José María Muscari celebró el Día Internacional de la Adopción con un mensaje a su hijo Lucio: “Esto es ser familia”

El productor teatral celebró la fecha especial con una reflexión sobre la paternidad y el valor de los pequeños momentos, conmoviendo a sus seguidores y mostrando el lado más íntimo de su familia elegida

José María Muscari celebró el Día Internacional de la Adopción con un emotivo mensaje dedicado a su hijo Lucio en redes sociales

José María Muscari conmovió a sus seguidores este domingo al compartir un mensaje lleno de emoción por el Día Internacional de la Adopción, dedicado a su hijo Lucio, con quien formó familia a principios de 2024. A través de una publicación en Instagram, el productor teatral reflexionó sobre su experiencia como padre y sobre los pequeños gestos que, según él, definen el verdadero sentido de la familia.

“Feliz día para nosotros. Feliz Día Internacional de la Adopción a mi hijo y al padre que soy”, escribió junto a una foto en la que aparece acompañado por el joven durante la Noche de los Museos, un evento cultural que disfrutaron juntos. En el texto, Muscari compartió una reflexión íntima que resume su mirada sobre la paternidad: “La foto es una más, una foto común de anoche que acompañé a Lucio a La Noche de los Museos. Y pensé: ‘eso es ser familia, ir acumulando momentos simples, comunes y día a día’”.

La historia de adopción de Muscari y Lucio se convirtió en un símbolo de amor y esperanza en el espectáculo argentino

También habló del vínculo que los une: “Ser el padre de Lucio es un desafío diario y feliz. Es acompañarnos y estar el uno para el otro en momentos extraordinarios y en momentos sin nada fuera de lo común: ser familia es ir viviendo”. La publicación recibió miles de “me gusta” y comentarios llenos de cariño por parte de colegas y seguidores, que destacaron la calidez del mensaje y el amor que se transmite entre padre e hijo.

La historia de José María y Lucio trascendió las fronteras del espectáculo y se convirtió en un símbolo de amor y esperanza. En una entrevista con Patria y Familia, el ciclo de streaming de Luzu TV, el director teatral relató cómo fue el proceso que los llevó a convertirse en familia y cómo la adopción cambió su vida para siempre. Durante la charla, explicó que su deseo de ser padre siempre estuvo presente, aunque no tenía claro cómo concretarlo. “Una parte mía siempre supo que iba a ser padre, tenía esa determinación”, contó. “Al principio pensaba que la adopción solo era posible con bebés, no sabía que podía ser de otra manera”.

Lucio fue el primer niño en la historia argentina en protagonizar una convocatoria pública de adopción a través de un video (Video: Patria y Familia, Luzu TV)

Todo cambió cuando, en una entrevista televisiva con Georgina Barbarossa, Muscari habló públicamente de su deseo de paternidad. Poco después, fue contactado por la organización Adopten Niñes Grandes, dedicada a promover la adopción de chicos y adolescentes, y ahí comenzó el camino que lo uniría a Lucio. Mientras se encontraba de viaje, José María vio un video que lo marcaría para siempre. En él, Lucio, un joven que vivía en el Hogar Oscar Mangone de Corrientes, contaba su historia y hablaba de su deseo de tener una familia. La jueza Carolina Macarraín, a cargo del caso, había autorizado una convocatoria pública inédita para encontrarle un hogar.

“Fue el primer y único niño en la historia de la adopción argentina en protagonizar una convocatoria pública a través de un video”, explicó Muscari. “La jueza abrió la última instancia del sistema, donde cualquier persona puede anotarse. Evidentemente, no se equivocó”. El video se viralizó y 140 familias se postularon para adoptarlo. Pero Lucio fue claro desde el principio: él quería ser parte de la vida de Muscari. “Él dice que me eligió porque yo puse que quería ser padre y que la mayoría ponía que quería tener un hijo”, contó el productor en la entrevista. “Para él, ser padre es algo de dar, y tener un hijo le sonaba más a poseer”.

Lucio debutó como modelo en Buenos Aires, acompañado y alentado por su padre José María Muscari en todo momento (Video: Instagram)

En los meses siguientes, Lucio se fue adaptando a su nueva vida junto a José María en Buenos Aires, y comenzó a mostrarse en redes sociales con naturalidad. En octubre, dio un paso importante en su camino profesional: debutó como modelo y su padre no pudo contener el orgullo. El propio Muscari compartió videos del detrás de escena, mostrando la emoción del joven antes de salir a desfilar.

Durante la grabación, el artista lo alentó con ternura: “¿Estás nervioso? Este es tu debut como modelo”, le preguntó. “La verdad, un poco sí, pero me encanta. Estoy bien”, respondió Lucio, entre risas y expectativa. Ese debut fue más que una experiencia profesional: marcó un nuevo capítulo en la historia compartida de padre e hijo, una que sigue sumando momentos simples, como los que Muscari destacó en su publicación más reciente.

