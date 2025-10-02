La llamativa decisión que tomó Luck Ra con su equipo de La Voz Argentina

La emotiva propuesta de Luck Ra a su team en La Voz

La última noche en La Voz Argentina 2025 quedará marcada en el recuerdo de miles. Luck Ra, el joven coach cordobés de nombre real Juan Facundo Almenara Ordóñez, revolucionó el estudio cuando, sobre el filo de las eliminaciones, anunció la emotiva propuesta de convertir a sus cinco últimos competidores en los teloneros de su show en Vélez Sarsfield. El anuncio, cargado de sorpresas, lágrimas y agradecimientos, transformó una instancia de tensión y despedidas en una auténtica celebración colectiva de sueños.

Horas antes, el clima en el set combinaba el nerviosismo de los participantes y la responsabilidad a cuestas del coach. Había llegado el cuarto round: el cuartetero debía tomar una de las decisiones más difíciles desde su desembarco en el programa. Los cinco artistas que aún palpitaban entre bambalinas se enfrentaban a la incertidumbre. Solo dos podrían recibir el salvataje directo de su mentor, mientras el futuro de los otros tres quedaría en manos del resto de los jurados.

“Me encantaron todos, pero me dejo llevar por el corazón y por las ganas de que cada uno tiene de estar acá, me gustó su actitud”, admitió públicamente Luck Ra antes de pronunciar el primer nombre: Nicolás Behringer, cantante que había llevado a escena Ala delta, clásico imperecedero de Divididos. La ovación esta vez fue bañada de alivio. La segunda plaza fue para Federico Mestre. El joven, que cometió un error y olvidó la letra en su interpretación, escuchó de boca de su coach: “Sacando eso, lo noté vocalmente más firme que nunca”. Firmeza, perdón y una extraña euforia vibraban en el aire.

Luck Ra sorprendió en La Voz

Los puntajes otorgados por Lali Espósito, Miranda! y Soledad Pastorutti definieron a la siguiente salvada: Nathalie Aponte, la artista paraguaya que estremeció al público con una emotiva versión en español de Without you de Mariah Carey, recibió la mejor calificación y accedió automáticamente a la próxima ronda.

El último y más doloroso tramo fue protagonizado por Thomas Dantas y Lucas Barros, quienes hasta ese momento también compartían una historia: fueron nombrados ganadores juntos en las Batallas por el propio Luck Ra. Sin embargo, en esta instancia solo uno podía seguir. Nico Occhiato abrió el sobre definitivo, el silencio reinaba absoluto; dijo el nombre de Thomas, y la eliminación de Lucas fue un golpe para todos.

En ese momento, Lucas Barros, micrófono en mano, conmovió a todos con unas palabras sinceras: “Quiero decir unas breves palabritas, de verdad quiero agradecer a este programa porque me hizo soñar una vez con cumplir mi sueño en la música, me hizo creer de nuevo en la música. Quiero agradecerles a todos los jurados por sus consejos, sus palabras. A vos Facu especialmente por tu cariño, por tu cercanía, y de verdad genuinamente gracias por todo lo que me enseñaron, por todo lo que aprendí, a toda la producción y espero seguir en contacto con ustedes a lo largo de lo que sea mi carrera musical, que tengo muchas cosas que aprender de ustedes”. La voz de Lucas se quebraba y entre las lágrimas, los otros participantes se fundieron en abrazos.

La emotiva propuesta de Luck Ra a su team

Parecía que el capítulo terminaba allí. Pero, cuando todos creían que lo más fuerte de la noche ya había pasado, Luck Ra tomó aire y, en medio de la incredulidad general, pronunció sin rodeos el anuncio que disparó la emoción: “Vos sabés que no lo dije, y no sé si podía decirlo, porque viste que estamos a nada, cerca del Vélez, y yo no sé si alguien dijo algo, pero yo dije que los últimos cinco participantes que tenía quería que me telonearan en el Vélez”. El asombro cruzó la expresión de Occhiato, el conductor, quien observaba el estudio y la reacción de los participantes, algunos al borde del llanto. Los jurados se miraron sin palabras.

Y aún el propio coach bromeó, mirando a su equipo: “¡Yo pensé que les había dicho! ¿No les dije nada?”. En medio del revuelo, Nico Occhiato abrazó al joven eliminado y le exclamó: “¡Vas a cantar en Vélez, flaco!”. La certeza de haber sido seleccionado para el megaevento atravesó a Lucas Barros, quien no pudo evitar exponer su alegría y agradecimiento: “Es un sueño, la verdad. Esto es lo que lo hace grande a Facu, su humildad. De verdad, gracias desde un principio”.

Así, Luck Ra confirmó que Lucas, Thomas, Nathalie, Nicolás y Federico lo acompañarán como teloneros en el Estadio Vélez Sarsfield el próximo sábado, dándoles la oportunidad de subirse a un escenario mayúsculo, frente a miles de personas, y convertir cada esfuerzo, cada error superado y cada lágrima, en una nueva canción de esperanza.

Esa noche en La Voz Argentina 2025, entre sueños cumplidos y abrazos interminables, el programa no solo eliminó a un participante: celebró la generosidad, la complicidad, el valor de mirar más allá de una competencia. La humildad de Facu, o Luck Ra, esa que emerge en los momentos decisivos, selló para siempre el corazón de sus artistas y del público.