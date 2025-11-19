El paradisíaco viaje de Nicole Neumann y Manu Urcera a Villa la Angostura: entre lagos y paseos con su hijo Cruz

Nicole Neumann disfruta de sus días en Villa la Angostura con Manu Urcera y su hijo (Video: Instagram)

Nicole Neumann, Manu Urcera y su hijo Cruz disfrutaron de unos días de descanso en Villa la Angostura, un viaje pensado para reconectar con la naturaleza y fortalecer los lazos familiares en el privilegiado entorno patagónico. Esta escapada se tradujo en una serie de imágenes que narra no solo la belleza de los paisajes australes, sino también la intimidad, el juego y el asombro compartido en familia.

En una de las fotos más espontáneas, Nicole y Manu posan juntos, sentados sobre un lecho de piedras a la orilla de un río de aguas de color esmeralda, rodeados de arbustos floridos y vegetación nativa. Nicole, con campera inflable negra y gorra a juego, saca la lengua divertida hacia la cámara, mientras el piloto sonríe ampliamente, vestido con una campera clara y gorra azul. La imagen irradia complicidad y distensión, enmarcada por flores amarillas y el brillo natural del agua.

La secuencia sigue mostrando el entorno único de Villa la Angostura: se aprecian ríos y lagos donde las aguas cristalinas reflejan el verde y el azul del cielo y la vegetación, con restos de antiguas estructuras de madera visibles sobre la superficie. En una de las tomas, la ribera rocosa aparece enmarcada por densos arbustos de flores amarillas, realzando los contrastes de color, mientras en otra la lente captura un grupo de aves silvestres—cauquenes de plumaje ocre, gris y blanco—caminando junto a un pichón de plumas oscuras por la orilla, una escena serena y característica de la fauna local.

Los colores de Villa la Angostura fueron el escenario perfecto para un tierno momento padre e hijo

La pareja viajó solo con Cruz, las hijas de Nicole y Fabián Cubero no fueron

Chaleco puffer y gorrito de oso fueron los elegidos para abrigar a Cruz

Madre e hijo gozaron de la paz y tranquilidad a orillas del lago

La experiencia familiar continuó con una jornada de exploración a la orilla de un lago patagónico. Desde la playa de piedras, Nicole, vestida con campera negra, pantalón claro y el cabello suelto, se agacha para mostrarle a Cruz la flora de la ribera: entre ambos, un arbusto denso y repleto de flores amarillas capta la atención y despierta la curiosidad del pequeño, vestido con ropa clara y gorro de lana beige. En otra imagen, madre e hijo aparecen sentados de espaldas sobre un tronco, mirando juntos las aguas profundas del lago, las embarcaciones amarradas y el relieve montañoso cubierto de nieve a la distancia; la imagen se acentúa con la palabra “Bebé” junto a la figura de Cruz, consolidando el sentido de afecto y contemplación.

Manu Urcera también protagoniza momentos entrañables: es captado sosteniendo en brazos a Cruz, ambos mirando hacia el horizonte lacustre entre arbustos verdes y flores nativas, con las montañas de fondo; la imagen lleva sobreimpresa la frase “Ellos Manu Urcera & Cruz”. Las postales de naturaleza y familia se alternan con retratos acogedores bajo techo: toda la familia sonríe en el interior de una cabaña de la villa, iluminados por la luz que entra a través de una ventana de madera, y Cruz siendo fotografiado solo mientras explora la playa de piedras del lago, abrigado y jugando con su gorro de orejas.

Cada instantánea revela escenas de disfrute, descubrimiento y conexión familiar en escenarios de inmensa calma. El entorno amplifica la sensación de bienestar: aguas limpias, arbustos floridos, aves autóctonas y el cielo patagónico como telón de fondo. Nicole, Manu y Cruz lograron que este viaje quedara registrado no solo en álbumes digitales, sino en la memoria de los días plenos donde la naturaleza y el tiempo compartido refuerzan la importancia de las pequeñas experiencias, las miradas de asombro y el poder de la familia como refugio y motor.

Cruz fue el gran protagonista de las fotos que compartió la modelo en redes

La tranquilidad a orillas de uno de los lagos de Villa la Angostura

Nicole y Manu viajaron para disfrutar de tiempo en familia lejos de los reflecotres de la ciudad

La modelo compartió los increíbles paisajes que tiene el sur para ofrecer (Instagram)

La aventura de Neumann, Urcera y el pequeño Cruz en Villa la Angostura dejó mucho más que un álbum de postales perfectas: reflejó cómo la naturaleza, el juego y los pequeños ritos cotidianos se convierten en el verdadero impulso de la vida familiar. Entre paisajes de montaña, recorridas a la orilla del agua y la simpleza de cada momento compartido, la familia encontró en el sur un escenario para fortalecer vínculos y construir recuerdos, en un entorno que invita a la pausa, el asombro y la conexión auténtica lejos de la rutina habitual.