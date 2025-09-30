Teleshow

Pedro Alfonso sufrió al hacerse un piercing en vivo y Paula Chaves lo recordó cuando ella dio a luz: “Estaba desmayado”

El conductor se perforó la oreja durante la transmisión de su streaming. Ante su angustia, su esposa contó la anécdota del parto

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

La respuesta de Paula Chaves luego de que Pedro Alfonso comparara el dolor de hacerse un piercing con dar a luz

En una mezcla de angustia, miedo y confusión, este martes, Pedro Alfonso accedió a hacerse su primer piercing en la oreja. Sin embargo, lejos de representar un proceso fácil, limpio y rápido, el conductor no ocultó su preocupación por el procedimiento. Así las cosas, en ese contexto recibió el apoyo de su esposa, Paula Chaves.

Todo comenzó al aire de Faltan Varones, el programa de streaming de Olga. Allí los conductores plantearon la posibilidad de realizarse piercings en vivo. Pedro Alfonso accedió, pero no ocultó su temor por la dolorosa situación. Mientras sus compañeros buscaban calmarlo, Paula Chaves se hizo presente e intentó ayudarlo a afrontar el proceso.

Mientras lo abrazaba, sentada en su regazo, Paula le expresó su apoyo: “Vos me estuviste sosteniendo la mano cuando yo estaba pariendo a nuestros hijos, yo voy a estar ahí si vos me necesitas”. Fue entonces cuando Pedro comparó el dolor que se debe atravesar en ambas situaciones: “Siento que es el mismo dolor”.

Ante las risas y quejas de los demás conductores, Paula explicó: “Para él es lo mismo”. Fue entonces cuando Homero Pettinato mostró su sorpresa: “Yo no puedo creer los nervios que tenés en este momento, solo hablando de esto, mirá como estas”.

Así las cosas, la modelo recordó cómo fue su labor de parto y reveló un dato íntimo de la reacción de Alfonso: “Yo parí una niña de 4,6 kg sin anestesia, y él estaba desmayado a un costado. Eso no es un dato menor”.

Después de tanta queja, angustia y charla, Pedro accedió a realizarse el piercing. Sentado en una silla, con un pañuelo en su oreja y todos sus compañeros alrededor, Alfonso dijo: “Vi muchos videos de ‘a la cuenta de tres y pum’. Quiero que me avisen. Si no no confío”. En paralelo, Chaves estaba arrodillada a sus pies, dándole su apoyo: “Me encantaría que tenga dos. Mirame a mi. En el uno te tenés que quedar petrificado. Dale nene, yo parí a una nena de 4,6 kg”.

Paula Chaves apoyó a Pedro
Paula Chaves apoyó a Pedro Alfonso mientras el conductor se realizaba su primer piercing

Con la misma idea de apoyar a su compañero, Pettinato comentó: “Pensá en Los Piojos, un verdadero piojoso tiene un aro”. Fue entonces cuando Pedro le dio un beso en el cachete a todos sus compañeros de ciclo y se preparó para la perforación. Aún así, aprovechó un instante antes de que el profesional comenzara para hacer unas preguntas: “¿Cuándo se normaliza? ¿Cuándo se cierra el agujero?”. Así las cosas, la situación continuó. Con total desesperación, Alfonso gritó en el momento que perforaron su oreja: “Ay, no. Lo siento. Dale hijo de p...te odio”. Para cerrar el tema, su esposa le dijo: “Pedro mirame, abrí los ojos”.

Días atrás, en el ciclo Tapados de Laburo, Paula Chaves había relatado las situaciones de estrés y angustia que vivió en sus comienzos en el mundo del modelaje. La conversación se dio cuando la periodista y columnista de moda Lucía Levy señaló que Argentina ocupa el segundo lugar global en casos de trastornos de la conducta alimentaria. “El primero es Japón y en nuestro país, hay muchísima presión. A nivel regional en Latinoamérica, yo diría que es el país con más casos en todo el continente americano. Sobre todo, las mujeres. No estoy diciendo que los hombres no lo sufren pero nosotras siempre somos ‘el género bello’ que tiene que ser siempre delgado y joven”, afirmó, impactando a los presentes.

El dato abrió la puerta a que Chaves hiciera un análisis sobre las consecuencias de estas exigencias en las modelos que inician su carrera. Durante la charla, Paula relató que en sus primeros años dentro de la moda, las reglas sobre la apariencia física se encontraban muy presentes. “Las estrictas normas de belleza influían mucho, y quienes estábamos comenzando sentíamos esa presión”, explicó la conductora.

En ese marco, la influencer comentó la visión que tenía de su profesión a tan corta edad. “Yo no lo veía como un trabajo, para mí era un pasatiempo y con la plata que ganaba ayudaba a mi familia”, expresó luego, y continuó: “Pero de verdad no me cag... n la cabeza porque tenía los pies sobre la tierra pero me volvieron loca con el peso y yo era una persona delgada”.

