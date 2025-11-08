Evangelina Anderson compartió su ritual para atraer el amor tras su separación

Evangelina Anderson mostró el deseo que tiene en esta nueva etapa de su vida (Video: Instagram)

Evangelina Anderson, en los primeros meses tras su separación de Martín Demichelis luego de 18 años de matrimonio, compartió con sus seguidores un ritual de manifestación para atraer el amor. La modelo mostró en sus redes sociales cómo escribió su deseo en una cinta de papel naranja y la ató a un árbol en la vía pública, sumándose a una tradición colectiva.

En la imagen publicada, Anderson sostiene una tira de papel donde, con letra clara, plasmó el mensaje: “Quiero encontrar al amor de mi vida”. La escena transcurre de noche, iluminada por farolas, con locales comerciales cerrados al fondo. Las ramas del árbol lucen numerosas cintas similares, decoradas con flores artificiales violetas.

En el video, se observa a una joven acomodando los papeles, mientras Anderson enfoca su mensaje, integrándolo a una cadena de intenciones que otros participantes ya habían dejado. Al acercar la cámara a su deseo, la modelo refuerza la intención de enviar su pedido al universo.

Este gesto público adquiere un significado especial en el contexto personal de Anderson. Tras el sorpresivo divorcio, la modelo se ha concentrado en sus hijos —Bastian, Lola y Emma— y en su participación en MasterChef Celebrity, donde comparte jornadas laborales con otras figuras del espectáculo. La decisión de realizar y difundir este ritual evidencia una apertura emocional y una búsqueda de nuevas experiencias personales.

Evangelina manifestó volver a encontrar el amor (Instagram)

La frase elegida para la cinta, “Quiero encontrar al amor de mi vida”, sintetiza el anhelo de iniciar una nueva etapa sentimental, mientras que la publicación en redes sociales sugiere una voluntad de compartir ese proceso con su comunidad de seguidores.

Al sumar a su video del ritual la palabra “Manifestando” junto a un corazón blanco, Anderson transmitió un mensaje de esperanza y apertura a nuevas posibilidades afectivas, mostrando su disposición a iniciar una nueva etapa en su vida.

La vida cotidiana de Anderson se desarrolla en un entorno de apoyo y camaradería. La convivencia con sus hijos y la interacción frecuente con otras figuras públicas, como Wanda Nara y Valentina Cervantes, han propiciado la formación de nuevas amistades tanto para ella como para los niños. Las actividades compartidas, desde jornadas de grabación hasta salidas al supermercado y encuentros en espacios comunes, reflejan una rutina en la que la autenticidad y la complicidad familiar ocupan un lugar central.

La afinidad, tejida a partir de la vida de edificio y el trabajo en un show televisivo, también se trasladó naturalmente a los hijos de las protagonistas, que pasan cada vez más tiempo juntos y dan vida a una red de nuevas amistades infantiles en uno de los barrios más codiciados de la ciudad. Una de las postales más representativas de este fenómeno ocurrió en la piscina cubierta del complejo: seis niños posan juntos dentro del agua turquesa, en una imagen desbordante de alegría.

Benjamín logró ganarse el corazón de Evangelina

En el centro, la hija menor de Wanda, vestida con traje de baño fucsia, sonríe rodeada de cinco amigos, todos vecinos. Uno de los chicos sostiene al más pequeño en brazos, y un rostro aparece cubierto por un ícono de corazón blanco. El grupo mira a cámara bajo la luz artificial que resalta los destellos del agua; la palabra “Amiguitos” encabeza la escena y sintetiza el espíritu del grupo.

La interacción se extiende fuera de los espacios comunes. Benjamín, hijo de Cervantes y Fernández, fue protagonista de otra secuencia muy celebrada. En una tarde de visitas, Evangelina —vestida con top beige satinado y pantalón negro—recibió en su hogar a Benjamín, quien lucía una camiseta azul y pantalón oscuro. Con humor, compartió el momento en redes: “Alguien me golpeó la puerta de casa... Miren qué visitas!!!”.

El hijo menor de Fernández y Cervantes derrite a los seguidores de sus padres en redes sociales

La simpatía y naturalidad del encuentro se reforzó en otra imagen, donde Evangelina da un beso en la mejilla a Benjamín, quien observa el gesto con timidez mientras permanece en brazos de su anfitriona. El texto que acompaña la foto, “Con beso y todo”, selló la complicidad que caracteriza a los encuentros entre vecinos y amigos.