Teleshow

La llamativa decisión que tomó Luck Ra con su equipo de La Voz Argentina

Se acercan instancias decisivas en el certamen y el coach cordobés emocionó a todos con su anuncio

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
La emotiva propuesta de Luck Ra a su team en La Voz

La última noche en La Voz Argentina 2025 quedará marcada en el recuerdo de miles. Luck Ra, el joven coach cordobés de nombre real Juan Facundo Almenara Ordóñez, revolucionó el estudio cuando, sobre el filo de las eliminaciones, anunció la emotiva propuesta de convertir a sus cinco últimos competidores en los teloneros de su show en Vélez Sarsfield. El anuncio, cargado de sorpresas, lágrimas y agradecimientos, transformó una instancia de tensión y despedidas en una auténtica celebración colectiva de sueños.

Horas antes, el clima en el set combinaba el nerviosismo de los participantes y la responsabilidad a cuestas del coach. Había llegado el cuarto round: el cuartetero debía tomar una de las decisiones más difíciles desde su desembarco en el programa. Los cinco artistas que aún palpitaban entre bambalinas se enfrentaban a la incertidumbre. Solo dos podrían recibir el salvataje directo de su mentor, mientras el futuro de los otros tres quedaría en manos del resto de los jurados.

Me encantaron todos, pero me dejo llevar por el corazón y por las ganas de que cada uno tiene de estar acá, me gustó su actitud”, admitió públicamente Luck Ra antes de pronunciar el primer nombre: Nicolás Behringer, cantante que había llevado a escena Ala delta, clásico imperecedero de Divididos. La ovación esta vez fue bañada de alivio. La segunda plaza fue para Federico Mestre. El joven, que cometió un error y olvidó la letra en su interpretación, escuchó de boca de su coach: “Sacando eso, lo noté vocalmente más firme que nunca”. Firmeza, perdón y una extraña euforia vibraban en el aire.

Luck Ra sorprendió en La
Luck Ra sorprendió en La Voz

Los puntajes otorgados por Lali Espósito, Miranda! y Soledad Pastorutti definieron a la siguiente salvada: Nathalie Aponte, la artista paraguaya que estremeció al público con una emotiva versión en español de Without you de Mariah Carey, recibió la mejor calificación y accedió automáticamente a la próxima ronda.

El último y más doloroso tramo fue protagonizado por Thomas Dantas y Lucas Barros, quienes hasta ese momento también compartían una historia: fueron nombrados ganadores juntos en las Batallas por el propio Luck Ra. Sin embargo, en esta instancia solo uno podía seguir. Nico Occhiato abrió el sobre definitivo, el silencio reinaba absoluto; dijo el nombre de Thomas, y la eliminación de Lucas fue un golpe para todos.

En ese momento, Lucas Barros, micrófono en mano, conmovió a todos con unas palabras sinceras: “Quiero decir unas breves palabritas, de verdad quiero agradecer a este programa porque me hizo soñar una vez con cumplir mi sueño en la música, me hizo creer de nuevo en la música. Quiero agradecerles a todos los jurados por sus consejos, sus palabras. A vos Facu especialmente por tu cariño, por tu cercanía, y de verdad genuinamente gracias por todo lo que me enseñaron, por todo lo que aprendí, a toda la producción y espero seguir en contacto con ustedes a lo largo de lo que sea mi carrera musical, que tengo muchas cosas que aprender de ustedes”. La voz de Lucas se quebraba y entre las lágrimas, los otros participantes se fundieron en abrazos.

La emotiva propuesta de Luck
La emotiva propuesta de Luck Ra a su team

Parecía que el capítulo terminaba allí. Pero, cuando todos creían que lo más fuerte de la noche ya había pasado, Luck Ra tomó aire y, en medio de la incredulidad general, pronunció sin rodeos el anuncio que disparó la emoción: “Vos sabés que no lo dije, y no sé si podía decirlo, porque viste que estamos a nada, cerca del Vélez, y yo no sé si alguien dijo algo, pero yo dije que los últimos cinco participantes que tenía quería que me telonearan en el Vélez”. El asombro cruzó la expresión de Occhiato, el conductor, quien observaba el estudio y la reacción de los participantes, algunos al borde del llanto. Los jurados se miraron sin palabras.

Y aún el propio coach bromeó, mirando a su equipo: “¡Yo pensé que les había dicho! ¿No les dije nada?”. En medio del revuelo, Nico Occhiato abrazó al joven eliminado y le exclamó: “¡Vas a cantar en Vélez, flaco!”. La certeza de haber sido seleccionado para el megaevento atravesó a Lucas Barros, quien no pudo evitar exponer su alegría y agradecimiento: “Es un sueño, la verdad. Esto es lo que lo hace grande a Facu, su humildad. De verdad, gracias desde un principio”.

Así, Luck Ra confirmó que Lucas, Thomas, Nathalie, Nicolás y Federico lo acompañarán como teloneros en el Estadio Vélez Sarsfield el próximo sábado, dándoles la oportunidad de subirse a un escenario mayúsculo, frente a miles de personas, y convertir cada esfuerzo, cada error superado y cada lágrima, en una nueva canción de esperanza.

Esa noche en La Voz Argentina 2025, entre sueños cumplidos y abrazos interminables, el programa no solo eliminó a un participante: celebró la generosidad, la complicidad, el valor de mirar más allá de una competencia. La humildad de Facu, o Luck Ra, esa que emerge en los momentos decisivos, selló para siempre el corazón de sus artistas y del público.

Temas Relacionados

Luck RaLa Voz Argentina

Últimas Noticias

Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron los 9 años de Baltazar, el niño que revolucionó su familia

La pareja celebró con fotos retro y sentidas palabras el aniversario de su segundo hijo

Paula Chaves y Pedro Alfonso

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 2 de octubre

El ex Gran Hermano pelea por su vida desde el 12 de septiembre, cuando sufrió un accidente en su moto

La salud de Thiago Medina,

Ángel De Brito contó cuál era su profesión antes de LAM: “Por eso mi paciencia”

El conductor se sinceró con sus seguidores y contó de qué trabajaba antes de desarrollar su carrera periodística

Ángel De Brito contó cuál

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

La ex Gran Hermano expresó gratitud por las muestras de solidaridad recibidas por el padre de sus hijas, quien se encuentra internado desde el 12 de septiembre tras sufrir un accidente con su moto

Daniela Celis se conmovió por

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”

En plena espera de su primera hija con Paulo Dybala, la modelo relató cómo enfrenta los miedos con un historial de trastornos alimenticios y destacó la importancia de pedir ayuda profesional

Oriana Sabatini se sinceró sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luego de un brote, la

Luego de un brote, la Argentina volvió a ser libre de influenza aviar y retomó sus exportaciones

Cobró dos veces la indemnización, se negó a devolverla y ahora le embargaron $140 millones

Archivaron la denuncia contra Gerardo Milman por el atentado a CFK

El Gobierno simplificó otro trámite para facilitar la importación de autos

La canasta de jubilados superó los $1.500.000 en octubre

INFOBAE AMÉRICA
Cuba tiene casi la mitad

Cuba tiene casi la mitad de sus centrales eléctricas fuera de servicio y el 52% de su territorio sufrirá cortes este jueves

El bebé de Nirvana perdió la batalla legal por la icónica portada de Nevermind

El Caribe se consolida como la región favorita de los expertos en viajes

La ONU cifró en 16.000 los muertos por la violencia de las bandas en Haití desde 2022

Estados Unidos quiere un “rápido despliegue” de la misión en Haití y pide más apoyo internacional

TELESHOW
Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron los 9 años de Baltazar, el niño que revolucionó su familia

La salud de Thiago Medina, en vivo: qué se sabe hoy, 2 de octubre

Ángel De Brito contó cuál era su profesión antes de LAM: “Por eso mi paciencia”

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”