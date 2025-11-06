En el Día de la Cumbia Santafesina, Cacho Deicas eligió su tema preferido de Los Palmeras

CACHO DEICAS ELIGE SU TEMA PREFERIDO DE LOS PALMERAS

La cumbia santafesina celebró su día y Desafío sin Miedo, desde su cuenta de Instagram, consultó un emblema como Cacho Deicas, de Los Palmeras, para escuchar de sus propias palabras cuál es su canción favorita del repertorio del grupo que lo convirtió en un referente del género.

El Día de la Cumbia Santafesina se festeja el 5 de noviembre porque en esa fecha, pero en 1992, murió Martín Robustiano “Chani” Gutiérrez, una figura clave para el desarrollo de este género musical con tantos seguidores en la provincia y en todo el país.

Así respondió Cacho la consulta de Desafío sin Miedo:

“-Cacho, ¿qué te gusta más, El amor en mi Bohío o Sin maquillaje?

-El Amor en mi Bohío.

-¿El amor en mi Bohío o Víbora?

-Víbora.

-¿Víbora o Quisiera volver?

-Víbora.

-¿Víbora o Mi cumbia eres tu?

-Víbora.

-¿Víbora o Las horas que nos separan?

-Víbora.

-¿Víbora o Llévame contigo?

-Llévame contigo.

-¿Llévame contigo u Orgullo malo?

-Llévame contigo.

-¿Llévame contigo o Clarito?

-Clarito.

-¿Clarito o Amor de millonario?

-Clarito.

-¿Clarito o Voló la paloma?

-Clarito.

-¿Clarito o Avísame?

-Ahí estamos jodidos, ¿eh? Yo me inclino por los dos, son muy buenos temas. Pero uno tiene que ser Avísame”.

El regreso

A semanas de anunciar su regreso a los escenarios, Cacho Deicas disfruta cómo nunca de una nueva etapa de su carrera musical. Parece haber quedado atrás su conflicto con Los Palmeras, su salida del grupo y la delicada situación que atravesó cuando sufrió un ACV. En ese marco, el histórico músico de la movida tropical abrió las puertas de su intimidad y contó cómo vivió uno de los momentos más delicados de su vida. Además, reveló detalles de su relación con Diego Maradona y Lionel Messi.

“¿Pensaste en tirar la toalla alguna vez después de este parate? ¿O estabas convencido que querías empezar este camino nuevo?”, le consultaron al músico al recibirlo en el programa de streaming Un poco de ruido. Sensibilizado, al recordar su internación, Deicas comenzó diciendo: “Te digo la verdad. Vos sabés que yo me dediqué más a seguir esta carrera porque cuando yo caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que pueda haber. No sabés las cosas que me decían para levantarme el espíritu, para levantarme el ánimo. Fue la gente la que me ayudó y me puso otra vez en el mismo lugar”.

Cacho Deicas contó cómo está su salud y cuándo nació su pasión por la música

Continuando con su relato, el cantante de cumbia resaltó la importancia que tuvo el apoyo de sus fans en aquella situación: “Quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado de alguna manera unos mensajes maravillosos, unas oraciones terribles. Fue un poco lo que me levantó el espíritu para seguir luchando con este ACV que me tocó a mí, justamente. Y bueno, estamos zafando”.

Sumando al emotivo momento que se vivía en el programa, uno de los conductores confesó su admiración por la fortaleza de Cacho: “A nosotros nos motiva la fuerza que tenés, porque con todo esto vos podés decir: “Ya está, listo, con todo lo que hice, me quedo en mi casa, no canto más”. Pero se nota que es tu pasión, que es tu vida y que estés acá hoy con nosotros, a nosotros nos da una lección de vida de que hay que seguir hasta el último día”.

Luego de que los referentes del programa destacaron la voluntad de Deicas, el músico comentó en la misma línea: “Hay que creer lo que uno hace, ¿no? Es el gusto que tiene uno por cantar. Y no quería interrumpir esta carrera de muchísimos años, quería seguir brindándole a la gente la alegría que expresamos en cada presentación que hacemos”.

Fue entonces cuando uno de los conductores le preguntó: “¿De dónde nace y cuándo nace esa pasión por la música?”. Tras unos segundos de reflexión, el exintegrante de Los Palmeras confesó: “Eso viene de la escuela primaria, hace mucho tiempo. Cada vez que había fiesta en la escuela tenía que salir a cantar”.