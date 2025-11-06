Teleshow

En el Día de la Cumbia Santafesina, Cacho Deicas eligió su tema preferido de Los Palmeras

El popular músico fue consultado por Desafío sin Miedo para descubrir cuál, de su exitoso repertorio, es su tema favorito. El video

Guardar
CACHO DEICAS ELIGE SU TEMA PREFERIDO DE LOS PALMERAS

La cumbia santafesina celebró su día y Desafío sin Miedo, desde su cuenta de Instagram, consultó un emblema como Cacho Deicas, de Los Palmeras, para escuchar de sus propias palabras cuál es su canción favorita del repertorio del grupo que lo convirtió en un referente del género.

El Día de la Cumbia Santafesina se festeja el 5 de noviembre porque en esa fecha, pero en 1992, murió Martín Robustiano “Chani” Gutiérrez, una figura clave para el desarrollo de este género musical con tantos seguidores en la provincia y en todo el país.

Así respondió Cacho la consulta de Desafío sin Miedo:

“-Cacho, ¿qué te gusta más, El amor en mi Bohío o Sin maquillaje?

-El Amor en mi Bohío.

-¿El amor en mi Bohío o Víbora?

-Víbora.

-¿Víbora o Quisiera volver?

-Víbora.

-¿Víbora o Mi cumbia eres tu?

-Víbora.

-¿Víbora o Las horas que nos separan?

-Víbora.

-¿Víbora o Llévame contigo?

-Llévame contigo.

-¿Llévame contigo u Orgullo malo?

-Llévame contigo.

-¿Llévame contigo o Clarito?

-Clarito.

-¿Clarito o Amor de millonario?

-Clarito.

-¿Clarito o Voló la paloma?

-Clarito.

-¿Clarito o Avísame?

-Ahí estamos jodidos, ¿eh? Yo me inclino por los dos, son muy buenos temas. Pero uno tiene que ser Avísame”.

El regreso

A semanas de anunciar su regreso a los escenarios, Cacho Deicas disfruta cómo nunca de una nueva etapa de su carrera musical. Parece haber quedado atrás su conflicto con Los Palmeras, su salida del grupo y la delicada situación que atravesó cuando sufrió un ACV. En ese marco, el histórico músico de la movida tropical abrió las puertas de su intimidad y contó cómo vivió uno de los momentos más delicados de su vida. Además, reveló detalles de su relación con Diego Maradona y Lionel Messi.

¿Pensaste en tirar la toalla alguna vez después de este parate? ¿O estabas convencido que querías empezar este camino nuevo?”, le consultaron al músico al recibirlo en el programa de streaming Un poco de ruido. Sensibilizado, al recordar su internación, Deicas comenzó diciendo: “Te digo la verdad. Vos sabés que yo me dediqué más a seguir esta carrera porque cuando yo caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que pueda haber. No sabés las cosas que me decían para levantarme el espíritu, para levantarme el ánimo. Fue la gente la que me ayudó y me puso otra vez en el mismo lugar”.

Cacho Deicas contó cómo está su salud y cuándo nació su pasión por la música

Continuando con su relato, el cantante de cumbia resaltó la importancia que tuvo el apoyo de sus fans en aquella situación: “Quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado de alguna manera unos mensajes maravillosos, unas oraciones terribles. Fue un poco lo que me levantó el espíritu para seguir luchando con este ACV que me tocó a mí, justamente. Y bueno, estamos zafando”.

Sumando al emotivo momento que se vivía en el programa, uno de los conductores confesó su admiración por la fortaleza de Cacho: “A nosotros nos motiva la fuerza que tenés, porque con todo esto vos podés decir: “Ya está, listo, con todo lo que hice, me quedo en mi casa, no canto más”. Pero se nota que es tu pasión, que es tu vida y que estés acá hoy con nosotros, a nosotros nos da una lección de vida de que hay que seguir hasta el último día”.

Luego de que los referentes del programa destacaron la voluntad de Deicas, el músico comentó en la misma línea: “Hay que creer lo que uno hace, ¿no? Es el gusto que tiene uno por cantar. Y no quería interrumpir esta carrera de muchísimos años, quería seguir brindándole a la gente la alegría que expresamos en cada presentación que hacemos”.

Fue entonces cuando uno de los conductores le preguntó: “¿De dónde nace y cuándo nace esa pasión por la música?”. Tras unos segundos de reflexión, el exintegrante de Los Palmeras confesó: “Eso viene de la escuela primaria, hace mucho tiempo. Cada vez que había fiesta en la escuela tenía que salir a cantar”.

Temas Relacionados

Cacho DeicasLos PalmerasEl día de la cumbia

Últimas Noticias

Juana Repetto defendió la fiesta de Halloween: “Me molesta la gente que la critica”

En el podcast “Más minas que mamás”, la influencer y Vicky Gils tuvieron un divertido contrapunto sobre La Noche de Brujas

Juana Repetto defendió la fiesta

Lourdes Fernández evalúa ser querellante en la causa contra su expareja y comenzó un tratamiento psicológico

Su abogado contó que la cantante de Bandana estaría decidida a intervenir formalmente en el proceso judicial por violencia de género, lo que le permitirá aportar pruebas y declarar, mientras el acusado permanece detenido bajo prisión preventiva

Lourdes Fernández evalúa ser querellante

Los consejos de Pampita para un grupo de emprendedoras: “Miren a los ojos cuando saludan”

Durante un encuentro con mujeres de negocios en La Falda, la empresaria compartió su experiencia y entregó varios tips para generar confianza con las clientas

Los consejos de Pampita para

Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

El exdelantero de River Plate subió una misteriosa foto desde el aeropuerto y generó preguntas respecto a su participación en el reality de cocina

Maxi López habría vuelto a

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

El humorista confirmó en Puro show su divorcio de Felicitas Isse Moyano, madre de sus cuatro hijos, y el comienzo de una nueva historia

Pachu Peña se separó tras
DEPORTES
Independiente Rivadavia está con 10

Independiente Rivadavia está con 10 jugadores, pero vence a Argentinos en la final de la Copa Argentina

Luis Suárez recibió una nueva sanción disciplinaria y se perderá un partido clave con el Inter Miami de Messi: el motivo

Del cruce de “alta tensión” entre un jugador y su DT al festejo de gol de Lautaro Martínez en el Inter: las perlitas de la Champions

Messi dijo que el fútbol “tiene fecha de caducidad” y habló de su costado empresarial: “De a poco me voy metiendo”

La sorprendente estrategia que reveló Lando Norris para superar a Oscar Piastri y recuperar el liderazgo en la F1

TELESHOW
Juana Repetto defendió la fiesta

Juana Repetto defendió la fiesta de Halloween: “Me molesta la gente que la critica”

Lourdes Fernández evalúa ser querellante en la causa contra su expareja y comenzó un tratamiento psicológico

Los consejos de Pampita para un grupo de emprendedoras: “Miren a los ojos cuando saludan”

Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

INFOBAE AMÉRICA

Mamuts lanudos en lugares inesperados:

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

Donald Trump dijo que Estados Unidos evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

Una investigación revela que el rápido avance de la Peste Negra se habría basado en un texto malinterpretado