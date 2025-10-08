Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Eva Bargiela compartió la emoción de sus últimas semanas de embarazo junto a Gianluca Simeone

Eva Bargiela vive las últimas semanas de su embarazo con emoción, ternura y mucha calma. A través de sus redes sociales, la modelo compartió una serie de imágenes donde se la ve sonriente y relajada, mostrando su panza y dejando una frase que conmovió a todos: “Creo que es el último evento con el bebé en la panza”.

La publicación, acompañada por un emoji de pollito saliendo del huevo, fue suficiente para que sus seguidores llenaran las redes de mensajes de cariño. En la imagen, Eva posó frente al espejo luciendo un look cómodo de pantalón blanco y un top corto en tono beige, dejando a la vista su avanzado embarazo. Con el celular en mano y una sonrisa tranquila, reflejó la serenidad del tramo final antes de convertirse en mamá por primera vez.

La frase con la que acompañó la imagen resume el momento que atraviesa: una mezcla de dulzura, ansiedad y expectativa por la inminente llegada de su hijo junto al futbolista Gianluca Simeone. Eva atraviesa las últimas semanas de gestación y, según dejó entrever en sus recientes publicaciones, el nacimiento se encuentra muy cerca. En otras historias, se mostró disfrutando de un día al aire libre junto a su pareja, a quien le dedicó un tierno mensaje: “Él me acompaña. Te amo”. En la imagen se lo ve al hijo del entrenador Diego “Cholo” Simeone jugando al golf y compartiendo con Eva un momento distendido, lejos del ruido mediático.

Bargiela y Simeone viven con calma y expectativa el tramo final antes de convertirse en padres

Desde que confirmó su embarazo, la influencer se mantuvo activa, participando de distintos compromisos laborales y sociales, pero siempre mostrando el costado más real de la maternidad. En los últimos días, confesó cómo se sintió desde que se enteró de su embarazo, hasta ese momento durante una entrevista junto a su pareja en Cortá por Lozano (Telefe).

“Estamos pasando un momento re lindo, superespecial. Bueno, vos que sos mamá lo, lo debés saber y todas las que son mamás. Es algo que cuando no te pasa, viste, no lo lográs entender todavía”. Gianluca, consultado por sus sensaciones, admitió: “Bien, bien. Muy contento y ansioso”. Eva retomó los desafíos de transitar el embarazo en tiempos de hiperconectividad: “Hay mucha información, además, ¿viste? Entre lo que te dice la gente, las redes sociales, TikTok… Los familiares, todos que te vienen a contar sus experiencias. Entonces, de pronto uno tiene que empezar como a filtrar un poquito y quedarse con lo que estás viviendo para, para no asustarte también”.

La pareja reveló detalles íntimos sobre el embarazo y la importancia del apoyo mutuo en este momento especial (Video: Cortá por Lozano, Telefe)

Además, Eva explicó el contexto del descubrimiento del embarazo: “Yo estaba yendo y viniendo porque él estaba viviendo en España y había un día que dije: ‘Mmm, esto es raro que no esté sucediendo. Quiero hacer el test ahora porque no quiero enterarme lejos tuyo’. ¿Viste? Yo estaba que estaba un mes acá, un mes allá, por el trabajo, por todo. Dije: ‘No, no va a ser. O sea, imposible que sea’. Y fue.” Vero celebró: “Y fue”. y Eva ratificó: “Y fue”. La decisión fue mantener en reserva la noticia: “No, fue secreto. Muchos meses, o sea, hasta los tres meses”, contó Eva. “Hasta, hasta estar seguros los dos, ¿no?”, acotó Vero, y ella confirmó: “Sí”.

La familia de ambos celebró la noticia, dado que Faustino será el primer nieto de cada rama. Gianluca compartió: “Es el primer nieto de las dos partes, así que la verdad que están muy contentos todos”. Y Eva coincidió: “También, es el primer bebé de las dos familias, entonces va a ser malcriado. O sea, no hay, no hay otra opción”.

“Es la mujer con la que siempre soñé formar una familia, que estoy muy contento de, de formar una familia con ella y que día a día construyamos, día a día construyamos, eh, la familia que siempre quisimos tener”, expresó Gianluca. Eva respondió: “Gracias por elegirme para, para formar una familia juntos. Y por hacerme pasar un embarazo tan lindo, porque a veces no, no se toma dimensión, ¿no?, de la importancia que tiene tener un buen compañero al lado en este momento. Y él es un gran sostén para mí”.