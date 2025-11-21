Teleshow

Ángel de Brito confirmó cuándo será el último programa de Yanina Latorre en LAM: el final de una década de trabajo

La salida de la figura de espectáculos genera expectativas sobre los próximos movimientos en el programa. ¿Quién ocupará su lugar?

Yanina Latorre dejará LAM tras 10 años

El ciclo de Yanina Latorre en LAM, el programa de espectáculos de América TV, ya tiene fecha de cierre. Ángel de Brito, conductor del ciclo, confirmó cuándo será el último programa de la panelista, lo que marca el final de una década de trabajo conjunto y una etapa relevante en el mundo del espectáculo.

La confirmación de la fecha llegó a través de una respuesta directa de De Brito en redes sociales, despejando las dudas sobre la despedida de Latorre. La noticia, que había generado especulaciones en las últimas semanas, se consolidó con la fecha precisa, lo que activó el debate sobre el futuro del programa y de la propia panelista. “¿Hasta cuándo va a estar Yani en LAM”?, le consultó un seguidor, a lo que el conductor respondió: 27 de diciembre.

El último programa de Yanina Latorre en LAM ya tiene fecha confirmada

La decisión de Latorre de dejar LAM responde a una combinación de factores personales y profesionales. En declaraciones recientes, la panelista explicó que la incompatibilidad de horarios fue determinante: “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, expresó durante su ciclo radial en El Observador 107.9. Latorre detalló que, desde que asumió la conducción de Sálvese Quien Pueda, su propio programa en América TV, la superposición de compromisos volvió insostenible su presencia diaria en LAM. “Es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde. Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto, que antes no faltaba”, reconoció, aludiendo al cansancio acumulado y a la necesidad de priorizar proyectos personales.

El impacto de la salida de Latorre se percibe tanto en la estructura interna de LAM como en la audiencia. Su presencia, caracterizada por la frontalidad y la capacidad de generar primicias, fue clave en la construcción del tono del programa junto a De Brito. El final de esta etapa representa el cierre de un ciclo marcado por exclusivas, debates y una química particular entre conductor y panelista. La ausencia de Latorre plantea interrogantes sobre la renovación del panel y la continuidad del formato, mientras el público sigue de cerca los movimientos en la grilla de América TV.

Yanina Latorre comentó que imagina que Mariana Brey ocupará su lugar en LAM

En cuanto al futuro profesional de Latorre, la agenda se presenta cargada de desafíos. Además de su labor en radio y televisión, la panelista prepara el estreno de un unipersonal teatral, sumando así una nueva faceta a su carrera. La búsqueda de consolidar “su espacio propio” y la diversificación de sus actividades marcan el rumbo de la nueva etapa que inicia tras su salida de LAM.

Las especulaciones sobre quién ocupará el lugar de Latorre en el panel ya circulan entre colegas y seguidores del programa. La propia panelista sugirió a Mariana Brey como una candidata natural: “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es lo que yo huelo. Ella empezó con Ángel a panelear, es muy efectiva. Obvio, haciendo espectáculos en LAM, no es que va a pelear con nadie por Milei, salvo algún comentario”. Latorre elogió la capacidad de trabajo de su compañera, aunque reconoció que su agenda es compleja, ya que reparte su tiempo entre varios canales y programas. Pía Shaw, compañera de Yanina en radio, aportó una visión realista sobre la disponibilidad de Mariana: “Igual no va todos los días a todo”. La grilla de América TV, no obstante, se mantiene abierta a cambios y nuevas apuestas.

Con la cuenta regresiva en marcha, la salida de Yanina Latorre de LAM deja un vacío en el panel y en la conversación mediática. Su nombre, asociado a la polémica y la primicia, se despide del ciclo, mientras el programa se prepara para una nueva etapa sin una de sus figuras más reconocidas.

