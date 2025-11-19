La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

Luck Ra sorprendió a los alumnos de dos colegios al dar un show

Este martes, Luck Ra decidió sorprender a los alumnos de dos escuelas al ofrecer un show gratis para los alumnos más chicos. En una jornada de alegría, el cordobés transformó la tarde en un día inolvidable para cientos de alumnos. Rápidamente, la situación se viralizó, generando que su novia, La Joaqui reaccionara al video. Conmovida, al ver el trato de su pareja con los niños, la referente de RKT decidió hacerle una romántica propuesta.

“Hoy fui a cantar a dos colegios, solo porque sí, y la pasamos genial”, comenzó diciendo Luck Ra en sus historias junto a una foto con los alumnos de una institución. Luego, en la descripción del video, el artista propuso: “Al colegio que tenga más aguante la caemos con la banda, repórtense acá, ¿a dónde vamos?. Lo edité yo, no sean malos. Gracias por el amor de hoy, estas cosas me alegran el corazón”.

Entre los cientos de comentarios se destacó el de su novia, quien comenzó diciendo: “Qué hombre que sos mi amorcito”, a lo que el cantante respondió: “Es que estoy al lado de una gran mujer”.

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver su trato con los niños

Sin embargo, luego La Joaqui fue más allá y destacó el trato de Luck Ra con los pequeños: “Che, se te da bien con los niños, ¿ya podemos tener los nuestros? Te amo”. Inmediatamente, cientos de fans reaccionaron al mensaje de la referente de RKT, apoyando su propuesta. “Por favor, sii”, “Es un crack este chico , muchos sentimientos un carisma terrible y una humildad aún mayor”, y “Tremenda propuesta, estamos todos esperando. Lindos ambos, abrazo fuerte”, fueron algunos de los mensajes de los fans.

Actualmente, La Joaqui disfruta de un gran presente laboral en medio de su participación en MasterChef Celebrity (Telefe). En ese marco, la joven habló abiertamente sobre el momento que vive junto a Luck Ra, su pareja desde hace un año y medio. En una entrevista con LAM (América TV), la cantante marplatense compartió detalles sobre la estabilidad y el apoyo que encuentra en su relación, y dejó entrever la admiración y complicidad que la une al artista cordobés.

La respuesta de Luck Ra ante los románticos mensajes de La Joaqui (Instagram)

“Es verdad que él está en todo lo que lo necesite. Se hace cargo de todo: de mi corazón, del hogar, de nuestra estabilidad emocional, de todo. Él es el tipazo más tipazo de la Argentina”, expresó La Joaqui en diálogo con LAM, resaltando el rol que cumple Luck Ra en su vida cotidiana. Ante la consulta sobre rumores de un posible reemplazo en el reality culinario, la artista no dudó en elogiar la disposición de su pareja: “Si en algún momento yo no pudiera venir, no tengo duda de que sacaría el arpón por mí, porque es un capo”.

La relación, que ya suma un año y medio, se encuentra en una etapa de plenitud. Consultada sobre la posibilidad de casamiento, la cantante fue clara: “No, todavía no nos casamos. Chicos, hace un año y medio salimos. Estamos disfrutando. Estoy prolongando el período de luna de miel, de conquista, que es tan bonito. Estoy encontrando maneras de enamorarlo todos los días”, afirmó en la misma entrevista con LAM.

La Joaqui y Luck Ra atraviesan un momento de suma felicidad en su relación

La Joaqui también reflexionó sobre el significado de este vínculo en su vida y la transformación personal que ha experimentado. “No me vieron querer nunca antes a nadie. Era una persona a la que le costaba confiar. Pero cuando llega el amor de verdad, fluye solo. Uno intenta que las cosas funcionen y no son. Intentás que tu círculo entre en un cuadrado, y no va a entrar. Pero cuando llega la persona que es, las cosas fluyen solas, y estoy viviendo eso ahora”, compartió. La artista, conocida por su carácter fuerte, mostró un costado más íntimo y agradecido: “Estoy sumamente agradecida. No había encontrado antes a alguien que maneje los mismos códigos o valores que yo”.

La expectativa de una canción juntos entre ambos es alta entre sus seguidores, pero la propia Joaqui explicó en Tapados de laburo (OLGA) por qué aún no se ha concretado. “Hay una situación que me pasa que es muy controversial, porque siento que hay tanta energía integrada en que algún día hagamos algo juntos... me preocupa mucho fallar”, confesó en el programa de streaming. La presión y la carga emocional que implica compartir un proyecto artístico con su pareja la llevan a postergar ese momento: “Es tan importante para mí, significa tanto... Yo siempre hice música para disociar, para fiesta, para olvidarme de lo que estoy sintiendo. Pero esto sería distinto”.

En ese mismo espacio, la cantante abordó su historia personal y el impacto que ha tenido su crecimiento profesional. “Mi sueño era pagar la luz, el agua y el gas. No tenía sueños muy enormes. Solo quería tener una casa para mí y para mis hijas. Ni siquiera quería comprarla, solo alquilar algo que fuera nuestro, que nadie nos pudiera sacar”, recordó en Tapados de laburo, aludiendo a sus orígenes y a la sencillez de sus aspiraciones iniciales.

Hoy, La Joaqui reconoce que su realidad ha superado ampliamente aquellas expectativas y se muestra agradecida por el presente que vive, tanto en lo personal como en lo profesional.