Tini Stoessel: las señales ocultas de su romance con Rodrigo De Paul en su nueva canción

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: las señales ocultas de su romance en su nueva canción

El último lanzamiento de Tini Stoessel, “Una Noche Más”, volvió a poner a la artista en el centro de la escena pop y, al mismo tiempo, agitó la curiosidad alrededor de su historia sentimental con Rodrigo De Paul. No fue solamente la canción lo que llamó la atención, ya que los fanáticos analizaron minuciosamente el videoclip y las referencias visuales. Fiel a su estilo, la artista despliega en el videoclip una serie de guiños que involucran tanto la trama como la estética y el vestuario, y que rápidamente despertaron especulaciones y análisis detallados en redes sociales.

Una de las señales más comentadas surge a partir de una escena en la que Tini aparece sentada en un entorno social nocturno con un top negro, el cabello corto y de color negro. Esto hizo que muchos pensaran en el look que lució en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. “El vestido que usó Tini en el casamiento de Oriana y Dybala”, escribió una cuenta de Instagram.

No es un dato menor: el evento aludido fue, según rumores extendidos en redes y portales, la primera vez que Tini y De Paul coincidieron públicamente luego de su separación. Aunque nunca hubo confirmación oficial ni fotos que verifiquen ese encuentro, la propia narrativa del videoclip juega a alimentar la leyenda mediática.

Tini eligió un look que recordó al vestido que usó en el casamiento de Oriana y Dybala

Tras el casamiento, la pareja se reconcilió

En el momento de la boda, se decía que Tini estaba saliendo con Young Miko

En la ficción del videoclip, la secuencia nocturna en la que la cantante y otro protagonista comparten una celebración recrea esa atmósfera: están juntos, se alejan del resto, discuten como una pareja con historia y finalmente se reconcilian. Muchos usuarios destacaron que estos guiños refuerzan la hipótesis de que el video narra, de manera velada, los primeros acercamientos entre Tini y el futbolista.

Si bien nunca se confirmó que la cantante y el futbolista del Inter Miami se hayan ido juntos, no es menor recordar que en ese momento se rumoreaba que ella estaba saliendo con Young Miko, relación que nunca se llegó a hacerse pública. “En julio se casaron Dybala y Oriana. Y ahi Tini y Rodri se habrían dado una noche más. Pero en septiembre se decía que estaba con Miko”, destacó la cuenta en cuestión.

El video, grabado en un contexto de fiesta nocturna, recoge una seguidilla de escenas que los fans reconocen como paralelos con la realidad: “Evento de noche, están los dos, se van juntos, discuten como si fueran ex’s y después se termina dando”, enumeró la misma cuenta, haciendo un analisis en la imagen. Mientras en otra columna del gráfico se lee: “Dicen que se fueron juntos, ahí eran ex’s, supongo que se dieron”. Justo debajo, en letras grandes y fucsias, aparece el veredicto: “MUCHAS COINCIDENCIAS”.

El meticuloso repaso del fandom encuentra, además, un eco narrativo entre “Una Noche Más” y el videoclip anterior de Tini, “El Cielo”. En este último, la artista finaliza la historia mirando al cielo en soledad, una postal que muchos vinculan con la etapa previa al vínculo con De Paul: “En ‘EL CIELO’, tema que habla de RODRI y ella. En ese videoclip termina mirando al CIELO.” Pero en el nuevo tema, como resaltan las cuentas fan, “termina igual. Nada más que acompañada”, acentuando el contraste entre el pasado y el presente.

La lista de todas las coincidencias entre el videoclip y la vida real

El final del videoclip también generó repercusiones (Foto: Instagram)

Así, Martina comienza un capítulo más en la narrativa que eligió la actriz de Violetta para dar señales de su relación con De Paul, donde las canciones funcionan como puentes entre lo personal y lo artístico. El videoclip multiplica las pistas y los gestos para quienes siguen de cerca tanto su trayectoria musical como los hitos de su vida personal, fusionando realidad y ficción bajo el escrutinio atento de sus fanáticos.

De este modo, “Una Noche Más” se convierte en mucho más que un videoclip de alto impacto visual. El producto audiovisual diseñado por Tini alimenta las teorías y refuerza el magnetismo íntimo de la artista, fusionando la ficción con la biografía y dejando en manos del público el armado definitivo de la historia. Así, cada plano del video, cada vestuario icónico y cada guiño visual adquiere un sentido doble: la pieza pop que suena en plataformas y el mensaje cifrado que recorre foros, cuentas especializadas y mensajes de seguidores, en busca de la verdadera cronología detrás del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.