Nicki Nicole, tras su separación de Lamine Yamal, dio un adelanto de su canción con Tan Biónica: “Que se calme este dolor”

La artista rosarina dejó atrás los rumores sobre su vida personal y emocionó a sus seguidores al anunciar su colaboración con la banda en su esperado regreso

Nicki Nicole anunció su colaboración con Tan Biónica en la nueva versión de 'Boquitas Pintadas', tras su separación de Lamine Yamal (Video: Instagram)

Nicki Nicole volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo completamente diferente. Luego de que Lamine Yamal confirmara públicamente la separación entre ambos, la artista rosarina reapareció en sus redes para anunciar su nueva colaboración con Tan Biónica, en el marco del proyecto El Regreso, el álbum que llega tras el retorno de la banda que se había separado en 2016 y volvió al ruedo en 2023.

El que salió / Los intentos @tanbionica. Este 4 de noviembre por fin sale Boquitas Pintadas. Gracias chicos por dejarme ser parte”, escribió Nicki en su cuenta de Instagram junto a un video donde se la ve cantando a capella el inicio de la canción, para luego dar paso al ingreso de Chano Charpentier y el resto de la banda, en un clima de complicidad y emoción compartida. En otro clip del mismo posteo, los artistas protagonizan un divertido blooper mostrando el detrás de escena de su primer video, mientras intentan coordinar la grabación. La escena muestra el costado más relajado de la colaboración, con una Nicki espontánea, sonriente y cercana.

“Boquitas Pintadas” es uno de los temas más emblemáticos de Tan Biónica, y esta nueva versión con Nicki Nicole promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados del año. En su voz, el tema adquiere una frescura distinta, manteniendo la nostalgia y la poética original de la letra: “Y en la noche de las noches me verás caer, pidiendo perdón amor. Yo quiero el beso perfumadito de tu boquita pintada, que me llene de alegría, que se calme este dolor”.

La artista rosarina presenta el
La artista rosarina presenta el tema junto a Chano Charpentier y la banda, en el marco del álbum 'El Regreso'

El lanzamiento oficial está previsto para el 4 de noviembre, y forma parte del regreso discográfico de la banda tras su reunión en los escenarios, que marcó un antes y un después para sus fanáticos. Ella no será la única invitada de esta nueva etapa del cuarteto musical: Airbag tocará una canción titulada “Tus cosas” y Andrés Calamaro le dará su voz a las estrofas de “Mi vida”. A su vez, hasta ahora, son diez las canciones confirmadas para el disco.

La publicación de Nicki generó una ola de comentarios de emoción. “Ay dios, los amo”, escribió Nazarena Di Serio, mientras que los propios integrantes de la banda le respondieron. Bambi replicó una de sus frases en el clip de bloopers: “Uh, salgo re bien” y Diega escribió un mensaje más pasional: “Gracias por revivirnos esta canción, Naiki. Será eterna a partir de ahora”. En X (anteriormente Twitter), Chano Charpentier también se hizo eco del resultado: “No saben cómo cantó Nicki. En el clip es un ángel inexplicable, caído de un cuento. Nuestros respetos a la número 1”.

Los fans coincidieron. “Eligieron la voz más hermosa para el tema más hermoso”, escribió una usuaria, mientras otro comentó: “Sin ella no tendríamos oficialmente Boquitas Pintadas, así que se ganó todos nuestros respetos”. Nicki compartió varias de esas publicaciones en sus historias y reaccionó con un simple pero contundente: “Lloro”, acompañado de varios emojis de emoción y corazones. En otra historia, acompañó una foto suya sobre el escenario con la frase: “Por ahí cumpliendo sueños sin mirar”, dando a entender la admiración que tiene por el conjunto musical.

Chano Charpentier elogió la interpretación
Chano Charpentier elogió la interpretación de Nicki Nicole y la calificó como 'un ángel inexplicable' en redes sociales

Por su parte, Lamine Yamal —quien había confirmado la ruptura en el programa D Corazón de RTVE— aseguró que la decisión fue de mutuo acuerdo y que no existieron terceros en discordia: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya”.

La relación entre ambos había comenzado en agosto, cuando la cantante confirmó el vínculo a través de una foto por el cumpleaños del futbolista. Tras semanas de gestos en redes y apariciones públicas, la noticia de la separación llegó de manera sorpresiva, apenas dos meses después.

