El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

La actriz y comediante compartió cómo fue el momento en que recibió la propuesta y el importante rol de su hija Isabella

Dani La Chepi debutará en el musical 'Papá por siempre' y compartió la emoción de asumir un nuevo desafío actoral (Video: Instagram)

Todo comenzó con una historia en la que Dani La Chepi aparecía abrazando a su hija Isabella, sosteniendo un cuaderno con la primera página tapada. Sin revelar todavía de qué se trataba, la artista escribió sobre la imagen: “¿Qué tenés en la mano, no?”. De fondo, sonaba “Juntos a la par”, en la versión de Daniela Herrero, una elección musical que anticipaba el clima emotivo del anuncio.

Minutos después, Dani compartió un video hablando directamente a cámara, con los ojos brillosos y la voz entrecortada. “Este abrazo que ven acá tiene una razón”, comenzó diciendo. “Más allá de que nos amamos, somos un equipo desde que nació. Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo, mucho miedo. Pero a partir de una cierta edad y algunas cosas que me pasaron, decidí pensar que la vida es una sola y que sería muy aburrido vivirla sin metas. Esto para mí es un sueño. Me eligieron y estoy muy orgullosa. Me comprometo a dar lo mejor: por mí, por Isa, por los que confiaron en mí y por ustedes”, explicó.

La actriz agradeció a su hija Isabella por motivarla a aceptar el papel en la adaptación argentina de 'Mrs. Doubtfire'

Solo después de esa confesión, La Chepi publicó la imagen final que reveló el misterio: el libreto decía “Mrs. Doubtfire – The New Musical Comedy”. Junto a la foto, escribió: “Hacelo con miedo, pero hacelo, mamá”, la frase que su hija le dijo y que la animó a dar el sí definitivo al proyecto. “Mi primer musical. La película que veía de chica”, reveló.

“Gracias @florbertottiok y @arieldelmastro por esta bella oportunidad”, escribió en la historia, en referencia a la productora artística Flor Bertotti y al director Ariel Del Mastro, responsables de convocarla para el musical.

El estreno de 'Papá por siempre' está previsto para el 16 de enero de 2026 en el Teatro Liceo, con gran producción nacional

Papá por siempre —título local de la adaptación teatral de Mrs. Doubtfire— se estrenará el 16 de enero de 2026 en el Teatro Liceo, con una gran producción nacional que promete combinar humor, ternura y música en vivo.

La historia sigue a Daniel, un padre separado que, tras perder la custodia de sus hijos, decide transformarse en una niñera británica para poder seguir cerca de ellos. Ese papel, inmortalizado por Robin Williams en la película original de 1993, ahora será interpretado por Martín “Campi” Campilongo, un actor que conjuga humor y sensibilidad como pocos.

Dani La Chepi, por su parte, debutará en el género musical como Miranda, la madre trabajadora y cariñosa que intenta reconstruir su familia. Junto a ellos estarán Albana Fuentes, quien interpretará a Lydia —la hija mayor—, y Pablo Albella (@holaestapablo), que se suma al elenco como André. Además, un grupo de niños y niñas seleccionados mediante audiciones completará el elenco, aportando la frescura y la energía característica de los grandes musicales familiares.

La puesta en escena promete humor, ternura y música en vivo, con orquesta y 20 artistas sobre el escenario

La puesta contará con dirección general de Ariel Del Mastro, dirección de actores de Marcelo Caballero, dirección vocal de Seba Mazzoni, y dirección musical del maestro Alberto Favero, quien regresará a los escenarios argentinos tras diez años. El diseño escenográfico estará a cargo de Jorge Ferrari, mientras que la producción artística será de Flor Bertotti y la producción general estará liderada por Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert.

El objetivo del equipo es recuperar el espíritu entrañable del film original protagonizado por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una impronta local y moderna, adaptada al público argentino. Con 20 artistas en escena, orquesta en vivo y una puesta de alto nivel, Papá por siempre se perfila como uno de los estrenos más esperados del verano porteño. La versión argentina buscará mantener viva la esencia del film: ese equilibrio entre la risa y la ternura, entre la comedia y el amor incondicional de un padre por sus hijos.

La emotiva carta de despedida de Jorge Brito como presidente de River Plate: "Fue uno de los honores más grandes de mi vida"

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: "Mi chico sabe de cocina"

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones

