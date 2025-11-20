Graciela Alfano habló sobre el momento más oscuro de su vida: “Hubiera terminado presa”

Durante una entrevista, Graciela Alfano abordó un episodio de su infancia que marcó su vida de forma indeleble: el abuso sufrido entre los 4 y 7 años por parte de un vecino. Al recordar aquella época, la actriz relató cómo la ausencia de apoyo familiar agravó todo e incluso cómo llegó a pensar en la posibilidad de hacer justicia por mano propia.
Todo comenzó cuando Pampito, conductor del ciclo de streaming Resu en vivo (Resumido) junto a Naza Di Serio, indagó en el momento más duro de Graciela y si había pensado hacer justicia por mano propia. “Abusó de mí durante 3 años de mi vida entre los 4 y los 7 años. Estuve cuatro horas pensando de qué manera iba a terminar con la vida de ese hombre”, se sinceró la actriz a flor de piel sobre un momento que dejó huellas.
“Si por asesinato decís pasarle por arriba con el auto y después ver dónde está la marcha atrás para hacer de nuevo marcha atrás, sí, por supuesto”, reconoció. Alfano recordó que no concretó su venganza, luego de analizar la situación: “Por suerte no salió, porque si no hubiera terminado presa. Mi vida hubiera sido otra historia”, recordó. “Yo no sé si él murió o qué pasó, porque yo me mudé de ahí a los siete años, pero eso lo viví y lo pensé. Entonces, por eso puedo decir que el monstruo lo tenemos y está bueno aceptarlo”, dijo.
La reflexión sobre estos pensamientos la llevó a analizar las posibles consecuencias de sus actos, concluyendo que el costo habría sido demasiado alto. “Fue una larga espera y yo por suerte pienso bien. Fui pensando en las consecuencias. La última fue: ‘¿Yo me bancaría lo que me va a pasar? ¿Estaría presa?’. No valía la pena, porque lo peor que me puede hacer este hombre, no es haberme violado tres años seguidos de mi vida, es convertirme en una asesina”, sostuvo.
Incluso la exmodelo fue más allá al reflexionar en profundidad sobre sus deseos: “Lo peor no fue eso, sino un día haberme dado cuenta que yo había quedado encerrada en esa habitación de alguna manera. Si todos mis traumas, mis neurosis pasaban por eso. Entonces, haber podido abrir la puerta para sacar esa nena, para que pueda crecer hasta quién soy yo ahora, eso fue todo el trabajo duro, arduo, pero que vale la pena”.
“Hay mucha gente que está pasando por esto. No estigmatizar, no esconder. Es algo que te pasa y de nuevo, sos víctima, indudablemente sos víctima, pero no sigas victimizándote. Una vez que sos víctima, no pienses que la solución va a estar afuera. La solución la tenés vos. ¿Y cuál es la solución? Salir adelante, hacer una terapia, grupo de apoyo, buscar amigos. Hay muchas cosas y la verdad, todos los que están padeciendo les deseo lo mejor", opinó.
Graciela Alfano compartió el gran dolor de su vida en 2019 en una de las mesas de Mirtha Legrand. “Fui víctima de abuso entre los 4 y los 7 años, por un vecino que vivía pegado a mi casa. Mi mamá le daba la confianza de que me pasara a buscar por el jardín de infantes. Tengo 40 años de terapia hablando del tema. Cuando el adulto lo toca, el niño cree que tiene que ser así, que puede hacerlo, porque no te pone un cuchillo ni nada, sino que va incorporando ese contacto. Tengo recuerdos tremendos del aliento y cosas que no quiero contar”.
Graciela aseguró que en un principio su madre no le creyó, y que recién cuando le contó a su padre, finalmente la familia decidió irse a vivir a un hotel: “Por suerte, el hombre era impotente. En caso contrario no sé cómo me hubiera lastimado. La lastimadura fue psicológica, no puedo creer estar hablando de esto, como que estoy flotando en este momento”.
“Mi familia y mis hijos lo saben, por supuesto. Me psicoanalizo porque te da una sensación de vergüenza muy grande. En este momento no me siento muy cómoda y me sigue dando vergüenza. Me sentí con la columna vertebral de Frida Kahlo durante toda mi vida, y eso que tuve la oportunidad de acceder a distintas terapias. Sentía que estaba rota, que estaba mal, que era una persona fallada, discapacitada totalmente”, compartió, sensibilizada.
“Muchos se preguntan: ‘¿Después de tanto tiempo se emociona?’ En el caso mío pasó hace millones de años, pero el daño es tan grande que uno se emociona. Estoy haciendo mucha fuerza en este momento para intentar dar un discurso que sea profesional. Es un dolor y un año tremendo el que se le hace a una mujer”, manifestó, entre lágrimas.