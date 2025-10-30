Teleshow

Las sentidas palabras de Gimena Accardi tras las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Mi refugio en días duros”

La actriz mostró gratitud y emoción ante su nominación a los premios Martín Fierro al stream en el que participa, a días de que su expareja oficializó su relación con su compañera de elenco

Gimena Accardi encontró un refugio
Gimena Accardi encontró un refugio en el streaming en medio de este delicado presente personal
Nico Vázquez ya no se esconde. El reconocido actor y Dai Fernández, su compañera en el musical Rocky, se mostraron juntos por primera vez en público, relajados y felices, mientras preparan el primer viaje como pareja oficial. En ese contexto, la atención, inevitablemente, giró hacia aquella que fue durante casi dos décadas el centro emocional de la vida de Nico: Gimena Accardi.

La respuesta llegó rápido y con altura. La actriz decidió enfocar su energía en el trabajo y celebrar una noticia personal: está nominada como mejor coconductora de OLGA en los premios Martin Fierro al streaming. No hubo declaraciones públicas sobre su expareja; en cambio, hubo gratitud y emoción compartidas con sus seguidores.

“En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo", escribió la propia nominada en sus redes.

Las palabras no son vacías. Reflejan un año difícil, inesperado, marcado por despedidas, pero también por reencuentros personales. “Hacer mesa con Migue y Luqui (y ahora con Benji) es de lo más lindo que me pasó a nivel laboral (y eso que laburo hace veintiséis años)“, enfatizó, visiblemente conmovida. Acto seguido, la actriz aprovechó para agradecer al equipo detrás de cámara, a quienes definió como “magos cumpliendo delirios con calidad y amor”.

Las primeras fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández, enamorados (Instagram)

No pasó mucho tiempo desde que Vázquez confirmó su nueva relación; los rumores, sin embargo, surgieron casi en paralelo a la noticia de su separación de Accardi. Dieciocho años juntos quedaron atrás, pero el actor insistió: su historia con Dai Fernández es reciente, surgida después de la ruptura.

El último fin de semana marcó un punto de inflexión. Nicolás y Dai almorzaron juntos y, ante la mirada de todos, dejaron clara la tranquilidad y la alegría de poder vivir su amor abiertamente. Las imágenes no tardaron en circular.

“Finalmente, empezaron a estar juntos. Se empezaron a conocer, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen juntos a muchos lugares. De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia. Van a correr la carrera más importante de Rocky en esa ciudad. Van con un productor y con dos chicos del equipo de Rocky”, destacó Yanina Latorre sobre el presente de la flamante pareja.

El comienzo del comunicado de
El comienzo del comunicado de Gimena Accardi tras la nominación

En cuanto a Gimena, ¿puede una nominación ser mucho más que un simple reconocimiento? “Sé que los premios son solo una excusa para festejar la industria y brindar con colegas, pero esta nominación me pone particularmente feliz y me sorprendió muchísimo”, admitió, dejando aflorar la sensibilidad de un momento único. Ella misma lo reconoció: está “muy sensible”. La emoción no solo responde al reconocimiento, sino al difícil camino recorrido, al desafío de “animarse a hacer algo diferente y mostrarse”.

El final del comunicado de
El final del comunicado de Gimena Accardi tras la nominación a los Martín Fierro de streaming

Y una frase, cargada de honestidad, resonó para quienes atravesaron días complejos: “Siempre me sentí muy querida y se ve reflejado de todo corazón”. En el cierre, antes del inevitable broche leve y sincero, añadió: “Me voy a dormir”.

Mientras el amor de su antiguo compañero de ruta se convierte en una nueva historia pública, Gimena Accardi sabe también dar vuelta la página y abrazar el presente. ¿Puede la felicidad personal aplacar viejas heridas y abrir caminos inéditos? El escenario del stream, sus “amigos magos” y el reconocimiento de su trabajo parecen ofrecerle, por fin, un cálido abrazo.

