa comenzó con Germán Martitegui anunciando que habría “ayudantes muy especiales”, paso previo a que ingresaran en fila los hijos e hijas de los famosos. Desde ese momento, las redes estallaron con cada gesto, reacción y comentario que aparecía en pantalla.

Wanda Nara recibió a cada niño para que se presentara y, luego, el jurado reveló el giro del desafío: por primera vez, quienes irían al mercado serían ellos. Los chicos eligieron los ingredientes que sus padres tendrían que usar, lo que dio pie a una sucesión de momentos desopilantes.

Uno de los más tiernos ocurrió con Mateo, el hijo del Turco Husaín. Wanda lo enfrentó con humor: “Un pajarito, amigo de papá, me contó que vos sos tremendo, ¿es verdad?”. El niño respondió sin dudar: “Sí”, generando risas entre todos los presentes.

Algo similar sucedió con Ema, la hija de Eugenia Tobal, que apareció de sorpresa en medio de una conversación. Cuando Wanda le preguntó a Gina, la hija de Emilia Attias, si alguna vez su mamá llegó enojada por decisiones del jurado, quien respondió fue Ema: “Mi mamá sí”, comentario que desató carcajadas entre participantes y chefs. Luego, la actriz se emocionó al cocinar el plato especial que quería la niña.

Benjamín, el hijo de Valentina Cervantes, se robó la atención del estudio entero. Recorrió la cocina con total libertad y seleccionó productos del mercado según su propio criterio, incluidas cuatro kilos de naranjas. Su presencia espontánea y su energía provocaron sonrisas durante toda la noche. Por suerte, su hermana mayor Olivia estuvo presente y colaboró con el objetivo de su mamá con mayor presición.

Desde el balcón, Valentino, Constantino y Benedicto —los hijos de Maxi López y Wanda Nara— junto a Bastian, el hijo de Evangelina Anderson, también tuvieron su momento viral cuando le gritaron un divertido “¡Pelado, peladooo!” a Martitegui. Además, ayudaron a los más chicos en el mercado para que no se perdieran entre los pasillos. En paralelo, Lola y Emma, las hijas de Eva, eligieron un pollo para que su mamá cocine, aunque la modelo admitió necesitar ayuda de sus compañeros porque manipular alimentos de origen animal le da impresión.

Gina, la hija de Emilia Attias, protagonizó otra perlita: confundió a Maxi López con un cantante. Wanda quiso precisar: “¿De cumbia o de reggaetón?”, y la niña respondió con naturalidad: “De reggaetón”. Minutos después, sorprendió nuevamente al preguntarle a Delfina —la hija del Chino Leunis— por el apodo de su papá. “¿Por qué le dicen ‘El Chino’?”, indagó. La adolescente respondió sin rodeos: “Porque es medio chino en los ojos”.

Hacia el final, La Joaqui habló con Wanda sobre su vínculo con sus hijas, Shaina y Eva, y dejó una reflexión íntima sobre la maternidad, la exposición y sus procesos personales. Contó que, pese a haber atravesado etapas difíciles, el comportamiento de las niñas durante la visita la emocionó profundamente. “Creo que he dedicado mi vida entera a un desarrollo de personaje villanesco, me pareció más fácil pretender que no tenía un corazón para que la vida no me lo rompiera. Y me he dedicado a componer sobre la autodestrucción que he ejercido sobre mí misma para llenar ciertos vacíos, de una manera oscura”, dijo al recordar su etapa como madre soltera.

Luego, explicó: “Sé que hay mucha gente que se siente incómoda con eso, yo a veces también. Pero cuando vi que vinieron mis hijas y todos me decían que se portaban muy bien, me gustaría que ellas sepan que son el ejemplo de que yo sé escribir algo bonito también”. Ante esto, la conductora le pidió que escriba una canción para las niñas.

Con recorridos caóticos por el mercado, confesiones inesperadas, humor espontáneo y mucha ternura, los hijos de los participantes transformaron la dinámica habitual del reality. Fue una noche distinta, donde la cocina quedó en segundo plano y la frescura de los chicos entregó algunos de los momentos más recordados de la temporada.