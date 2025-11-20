Teleshow

Graciela Alfano habló sobre el momento más oscuro de su vida: “Hubiera terminado presa”

La actriz recordó en el streaming Resu en vivo el abuso que sufrió en los primeros años de su infancia. Su fuerte testimonio

Guardar
Graciela Alfano recordó el momento más crudo de su vida: “Estuve cuatro horas pensando de qué manera iba a terminar con la vida de ese hombre” (Video: Resu en vivo/ Eltrece)

Durante una entrevista, Graciela Alfano abordó un episodio de su infancia que marcó su vida de forma indeleble: el abuso sufrido entre los 4 y 7 años por parte de un vecino. Al recordar aquella época, la actriz relató cómo la ausencia de apoyo familiar agravó todo e incluso cómo llegó a pensar en la posibilidad de hacer justicia por mano propia.

Todo comenzó cuando Pampito, conductor del ciclo de streaming Resu en vivo (Resumido) junto a Naza Di Serio, indagó en el momento más duro de Graciela y si había pensado hacer justicia por mano propia. “Abusó de mí durante 3 años de mi vida entre los 4 y los 7 años. Estuve cuatro horas pensando de qué manera iba a terminar con la vida de ese hombre”, se sinceró la actriz a flor de piel sobre un momento que dejó huellas.

“Si por asesinato decís pasarle por arriba con el auto y después ver dónde está la marcha atrás para hacer de nuevo marcha atrás, sí, por supuesto”, reconoció. Alfano recordó que no concretó su venganza, luego de analizar la situación: “Por suerte no salió, porque si no hubiera terminado presa. Mi vida hubiera sido otra historia”, recordó. “Yo no sé si él murió o qué pasó, porque yo me mudé de ahí a los siete años, pero eso lo viví y lo pensé. Entonces, por eso puedo decir que el monstruo lo tenemos y está bueno aceptarlo”, dijo.

“Si por asesinato decís pasarle
“Si por asesinato decís pasarle por arriba con el auto y después ver dónde está la marcha atrás para hacer de nuevo marcha atrás, sí, por supuesto”, se sinceró Graciela Alfano

La reflexión sobre estos pensamientos la llevó a analizar las posibles consecuencias de sus actos, concluyendo que el costo habría sido demasiado alto. “Fue una larga espera y yo por suerte pienso bien. Fui pensando en las consecuencias. La última fue: ‘¿Yo me bancaría lo que me va a pasar? ¿Estaría presa?’. No valía la pena, porque lo peor que me puede hacer este hombre, no es haberme violado tres años seguidos de mi vida, es convertirme en una asesina”, sostuvo.

Incluso la exmodelo fue más allá al reflexionar en profundidad sobre sus deseos: “Lo peor no fue eso, sino un día haberme dado cuenta que yo había quedado encerrada en esa habitación de alguna manera. Si todos mis traumas, mis neurosis pasaban por eso. Entonces, haber podido abrir la puerta para sacar esa nena, para que pueda crecer hasta quién soy yo ahora, eso fue todo el trabajo duro, arduo, pero que vale la pena”.

“Hay mucha gente que está pasando por esto. No estigmatizar, no esconder. Es algo que te pasa y de nuevo, sos víctima, indudablemente sos víctima, pero no sigas victimizándote. Una vez que sos víctima, no pienses que la solución va a estar afuera. La solución la tenés vos. ¿Y cuál es la solución? Salir adelante, hacer una terapia, grupo de apoyo, buscar amigos. Hay muchas cosas y la verdad, todos los que están padeciendo les deseo lo mejor", opinó.

"No valía la pena matarlo
"No valía la pena matarlo porque lo peor que me puede hacer este hombre, no es haberme violado tres años seguidos de mi vida, es convertirme en una asesina”, reflexionó Alfano (Diego Barbatto)

Graciela Alfano compartió el gran dolor de su vida en 2019 en una de las mesas de Mirtha Legrand. “Fui víctima de abuso entre los 4 y los 7 años, por un vecino que vivía pegado a mi casa. Mi mamá le daba la confianza de que me pasara a buscar por el jardín de infantes. Tengo 40 años de terapia hablando del tema. Cuando el adulto lo toca, el niño cree que tiene que ser así, que puede hacerlo, porque no te pone un cuchillo ni nada, sino que va incorporando ese contacto. Tengo recuerdos tremendos del aliento y cosas que no quiero contar”.

Graciela aseguró que en un principio su madre no le creyó, y que recién cuando le contó a su padre, finalmente la familia decidió irse a vivir a un hotel: “Por suerte, el hombre era impotente. En caso contrario no sé cómo me hubiera lastimado. La lastimadura fue psicológica, no puedo creer estar hablando de esto, como que estoy flotando en este momento”.

"Sos víctima, indudablemente sos víctima,
"Sos víctima, indudablemente sos víctima, pero no sigas victimizándote. Una vez que sos víctima, no pienses que la solución va a estar afuera. La solución la tenés vos", manifestó la actriz

“Mi familia y mis hijos lo saben, por supuesto. Me psicoanalizo porque te da una sensación de vergüenza muy grande. En este momento no me siento muy cómoda y me sigue dando vergüenza. Me sentí con la columna vertebral de Frida Kahlo durante toda mi vida, y eso que tuve la oportunidad de acceder a distintas terapias. Sentía que estaba rota, que estaba mal, que era una persona fallada, discapacitada totalmente”, compartió, sensibilizada.

“Muchos se preguntan: ‘¿Después de tanto tiempo se emociona?’ En el caso mío pasó hace millones de años, pero el daño es tan grande que uno se emociona. Estoy haciendo mucha fuerza en este momento para intentar dar un discurso que sea profesional. Es un dolor y un año tremendo el que se le hace a una mujer”, manifestó, entre lágrimas.

Temas Relacionados

Graciela AlfanoResu en vivo

Últimas Noticias

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

El futbolista abrió la puerta de su intimidad y mostró cómo son las mañanas con su pequeña

Ailán Cova reaccionó a la

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

La cantante volvió a hacer referencia a la situación que vivió Lowrdes y contó cómo están los ánimos ante el inminente regreso de la banda

La furia de Lissa Vera

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

Invitado por Juana Viale a su programa de Carnaval Stream, el músico —último eliminado de MasterChef Celebrity—, aprovechó la presencia de Julieta Zylberberg, protagonista de Yiya, para relatar una anécdota juvenil

Walas contó que cuando era

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

En el programa de la exvedette compartieron el momento previo a que se encendieran las cámaras y mostraron como fue el ida y vuelta entre la actriz y Mauro Icardi

El detrás de escena de

De Copenhague a Mallorca: Ángela Leiva mostró su vida de viajes y música en octubre

La cantante estuvo fuera del país y aprovechó para mezclar trabajo y placer en distintos puntos de Europa

De Copenhague a Mallorca: Ángela
DEPORTES
Lo que no se vio

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La clave, en el mediocampo: la dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

TELESHOW
El Turco Husaín reveló la

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: “Hay que prestar atención”

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

El detrás de escena de la entrevista de la China Suárez con Moria Casán: “Dependencia emocional”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos eliminó el arancel

Estados Unidos eliminó el arancel adicional del 40% para algunas importaciones agrícolas procedentes de Brasil

Lula nominó al fiscal general Messias como nuevo juez de la Corte Suprema de Brasil

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen