Teleshow

Tras la polémica por sus notas frustradas, la China Suárez respondió con un detalle que no pasó desapercibido

Luego de una noche agitada en redes, la actriz se mostró enfocada en su trabajo, compartiendo imágenes en un estudio y dejando claro que prefiere el silencio antes que más explicaciones

La China Suárez reapareció en
La China Suárez reapareció en Instagram tras la polémica y publicó fotos desde un estudio de grabación

Después de una noche de furia que la tuvo como protagonista en X (antes Twitter), la China Suárez reapareció en su cuenta de Instagram con una publicación que volvió a encender la conversación virtual. En medio de la polémica por la cancelación de diversas entrevistas en canales de streaming y tras apuntar directamente contra Benjamín Vicuña, su expareja y padre de sus dos hijos menores, la actriz optó por expresarse con un gesto simbólico: dos fotos desde un estudio de grabación, una frase concisa y los comentarios cerrados.

“A trabajar”, escribió la actriz junto a un emoji de bíceps y a dos imágenes que la muestran con auriculares, una campera de cuero negra y el celular en la mano, mientras posa en una cabina de sonido. En una de las fotos se la ve mirando a cámara con gesto tranquilo, el clásico “paz y amor” con los dedos y una actitud segura. En la otra, aparece de perfil frente a las consolas y pantallas de edición, con un monitor encendido detrás que deja ver una escena en proceso.

La actriz cerró los comentarios
La actriz cerró los comentarios en su publicación como respuesta firme a la controversia en redes sociales

El detalle que más llamó la atención fue que Suárez decidió restringir los comentarios en la publicación, impidiendo que los usuarios pudieran dejar mensajes. En pleno auge del debate sobre su relación con el mundo del streaming y luego de las tensiones, esta acción fue leída como una respuesta silenciosa pero firme: no más explicaciones, solo trabajo.

El contexto no podría haber sido más agitado. La noche anterior, la China respondió una a una las versiones en redes sobre la frustrada nota que iba a dar en Antes que Nadie, el programa conducido por Diego Leuco, Mica Vázquez y Yoyi Francella.

China Suárez desmintió rumores sobre
China Suárez desmintió rumores sobre condiciones impuestas y aclaró el malentendido con los programas de streaming

La actriz explicó que todo se trató de un malentendido y negó haber impuesto exigencias o condiciones para asistir. “Lo más genial de todo es que yo no me enteré de ninguna exigencia, no las puse yo. Ellos querían que vaya a Nadie Dice Nada y yo preferí ir con Leuco porque ya me había entrevistado antes y lo había pasado muy bien”, escribió. Luego, agregó: “Eso pasa cuando hay mucha gente en el medio. Me cuesta delegar y prefiero hablar las cosas personalmente. En fin, un malentendido que se podría haber evitado, pero puede pasar”.

Con esas líneas, buscó cerrar la controversia y desmentir los rumores sobre presuntas trabas de su entorno o negativas por parte de otros programas. También habló de OLGA, el canal de Migue Granados, que había sido mencionado por el propio conductor en medio de la confusión: “Sé que estaban hablando con Granados hasta hoy a la mañana, pero Disney prefirió ir con Luzu. Después se ve que se ofendieron y twittearon esa pelotudez para seguir fomentando el odio. Estas cosas muchas veces a los actores nos exceden”.

La publicación de Suárez marcó
La publicación de Suárez marcó un cambio de foco hacia su trabajo en la postproducción de una serie y música nueva

Aunque la publicación parece simple, el momento elegido para hacerla no fue casual. Horas antes, Suárez había mencionado a Benjamín Vicuña en uno de sus tuits, en tono crítico: “Hace mucho se le pidió que deje de filtrar información sobre mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”. El comentario se viralizó de inmediato, reavivando el conflicto mediático entre ambos. Y fue justamente después de esa frase que decidió apagar el ruido y mostrarse concentrada en un entorno laboral, como marcando una distancia emocional con el escándalo.

Según parece, la actriz se encuentra trabajando en la postproducción de una serie y en la grabación de nuevo material musical, lo que explicaría su presencia en el estudio. En los últimos años, combinó ambas facetas —actriz y cantante— y logró consolidar un estilo propio en el plano audiovisual.

