Teleshow

“Mis guardaespaldas”: Evangelina Anderson, Maxi López y Valu Cervantes a pura diversión en la fiesta de Masterchef

Los participantes del certamen de cocina se reunieron a festejar en un boliche y los videos se volvieron virales por la complicidad y alegría compartida

Andrea Mazzei

Por Andrea Mazzei

Guardar
La desopilante fiesta de Evangelina Anderson con Maxi López, Valu Cervantes y demás participantes de Masterchef: "MIs guardaespaldas"

La reciente fiesta de los participantes de Masterchef fue escenario de una inesperada complicidad entre Evangelina Anderson, Maxi López y Valentina Cervantes, un vínculo que sorprendió tanto a los presentes como a quienes siguen de cerca la vida de estas figuras.

En un video difundido tras la salida del grupo de un boliche, Anderson apareció acompañada por López y la esposa de Enzo Fernández bajo la lluvia, mientras él sostenía un paraguas para resguardarla. “Mis guardaespaldas”, escribió la modelo, reflejando el ambiente distendido y la buena sintonía que marcó la velada. Desde que oficializó su separación del exfutbolista Martín Demichelis, la participante del reality se muestra en muchos eventos nocturnos y más activa en redes, mostrando un lado desconocido de su personalidad.

Evangelina Anderson súper divertida en
Evangelina Anderson súper divertida en la fiesta de Masterchef con sus compañeros (Instagram)

Dentro del recinto donde continuó la celebración, la diversión fue la consigna predominante. Los participantes de Masterchef, entre ellos La Reini, Valentina Cervantes, Pablito Lescano, Maxi López y Andy Chango, compartieron risas, tragos y bailes bajo luces de neón. Las imágenes y videos de la noche evidenciaron la camaradería y el clima festivo que reina entre los concursantes, quienes aprovecharon la ocasión para relajarse y fortalecer lazos fuera de la competencia televisiva.

La presencia de Anderson en este tipo de eventos marca un cambio en su vida personal. Tras 18 años de relación con su esposo y padre de sus tres hijos, la modelo decidió afrontar una nueva etapa como soltera. Su separación, ocurrida en medio de rumores y tras años de mudanzas y vida en el extranjero, la llevó a replantear sus prioridades y a enfocarse en su desarrollo personal y profesional. Anderson eligió mostrarse activa y renovada, lo que despertó el interés sobre su futuro sentimental y la posibilidad de volver a vincularse con futbolistas.

La más divertida en la
La más divertida en la fiesta de Masterchef fue Evangelina Anderson, quien se mostró a pleno junto a sus compañeros (Instagram)

Consultada sobre este tema hace unos días, Evangelina fue categórica. En una entrevista reciente, aseguró: “Yo ya me retiré, estoy jubilada. Yo estudié mucho los años que vivía afuera, estudié marketing, hice de maestra de inglés, estudié oratoria y me recibí de profesora de yoga; hice de todo y aparte crié a tres hijos. Además, conozco a muchas chicas que son emprendedoras. No hay que caratular a las personas”. Con estas palabras, la modelo dejó en claro que su etapa como “botinera” quedó atrás y que su presente está marcado por la versatilidad, el estudio y la maternidad. Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a salir con un futbolista, respondió de manera tajante: “Lo que viví estoy muy agradecida a la vida, a Dios y al universo, por mis hijos y todo fue tan lindo que no tengo más que palabras de agradecimiento. Ahora, ¿si estaría de vuelta con un jugador? No, no, basta. Nunca más botinera”.

Las declaraciones de Anderson resonaron especialmente porque, días antes, había compartido recuerdos de su vida en el extranjero y de la red de amistades que tejió durante su estadía en Manchester, cuando Demichelis jugaba en el City. En una anécdota relatada durante una trivia en el certamen, Anderson recordó su vínculo con Karina La Princesita y otras esposas de futbolistas. “Yo compartí con ella en Manchester porque él estaba en Manchester City y estuve mucho tiempo ahí, nos hicimos amigas”, relató. Anderson describió una cotidianeidad marcada por el mate, los juegos de cartas con los hijos y las reuniones entre amigas. “Tomamos mate, hemos jugado a las cartas con nuestros hijos”, explicó, y agregó que los fines de semana solían organizar asados, preparar pizzas y hasta improvisar karaokes. “Canté la canción de los Pimpinela con Karina, las dos juntas. Éramos un grupo grande de argentinas, estaba la mujer de Nicolás Otamendi, Celeste, la mujer de Marcos Rojo, Eugenia, que somos todos un grupo de amigas, éramos un montón en esa época”, recordó con nostalgia.

Hoy, Anderson se muestra agradecida por el pasado, pero decidida a no regresar a ese mundo. Su presente está enfocado en el crecimiento personal, la familia y los nuevos proyectos, dejando atrás las noches de Manchester y los encuentros entre esposas de futbolistas. En este nuevo capítulo, Evangelina Anderson se consolida como una figura que trasciende su historia ligada al fútbol, abriéndose camino con identidad propia y nuevos desafíos.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonMasterchefMaxi LópezSeparación de Evangelina Anderson y Martín DemichelisManchester CityBotinerasValentina CervantesAndy ChangoLa ReiniPablo Lescano

Últimas Noticias

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

La presentadora y referente televisiva de la música tropical con Pasión de Sábado habló con Teleshow y relató el impacto positivo de hacer pública su historia, ocurrida cuando tenía 21 años, y subrayando el poder sanador de compartir vivencias difíciles

Marcela Baños y el efecto

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

El músico celebra los 35 años del disco “El cielo puede esperar”, el más exitoso de la banda donde tocó la guitarra y cantó durante casi un cuarto de siglo. Además, habla sobre su relación con la cantante: “Tengo flor de maestra”

Mariano Martínez, entre el homenaje

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”

La cantante de Bandana habló del polémico posteo de su compañera y reaccionó ante las indirectas de la artista

Lissa Vera le respondió a

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

La conductora abrió las puertas de su intimidad y explicó las bases de su más grande temor

Mirtha Legrand reveló cuál es

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción

El jugador del Inter Miami se tomó unos días para estar presente en Tecnópolis y ver el festival de su novia

Rodrigo de Paul acompañó a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: Santilli

Elecciones 2025, en vivo: Santilli admitió que fue “una campaña difícil” y Taiana confió en una buena participación

El renacimiento de Bill Clinton tras su derrota legislativa en 1994, un espejo para el gobierno de Javier Milei

Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

Espert votó en una escuela de San Isidro y habló por primera vez tras renunciar a su candidatura: “Quería hacer un aporte”

Las otras elecciones: en cuatro distritos, los oficialismos locales buscarán ratificar su gestión con la votación de cargos provinciales

INFOBAE AMÉRICA
Mark Carney dijo que Canadá

Mark Carney dijo que Canadá buscará fortalecer los lazos comerciales con el sudeste asiático tras los nuevos aranceles de EEUU

El papa León XIV volvió a pedir por la paz en el mundo y recordó el dolor de niños y ancianos víctimas de la guerra

Alerta en Occidente: Putin anunció la prueba exitosa del misil nuclear Burevestnik con alcance “ilimitado”

¿Estamos entendiendo la profundidad de los cambios que está intentando Trump?

Trump y Lula acordaron iniciar negociaciones comerciales inmediatas durante su reunión en Malasia

TELESHOW
Mariano Martínez, entre el homenaje

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción