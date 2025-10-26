Tini Stoessel enfrentó las críticas por su llanto viral y aconsejó a sus seguidores: “No se dejen condicionar”

La artista responde a las críticas tras mostrar su vulnerabilidad en redes sociales y en el escenario de Tecnópolis

La suspensión del esperado show de Tini Stoessel en el Festival Futttura por una intensa tormenta en Buenos Aires alteró la agenda de cientos de fanáticos y generó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación. La artista compartió un video entre lágrimas en el que lamentó la postergación del espectáculo, lo que provocó tanto muestras de apoyo como crítica y puso en el centro del debate la vulnerabilidad y la presión mediática que enfrentan los artistas.

El viernes 24 de octubre, el equipo de Stoessel anunció la reprogramación del primer recital de Futttura para el lunes 27, priorizando la seguridad de los asistentes ante el pronóstico de lluvias y tormentas. La decisión, aunque necesaria, dejó a la cantante y a sus seguidores con una profunda sensación de frustración. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Tini expresó: “No saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho".

El dolor de Tini Stoessel tras confirmar la suspensión de la primera fecha de Futttura

La reacción emocional de la artista no pasó inadvertida para el conductor de televisión, quien en su programa “Ángel Responde” (Bondi Live) cuestionó la actitud de Stoessel. “Por favor, que alguien cuide a Tini Stoessel. Que alguien la rescate de lo que esté viviendo. Porque que una artista de la talla de su categoría, no puede llorar en un video porque se suspendió un show por lluvia. No es que vino un terremoto y mató a sus fans. Es por lluvia, lo más habitual…”, afirmó el periodista.

De Brito profundizó en su análisis al señalar que la cantante había atravesado situaciones personales más graves y sugirió que su reacción podría estar vinculada a otros problemas emocionales: “Estuvo internada ella con problemas de depresión, algo le está pasando fuera de la lluvia y del show, que alguien la rescate. No lloró por los fans, chicos, por favor… Es lluvia nada más, deja de llover en algún momento”.

Uno de los primeros looks que usó la artista en su show en Tecnópolis (Captura de video)

Frente a este escenario, Tini Stoessel eligió el escenario para responder a las críticas. Antes de interpretar la canción “Buenos Aires”, la artista se dirigió a su público y reflexionó sobre la presión de mostrarse fuerte ante la opinión pública. “Yo me puse muy triste cuando se tuvo que posponer la primera fecha. Y, hace uno o dos años atrás, jamás hubiese subido un video llorando, porque sabía perfectamente lo que iban a decir. Hay un montón de cosas en juego cuando suceden estas cosas y me parece triste tener que criticar las emociones”, manifestó, sin dar nombres a su destinatario.

En su primer show en Tecnópolis, Tini Stoessel, deslumbró en el escenario en la noche de sábado

Tini también alentó a sus seguidores a no reprimir sus sentimientos por temor a la crítica: “En algún punto es una boludez, no me afectó lo que dijeron. Pero quizás a ustedes en algún otro momento les pase… reaccionan de una manera y les dicen ‘ay, fuiste demasiado exagerado’. Déjense ser, sean, porque si no, te vas condicionando a los que quieren los demás constantemente”.

La postura de Tini sobre la exposición emocional fue una constante en su carrera. En su último disco, Un mechón de pelo, la artista abordó temas polémicos relacionados con su vida personal y familiar, incluyendo rumores sobre su padre y su relación con figuras públicas. A lo largo de los años, Stoessel ha enfrentado el escrutinio mediático y ha defendido la importancia de mostrarse auténtica, incluso en momentos de vulnerabilidad.

Tini Stoessel cuando adelantó "Una noche más"

Al finalizar su intervención en el recital, la cantante dejó un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de permitirse sentir y expresar emociones, subrayando el valor de la autenticidad en un contexto donde la presión externa puede llevar a la auto-represión. Con este gesto, Tini Stoessel reafirmó su compromiso con la sinceridad emocional, agradeciendo el esfuerzo de quienes la acompañan y recordando que, a pesar de las adversidades, la conexión con su público permanece intacta.