Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Tini Stoessel anticipa el lanzamiento de 'Otra noche más' con imágenes junto a Jorge López

A casi dos meses de su último lanzamiento, Tini Stoessel mantiene la atención y la ansiedad de sus fans por el estreno de su nueva canción. Tras el anuncio, la expectativa de sus seguidores por escuchar “Otra noche más” no para de crecer. Así las cosas, este martes, la joven causó furor en sus redes al compartir imágenes del detrás de escena, en la cual se la veía en una noche apasionada junto al actor Jorge López.

Tini Stoessel eligió su cuenta de Instagram para compartir las primeras imágenes y detalles relacionados con el lanzamiento. La publicación incluyó una serie de fotografías que no solo anticipaban el contenido de la nueva canción, sino que además trasladaban parte de la atmósfera y narrativa que busca transmitir el proyecto.

La cantante compartió en Instagram fotos del detrás de escena de su nuevo sencillo

Uno de los aspectos distintivos del anuncio de “Otra noche más” es la participación del actor Jorge Lopez, reconocido por su trabajo en la serie “Quebranto” junto a la propia Tini. Las imágenes compartidas antes del lanzamiento muestran a ambos en escenas cargadas de tensión, con una puesta visual que destaca por la presencia de luces cálidas, copas de vino, velas y una cama colocada en el centro del escenario nocturno.

En la primera imagen del carrusel que compartió Tini, se ve a ambos jóvenes a centímetros de distancia, a punto de darse un beso. Luego, la cantante compartió fotos del ambiente donde se los puede ver sentados sobre una cama, rodeados por velas y junto a dos copas de vino. Como si fuera poco, en la siguiente foto, la joven se encuentra arriba de López, rodeándolo con uno de sus brazos y poniendo su palma derecha en el pecho del actor.

Jorge López, coprotagonista del videoclip, aporta tensión y complicidad a la narrativa visual

Acto seguido, la pasión se apodera de ambos protagonistas, quienes se recuestan en la cama. Así, Jorge comienza a darle besos en el cuello a Tini, quien se entrega y cierra los ojos. En las imágenes, la intérprete de “Carne y hueso” luce un vestido negro de tela ligera, sin mangas y con un corte profundo en los costados que deja gran parte del torso al descubierto. La prenda se ata en el cuello como una bufanda y deja la espalda descubierta. El entorno natural y la iluminación cálida de las velas contribuyen a una atmósfera íntima.

Stoessel también difundió fragmentos de las letras de la canción a través de sus redes sociales. Las frases acompañaban cada imagen difundida y dejaban ver no solo el tono, sino también las temáticas centrales que guiarán el sencillo. Entre los adelantos compartidos se encuentran líneas como: “Lo que a mí me pasa, a vos también”, “Una noche más…”, “Para acordarnos otra vez de nosotros” y “No pregunto qué ha pasado porque ya me sé muy bien la respuesta”. Estos versos funcionan como ventanas al estado emocional y la narrativa de la canción, revelando una trama atravesada por la nostalgia, la complicidad y la resignificación de una historia compartida.

Fragmentos de la letra de 'Otra noche más' adelantan una trama de nostalgia y complicidad

“Otra noche más” no solo representa el lanzamiento de un nuevo sencillo, sino que también reafirma el ritmo constante de trabajo y creatividad que Stoessel ha mantenido en los últimos meses, situándola como una de las voces más activas y relevantes del medio.

En medio de las versiones de casamiento con Rodrigo De Paul, Tini ultima detalles para su gran presentación en su festival Futttura. La joven compartió por primera vez imágenes de su preparación para el show en Tecnópolis, donde mostró parte de sus ensayos y la selección musical que presentará en el evento. A través de una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales, Stoessel evidenció distintas etapas de su rutina antes del espectáculo, lo que generó expectativa entre sus seguidores.

En la primera imagen se observa a Tini Stoessel en blanco y negro, concentrada con un micrófono en mano. La publicación se acompañó del mensaje “38 días para vernos en Futttura” y la mención al tema “Me voy (en vivo)”, track incluido en “Un mechón de pelo”, su último álbum de estudio. En esta postal, la artista aparece en pleno ensayo, utilizando ropa cómoda y enfocada en los detalles de su interpretación.