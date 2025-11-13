El nuevo look de Magui Bravi que despertó comparaciones con una famosa actriz extranjera

De cara a su próximo proyecto, Magui Bravo sorprendió con un cambio de look que se asemejó al de Tokyo de La Casa de Papel (Instagram)

En medio de un año cargado de compromisos artísticos y nuevas oportunidades, Magui Bravi eligió hacer un alto y pasar por el estilista, pero lejos de buscar solo una renovación superficial, el motivo de su cambio tiene un trasfondo especial. La bailarina y actriz decidió dejar atrás su tradicional melena larga y apostó a un corte radical, alineando su imagen con su próximo gran desafío. Está por protagonizar Lunática, la película de ciencia ficción dirigida por Martín Basterretche donde Magui tendrá el papel central y todo apunta a que Juana, su personaje, marcará un antes y un después en su carrera.

El nuevo look sorprendió a sus seguidores desde el primer clip que compartió en sus redes. “Hola Juana. Nueva peli, nueva era”, escribió con entusiasmo junto al video donde documentó el paso a paso de la transformación, desde la decisión sobre el largo hasta el momento en que las tijeras dejaron su cabello a la altura de la barbilla. El proceso fue también una manera de despedir simbólicamente el pasado y prepararse para una etapa distinta tanto en pantalla como en la vida real.

Cuando salió de la peluquería, Magui no perdió tiempo y, fiel a su costumbre, subió una serie de imágenes para celebrar su nueva imagen: un corte carré con flequillo no tardó en ser comparado a Úrsula Corberó cuando interpretó a Tokyo, el icónico personaje de la española en La Casa de Papel.

“La Tokyo de Argentina”, “Te queda precioso ese corte, ¡me fascinó!”, “Re parecida a Tokyo”, “Igualita a Tokyo”, “La hermana perdida de Úrsula”, fueron solo algunos de los mensajes que llenaron sus publicaciones, mezclados con halagos de colegas como Mirta Wons, Adabel Guerrero y Melody Luz: “Espectacular”; “Todo te queda bien”; “Ah bueno, ¡amo!”.

El antes y después de la actriz tras pasar por el estilista (Captura de video)

Pero la transformación de Bravi no fue solamente estética. Este corte llega en un momento donde la actriz enfrenta cambios muy significativos a nivel personal. Hace apenas dos semanas despidió a su amiga inseparable, su perra Roma, un animal rescatado de la calle que durante más de una década fue su compañía incondicional. En Instagram, Magui le dedicó un emotivo mensaje: “Adiós mi Romita. Te voy a extrañar siempre y cada día. Todo el tiempo hay ruidos en la casa y creo que estás ahí. Mi inconsciente me hace mirar los rincones en que ya no estás. Gracias por tu compañía, por cada momento. Nos vemos en la próxima vida. Mientras tanto nunca te voy a olvidar perrita loca, reina de la manada”.

La historia entre Roma y Magui está marcada por la casualidad y el amor incondicional. La actriz y bailarina relató en una entrevista por streaming en Telefe cómo fue aquel primer encuentro: “Íbamos caminando también por Vicente López y de repente ella nos empezó a seguir... Y era un perro grande, ¿eh? Nosotros no vivíamos donde estamos ahora, vivíamos un poco más cerca del río. Llegó hasta la puerta de casa y nosotros subimos. Y yo me meto a casa y prendo el portero eléctrico, que tiene camarita, y la veía a la perra así, sentadita, mirando”, contó recordando el instante en que la vida le puso a Roma en el camino.

Magui con su perra Roma, a quien despidió a fines de octubre (Instagram)

La escena se repitió durante varias horas hasta que, sola de madrugada, Magui bajó conmovida a llevarle agua y comida. “Tres de la mañana y digo: ‘Voy a bajar’. Y después subí con ella y nunca se fue”, resumió sobre el comienzo de una convivencia llena de anécdotas, cariño y presencia que la ayudó a sobrellevar muchos momentos importantes de su vida.

Hoy, a poco de despedirse de Roma y en medio de la adrenalina por estrenar un papel tan desafiante como el de Juana en Lunática, Magui Bravi abraza los cierres, los nuevos sueños y los cambios de imagen como ritos de maduración. Entre la nostalgia de lo que fue y la emoción de lo que está por venir, la artista demuestra que, más allá de la pantalla y los aplausos, lo esencial es caminar acompañada —por amigas, mascotas o personajes— y no tener miedo a los nuevos comienzos, ni a los cortes de pelo, ni a reinventarse una vez más.