“Mis guardaespaldas”: Evangelina Anderson, Maxi López y Valu Cervantes a pura diversión en la fiesta de Masterchef

La desopilante fiesta de Evangelina Anderson con Maxi López, Valu Cervantes y demás participantes de Masterchef: "MIs guardaespaldas"

La reciente fiesta de los participantes de Masterchef fue escenario de una inesperada complicidad entre Evangelina Anderson, Maxi López y Valentina Cervantes, un vínculo que sorprendió tanto a los presentes como a quienes siguen de cerca la vida de estas figuras.

En un video difundido tras la salida del grupo de un boliche, Anderson apareció acompañada por López y la esposa de Enzo Fernández bajo la lluvia, mientras él sostenía un paraguas para resguardarla. “Mis guardaespaldas”, escribió la modelo, reflejando el ambiente distendido y la buena sintonía que marcó la velada. Desde que oficializó su separación del exfutbolista Martín Demichelis, la participante del reality se muestra en muchos eventos nocturnos y más activa en redes, mostrando un lado desconocido de su personalidad.

Evangelina Anderson súper divertida en la fiesta de Masterchef con sus compañeros (Instagram)

Dentro del recinto donde continuó la celebración, la diversión fue la consigna predominante. Los participantes de Masterchef, entre ellos La Reini, Valentina Cervantes, Pablito Lescano, Maxi López y Andy Chango, compartieron risas, tragos y bailes bajo luces de neón. Las imágenes y videos de la noche evidenciaron la camaradería y el clima festivo que reina entre los concursantes, quienes aprovecharon la ocasión para relajarse y fortalecer lazos fuera de la competencia televisiva.

La presencia de Anderson en este tipo de eventos marca un cambio en su vida personal. Tras 18 años de relación con su esposo y padre de sus tres hijos, la modelo decidió afrontar una nueva etapa como soltera. Su separación, ocurrida en medio de rumores y tras años de mudanzas y vida en el extranjero, la llevó a replantear sus prioridades y a enfocarse en su desarrollo personal y profesional. Anderson eligió mostrarse activa y renovada, lo que despertó el interés sobre su futuro sentimental y la posibilidad de volver a vincularse con futbolistas.

La más divertida en la fiesta de Masterchef fue Evangelina Anderson, quien se mostró a pleno junto a sus compañeros (Instagram)

Consultada sobre este tema hace unos días, Evangelina fue categórica. En una entrevista reciente, aseguró: “Yo ya me retiré, estoy jubilada. Yo estudié mucho los años que vivía afuera, estudié marketing, hice de maestra de inglés, estudié oratoria y me recibí de profesora de yoga; hice de todo y aparte crié a tres hijos. Además, conozco a muchas chicas que son emprendedoras. No hay que caratular a las personas”. Con estas palabras, la modelo dejó en claro que su etapa como “botinera” quedó atrás y que su presente está marcado por la versatilidad, el estudio y la maternidad. Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a salir con un futbolista, respondió de manera tajante: “Lo que viví estoy muy agradecida a la vida, a Dios y al universo, por mis hijos y todo fue tan lindo que no tengo más que palabras de agradecimiento. Ahora, ¿si estaría de vuelta con un jugador? No, no, basta. Nunca más botinera”.

Las declaraciones de Anderson resonaron especialmente porque, días antes, había compartido recuerdos de su vida en el extranjero y de la red de amistades que tejió durante su estadía en Manchester, cuando Demichelis jugaba en el City. En una anécdota relatada durante una trivia en el certamen, Anderson recordó su vínculo con Karina La Princesita y otras esposas de futbolistas. “Yo compartí con ella en Manchester porque él estaba en Manchester City y estuve mucho tiempo ahí, nos hicimos amigas”, relató. Anderson describió una cotidianeidad marcada por el mate, los juegos de cartas con los hijos y las reuniones entre amigas. “Tomamos mate, hemos jugado a las cartas con nuestros hijos”, explicó, y agregó que los fines de semana solían organizar asados, preparar pizzas y hasta improvisar karaokes. “Canté la canción de los Pimpinela con Karina, las dos juntas. Éramos un grupo grande de argentinas, estaba la mujer de Nicolás Otamendi, Celeste, la mujer de Marcos Rojo, Eugenia, que somos todos un grupo de amigas, éramos un montón en esa época”, recordó con nostalgia.

Hoy, Anderson se muestra agradecida por el pasado, pero decidida a no regresar a ese mundo. Su presente está enfocado en el crecimiento personal, la familia y los nuevos proyectos, dejando atrás las noches de Manchester y los encuentros entre esposas de futbolistas. En este nuevo capítulo, Evangelina Anderson se consolida como una figura que trasciende su historia ligada al fútbol, abriéndose camino con identidad propia y nuevos desafíos.