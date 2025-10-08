El emotivo posteo de Evangelina Anderson dedicado a sus hijos, a dos meses de su separación de Martín Demichelis

Evangelina Anderson abrió las puertas de su intimidad y destacó el apoyo de sus hijos

A dos meses de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson enfrenta una etapa de cambios en su vida. Con la mente puesta en su carrera y en su entrenamiento, la modelo busca la forma de dar vuelta la página. En ese contexto, el apoyo de sus hijos se volvió fundamental, por esa misma razón, la influencer expresó todo su amor por sus pequeños en una íntima carta.

A través de varias fotografías familiares, la modelo remarcó el papel esencial de Bastián, Lola y Emma en su vida privada. En el mensaje, Anderson comenzó diciendo: “Porque nadie sabe mirarme como ustedes me miran. Porque si me dan la mano yo no me pierdo”.

Luego, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) continuó su dedicatoria expresando todo su amor por sus pequeños y destacando la fuerza de sus lazos a pesar de la distancia que pueda haber entre ellos: “Porque por muy lejos que nos lleve la vida, vamos a encontrar la manera de decirnos te quiero. Ustedes inundan mis días de las mejores cosas. Los amo infinito”.

A dos meses de su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson le dedicó un sensible posteo a sus hijos (Instagram)

En la primera foto que acompañaba el posteo se veía a Evangelina recostada en la cama junto a sus hijos. La foto, tomada en modo selfie, los mostraba boca arriba, sonriendo ante la cámara. La secuencia reflejaba la relación de la modelo con sus pequeños, quienes hacían gestos, caras y hasta sacaban sus lenguas para la foto.

En el desarrollo familiar, los lazos entre Anderson y sus hijos se evidencian en gestos como el tatuaje que Bastián, el mayor, lleva en el brazo con los ojos de su madre. Además, los tres pequeños viven con Anderson en Buenos Aires, donde el entorno diario incluye la cercanía con Wanda Nara y su familia en el Chateau. Según explicó la conductora de televisión, la relación entre las hijas menores de ambas es tan cercana que suelen compartir tiempo día tras día. De igual forma, los mayores son compañeros en las juveniles de River Plate.

Justamente, en los últimos años, Anderson dedicó gran parte de su tiempo y esfuerzo al acompañamiento de su familia y la crianza de sus hijos, priorizando estos vínculos por sobre otros aspectos profesionales.

La modelo comparte una emotiva carta dedicada a sus hijos y destaca la fortaleza de sus lazos familiares (Instagram)

Durante las últimas semanas, surgieron versiones sobre un presunto acercamiento entre Anderson y Leandro Paredes, información que la modelo negó de manera tajante. Sin rodeos, Evangelina zanjó los deseos de novedades amorosas: “Mi prioridad son los chicos y estar con ellos. No voy a hablar nada más de mi vida privada. Ya está, es mucho”. ¿Qué más puede decir alguien que busca proteger a los suyos en un vendaval de versiones?

Llegado el momento más incómodo, Anderson enfrentó el rumor de una supuesta relación con Leandro Paredes, futbolista y hombre casado con Camila Galante, recientemente convertido en padre. Sin titubear, disparó: “Yanina Latorre dijo que salía con un hombre casado y le dije ‘Si es verdad, decí el nombre. Yo que soy la protagonista, te invito a que muestres el video, el tal video que decís que hay’. Dijo que lo iban a mostrar en LAM. No sé, ¿lo mostró? No existe. No existe tal video. Es feo que te ensucien y que digan algo que no es”.

Evangelina Anderson prioriza el apoyo de sus hijos tras su separación de Martín Demichelis (Instagram)

La preocupación por la esposa del futbolista también apareció en su descargo: “No está bueno, ¿sabés por qué, más que nada? Por la mujer de Leandro Paredes, que no lo conozco, no lo vi jamás en mi vida. Lo aclaré treinta mil veces y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito y, sinceramente, yo me pongo en el lugar de ella y me parece fatal que se digan esas cosas. Jamás saldría con un hombre casado. Y lo digo y lo recontradigo. Y si hubiese un video, no sería tan hipócrita de decir esto en cámara“.