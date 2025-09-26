Andrea Rincón se separó para siempre de un objeto muy querido: “Hice de todo acá arriba”

El proceso de despedida de un objeto puede convertirse en un acto profundamente simbólico, como lo demuestró Andrea Rincón al anunciar su separación definitiva de su automóvil, un Ford Fiesta. En un video compartido con sus seguidores, la actriz recorrió el vehículo y reveló el significado emocional que este tuvo en su vida, transformando la entrega de un auto en una reflexión sobre su cambio personal, su nueva fe y la superación del dolor.

Durante la grabación, Andrea Rincón, la actriz de The Clouds y conductora de Con todo respeto en El Nueve y TVR en C5N junto a Juan Amorín, mostró todas las calcomanías que decoran el automóvil, cada una con una historia particular. En la luneta trasera aparecen stickers de el Che Guevara, de La Renga y los Rolling Stones; en el baúl, de Babasónicos, otra lengua de los Stones; en el parabrisas, una de los Redonditos de Ricota, que completó el muestrario. Explica que, aunque pueda parecer trivial, el auto fue un espacio donde vivió momentos significativos y atravesó distintas etapas. “Es un lugar donde viví mucho tiempo de mi vida. Viví, hice de todo acá arriba, acá arriba de este... Tiene años y además tiene mucho rock and roll”, expresa, subrayando la carga emocional que asocia al vehículo.

Algunas de las calcomanías que tiene el auto que entregó hoy Andrea Rincón

Uno de los elementos más destacados es el color del auto, un tono de azul especial que para Andrea Rincón tiene un valor simbólico ligado a su identidad. Relata que este es el segundo automóvil que posee de ese color y lo vincula con su signo maya: “Yo soy tormenta espectral azul once, en el signo maya”, afirma, y añade que durante mucho tiempo creyó en esa simbología, ya que, dijo, no nació en el cristianismo, la religión que profesa ahora. La actriz profundiza en el significado de este signo, describiéndolo como la tormenta más poderosa dentro de la cosmovisión maya, lo que para ella representaba una fuerza intensa y constante en su vida.

La relación con el color azul también se extiende a su vida personal, ya que así se llamaba su perra, a la que considera su única hija. Sin embargo, Andrea Rincón reconoce que vivir bajo la metáfora de la tormenta no fue sencillo: “Fue hermoso... y doloroso, porque vivir con esa fuerza estaba bueno atravesarla con fuerza, pero fue muy doloroso, porque toda mi vida ustedes me veían acompañada, pero yo toda mi vida me sentía en soledad, atravesando la vida con mucho, mucho, mucho dolor, mucho dolor. En silencio vivía ese dolor”, confiesa, evidenciando la carga emocional que asoció a esa etapa.

La actriz utiliza el acto de despedirse del auto como un rito de cierre de ciclo. Explica que siente la necesidad de soltar ese pasado y dejar atrás la tormenta que la acompañó durante años. “Siento que hay algo que está muriendo... y es esa tormenta”, comparte, y revela que un tatuaje amarillo en su piel simboliza la llegada de una nueva etapa. “Jesús vino en forma de sol para mí, a sacarme de esa tormenta, a darme la mano y sacarme de una vez por todas de esa tormenta en la que caminé toda mi vida”, afirma, marcando el inicio de una transformación personal.

Rincón mostró el tatuaje de un pez que simboliza a Dios

El cambio, según Andrea Rincón, no fue sencillo. Relata que tras conocer a Dios, su vida se transformó radicalmente y debió enfrentar dolores profundos al desprenderse de elementos que creía indispensables. “Empecé a soltar, a soltar, a soltar, a soltar, a sentir nostalgia por esas cosas que se iban. Y esta es una también de las cosas que tengo que soltar, esa tormenta, yo no soy más tormenta. Ahora soy luz, soy sol”, sostiene, describiendo cómo la percepción de su entorno y de sí misma se modificó con el tiempo.

En su mensaje final, Andrea Rincón se dirige a los escépticos y reafirma su convicción de que es posible dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo. “Para todos los escépticos que no creen que la gente puede cambiar, que tenemos todos derecho a tener una nueva vida, a redimirnos de un pasado que pasó y que ya no va a volver más, que podemos ser unas nuevas personas y tener una vida mejor, una vida distinta y una vida más linda, mírenme y vean, porque esto recién empieza”, concluye, subrayando que la despedida de su automóvil simboliza el fin de una etapa y el inicio de otra marcada por la esperanza y la luz.