Graciela Alfano volvió a criticar a Susana Giménez luego de los Martín Fierro: "No existe para mí"

Frente a las cámaras de Desayuno Americano, la exvedette fue contundente contra la conductora y reavivó la tensa pelea que acarrean desde hace años

Martina Cortés

Martina Cortés

Luego de la ceremonia de los Martín Fierro 2025, Graciela Alfano se refirió nuevamente a Susana Giménez (Desayuno Americano – América)

Entre los grandes clásicos del espectáculo argentino, la rivalidad entre Graciela Alfano y Susana Giménez ocupa un lugar privilegiado. La historia entre ambas está marcada por chispazos, pases de factura y polémicas que nunca terminan de cerrarse. Desde el recordado episodio del “Tapadogate”, las dos divas han dejado en claro que el distanciamiento es la regla y no la excepción. Justo cuando el ambiente parecía tener una tregua, Alfano decidió reavivar la polémica frente a cámaras y en vivo, esta vez durante una nota de Desayuno Americano (América), apenas horas después de que Susana se consagrara en los Martín Fierro 2025 con dos premios dorados que volvieron a ponerla en el centro de la escena.

Consultada en vivo sobre la histórica ceremonia y el éxito de su “enemiga” en la televisión, Alfano fue directa y, fiel a su estilo, no esquivó el bulto: “No vi los Martín Fierro, igual felicito a todos los nominados y ganadores”, lanzó, formal y cortante, antes de aclarar que nunca le prestó atención al programa de Susana. “No tengo idea lo que hizo, no la vi ni la veo”, sentenció, sumando leña al fuego de una grieta que no parece tener reconciliación a la vista. La exvedette no se quedó ahí y rápidamente llevó la charla a los orígenes de su enfrentamiento. “Yo nunca hablé mal de ella hasta que me insultó de arriba a abajo. Busquen en el archivo de notas si alguna vez dije algo negativo de ella, no van a encontrar nada”, se defendió, abriendo el juego para quienes gustan repasar los archivos mediáticos.

La tensión, lejos de ceder, escaló cuando a Alfano le preguntaron por el nivel actual del conflicto. “Nunca me interesó Susana Giménez, menos ahora que me insultó. No lo promuevo. Intento no responder con daños, aunque cuando le dije vieja de mierd… se lo merecía. Aunque fue un exabrupto. Se lo merece porque me dijo de todo, no soy un buda, soy humana. Me insultó de la nada y me minimizó de la nada, vieja de mierd... No estoy contenta de haberle dicho eso, pero es lo menos que le podría decir”, sostuvo, entre comedida y desafiante, admitiendo que aún lamenta el exabrupto, pero no está dispuesta a dejarse pisotear.

La exvedette volvió a dejar en claro su enojo por los dichos de la conductora

Cada pregunta del ciclo fue otra oportunidad para el filoso repertorio de Graciela, que respondió con calma pero no perdió la oportunidad de lanzar varias indirectas. “Una vez que me lo saqué de encima, listo, no existe para mí, no es nadie”, afirmó, como quien da vuelta la página aunque, en los hechos, la polémica sigue vigente. “Lo bueno de esto, si le sacamos provecho, es que por lo menos ahora le vi la cara. Te sacaste la máscara…”, cerró con picardía y doble sentido, sugiriendo que Susana ya no disimula el personaje y se muestra como verdaderamente es.

La entrevista sirvió para confirmar que la exvedette y la diva de los teléfonos siguen lejos de cualquier tipo de tregua. Pero los cruces no terminaron ahí: pocos días antes, durante su participación en Mediodía bien arriba (TV Pública), Alfano había reafirmado su posición, lanzando nuevas ironías tras conocer que Susana había declarado en público su deseo de no hablar más sobre ella. “Gracias a Dios”, comenzó festejando Graciela.

“No es interpretación, es un hecho”, en referencia directa a sus comentarios sobre el hermano de Susana. Y arremetió: “Yo no me voy a dejar putear y la violencia es violencia”, ilustrando con absoluta claridad su decisión de no dejar pasar las agresiones verbales que, según ella, iniciaron desde el bando Giménez.

En la misma línea, Alfano dejó una frase que resume su postura frente a la diva de Telefe y a toda polémica que se le cruce por delante: “Si a mí me preguntaran y Susana fuera mi amiga, que no lo es, yo le diría ‘te equivocaste de acá a la esquina, no te hice nada. Me hablaste, me pute…, una persona que nunca dijo nada’. Pero acá la única que perdió es ella.”

Sin señales de reconciliación en el horizonte, la pelea de divas suma otro round mediático y demuestra que, en materia de espectáculo argentino, hay rencillas que nunca pasan de moda y siguen buscando su siguiente capítulo en la mesa de televisión.

