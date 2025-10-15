Emilia Mernes sorprendió a Duki con un test de belleza: las llamativas respuestas de la figura de la música

Desde viajes a giras y horas de trabajo en el estudio, Emilia Mernes y Duki comparten todo tipo de actividades. En repetidas ocasiones, los cantantes mostraron la naturaleza de su noviazgo y el acompañamiento que se brindan. Así las cosas, en las últimas horas, la pareja volvió a demostrar su vínculo con un divertido video. En el clip, la oriunda de Entre Ríos sometió al trapero a un llamativo cuestionario de belleza.

“Vos tenés que adivinar qué es cada cosa, ¿está? ¿Qué es el balayage o lo que crees que es un balayage?”, comenzó diciéndole Emilia a Duki, mientras ambos descansaban en el sillón del living. Tras unos segundos de reflexión, el rey del trap lanzó: “¿Balayage? ¿Qué podrá ser un balayage? (risas) Un tipo de limpieza de pies y manos”.

Sin salir de su asombro, Emilia afirmó y disparó la siguiente pregunta: “Sí. ¿Qué es para vos el arco de Cupido?”. Sorprendido por haber “acertado” la primera pregunta, Mauro Ezequiel Lombardo, nombre real del artista, se animó a adivinar la siguiente: “¿Si? ¿Una parte del cuerpo es el arco de Cupido?”.

Emilia quiso saber cuánto sabía Duki sobre belleza

Nuevamente, la artista asintió, sin embargo, le pidió que sea más preciso. “Dale, pero ya mencioné qué es el arco de Cupido”, agregó el joven, intentando que le diera la respuesta por válida, provocando que Mernes expresara: “No, pero decí algo más. ¿Qué es para vos el arco de Cupido?”.

Tras unos instantes, la figura de la música urbana comentó: “Es algo del cuerpo...¿Es de los ojos? No. ¿Tiene que ver con el arco de las cosas?”. Nuevamente, la popstar afirmó y sostuvo: " Sí. ¡Increíble! ¿Cómo sabés? ¿Qué es el kapping?“.

Intrigado por la pregunta, Duki repitió y arriesgó: “¿Kapping? ¿Kapping es como algo de depilación?”. Con la idea de que su novio fuera más detallista, Emilia preguntó: “Sí, casi, ¿pero de qué?”. Entre risas, y sin querer mencionar la parte del cuerpo, el intérprete de “Rockstar” consultó: “Y... ¿de ahí abajo?”.

Emilia Mernes y Duki en la semana de la moda en París

Aunque la respuesta no fue acertada, Mernes continuó y planteó la siguiente pregunta: “¡Increíble! ¿Qué es el clean look?”. Esta vez con más seguridad, Duki respondió: “Clean look, debe ser un look limpio, usar poco maquillaje, algo así. Tipo natural”.

“Muy bien, ¿qué es microblading?”, dijo la joven, lanzando el siguiente desafío. Tras unos segundo de reflexión, Duki dio con la respuesta y hasta precisó dónde lo había escuchado: “Ah, ese es de las cejas. No sé, lo vi en alguna serie. Viudas Negras. Es como alguna depilación, algún tipo de depilación con una hoja más fina. Con hojas chiquitas”.

Lejos de responder, Emilia comenzó a reírse sin decir nada, confundiendo al joven. “Estoy diciendo cualquier cosa. No entiendo si me equivoqué en todas y el chiste es que me tenés que pel...o le pegué de verdad”, comentó el trapero. Fue entonces cuando la oriunda de Nogoyá afirmó: “No, amor, claro que no. Posta que sí (acertaste). ¿Y el Laminado? Re sabés qué es”.

Confiado luego de sus supuestos aciertos, el cantante comentó: “¿Algo del pelo? Que te ponen las cositas esas metalizadas y te quedás... El papel ese, el papel aluminio”. Tras confirmar la respuesta de su novio, Emilia preguntó: “¡Sí! Increíble. ¿Con alas o sin alas?”. Esta vez, la figura de la música urbana no titubeó y lanzó: “Las toallitas”.

Ante la respuesta, Mernes presentó la última pregunta: “El último, ¿línea de agua?”. Con más dudas que certezas, Duki se arriesgo a decir: “¿Será algo de las uñas? Es como un efectito, supongo que será tipo la Vía Láctea, pero es como otro corte, como la línea de agua tiene como unas juntas, que da algún corte o alguna forma especial en las puntas, ¿no?”.

Ante la duda de su pareja, Emilia quiso cerciorarse: “Pero, ¿vos sabés qué es línea de agua?”. Para cerrar el divertido challenge, el joven sostuvo: “Cuando te queda la cosa como una gotita, ¿no? Son las uñas, tipo gotitas”.