Luisana Lopilato mostró cómo es su particular viaje rumbo a París para ser parte de la semana de la moda

La actriz fue invitada a modelar en el evento más importante de la industria y compartió la previa de su vuelo junto a Cielo

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Luisana Lopilato viajando rumbo a París para ser parte de la semana de la moda (Video: Instagram)

Luisana Lopilato volvió a acercar a sus seguidores a su día a día al compartir una postal única de uno de sus viajes de trabajo. En esta ocasión, la actriz y modelo argentina documentó la previa a su llegada a París, ciudad a la que voló como invitada especial de un evento de una marca para la que trabaja hace muchos años. Siempre dispuesta a mostrar no solo el glamour sino también la rutina familiar y el humor que atraviesan cada viaje, Luisana dejó en claro cómo equilibra su faceta profesional con la intimidad de su rol de madre, aun en medio de la vorágine de compromisos internacionales.

El video, grabado desde el asiento del avión en pleno trayecto entre Vancouver y la capital francesa, reflejó el tono espontáneo y cercano que la caracteriza: “Estamos yendo al evento en París. Y me dijeron sii puedo hacer un video como la gente, porque me dijeron: ‘¿Por qué no hacés material mientras tú viajas?’ Necesitamos videos de la previa, de cuando estás viajando y cómo te preparás para el viaje. Entonces, yo quería hacer uno... quería hacer un video de mi previa y cómo era mi viaje y contarles algo que en realidad no sé si va a suceder en mi viaje”.

La grabación, lejos de mostrar una preparación perfecta y meticulosamente editada, se tiñó de autenticidad gracias a la intervención de su hija menor, Cielo, fruto de su relación con Michael Bublé. En medio de la charla distendida con la cámara, la pequeña apareció espontáneamente con una media en la boca, regalando un instante de ternura y complicidad que evidenció cómo el costado familiar y maternal nunca queda del todo fuera de foco, aun cuando el destino sea una de las capitales más glamorosas del mundo. Luisana supo transformar ese episodio cotidiano en parte del relato, subrayando que los grandes eventos pueden convivir con la simpleza y la alegría de viajar acompañada por sus hijos y sortear juntos los imprevistos, fusión que define su sello personal y la acerca cada vez más a quienes la siguen alrededor del mundo.

Luisana Lopilato mostró cómo su hija armó la mesa (Video: Instagram)

Esta no es la primera vez que la pequeña Cielo se roba toda la atención. Días atrás, Lopilato volvió a conquistar a sus seguidores al compartir divertidos y tiernos momentos del día a día junto a su hija menor, Cielo. Con esa mezcla de honestidad, humor y naturalidad que la caracteriza, la actriz argentina mostró cómo transcurre su vida familiar lejos de los sets y las alfombras rojas, y una vez más dejó ver la conexión que mantiene con su público a través de las redes sociales.

Todo comenzó con un video, publicado en las historias de Instagram de Luisana, donde la niña, de espaldas y concentrada, acomoda la mesa familiar para el almuerzo. Se la ve tomando uno de los vasos rojos de plástico y llevándolo de un punto a otro. “Ayer alguien quiso poner la mesa”, escribió tanto en español como en inglés y anticipando lo que vendría después.“Mi grito del final”, una advertencia divertida respecto al audio del clip, que le sumó aún más cercanía a la publicación.

Unos minutos más tarde, la actriz subió la postal final del trabajo de su hija: platos con dibujos de cocodrilos alineados alrededor de la mesa, cada uno con su vaso correspondiente. En el centro, un rollo de servilletas de cocina, tres latas de gaseosa y una jarra de agua completaban la escena. “Su mesa me derrite”, sintetizó sobre la imagen, acompañando sus palabras con un emoji de corazón rojo y otro de carita emocionada. Así, la actriz de Casados con hijos volvió a dar muestra del delicado equilibrio entre su intensa agenda laboral y la vida familiar.

