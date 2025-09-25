Los consejos de Nicole Neumann para que las madres puedan pasar tiempo de calidad con los hijos

Los consejos de Nicole Neumann a las madres

Nicole Neumann sorprendió a su comunidad digital con una serie de mensajes e imágenes donde reivindica el autocuidado materno y la importancia de encontrar instantes de conexión genuina con los hijos, incluso en medio de una rutina abrumadora.

Lejos del glamour habitual que suele rodear el universo de las redes sociales, la modelo y conductora se mostró transparente y habló directamente a todas las madres trabajadoras que, como ella, cargan sobre sus hombros la organización familiar y las demandas del día a día.

A través de un video grabado mientras manejaba y publicado en sus historias de Instagram, Nicole expuso una preocupación central: la de priorizar el bienestar personal para poder seguir acompañando y cuidando a los hijos. “Hay algo que me parece muy importante en el día a día de madres que trabajamos y nos ocupamos mucho de los hijos, de llevar, traer, de sus citas y de todo lo que podemos. Y además, no nos queremos olvidar de una misma, porque las que cuidamos también tenemos que estar cuidadas, porque si no, llega un momento que no tenemos más capacidad de cuidar”, expresó, en un tono que pretendía conectar el cansancio con la empatía.

Nicole Neumann y Cruz Urcera. en un momento de siesta compartida

En la misma intervención hizo hincapié en lo que ella considera fundamental: “El manejo del timing y de la administración de energía que ponemos en cada cosa, en cada día, en cada horario”. Y fue más allá al dar su propio ejemplo: "Los miércoles suelo dejármelos como más despejaditos. Por ejemplo, a la mañana, no corro para entrenar, sino que aprovecho una mañana a la semana para desayunar tranquila, compartir con Cruz y si quiero, me tiro un ratito más".

Y continuó compartiendo sus experiencias: “Guardarme por ahí un horario en algún momento para compartir tiempo de calidad con Cruz y también para después decir: ‘Bueno, ahora me voy a hacer un masaje o un tratamiento que me guste’. Algo que lo disfrute y que no me implique ni estrés, ni apuro, ni sacrificio. Bueno, mimarse a una misma. También hay que cuidar a quien cuida de todo el resto, y en este caso, a uno mismo”, acompañado de una risa honesta que sirvió de guiño a tantas madres que luchan por un respiro en sus semanas.

Su reflexión abrió espacio para un concepto clave: buscar momentos de descanso y placer en la rutina no es un lujo, sino una necesidad profunda para quienes deben sostener el bienestar de otras personas y desean estar en armonía consigo mismas.

Pero Nicole no solo habló; también mostró. A las horas, en otras historias de Instagram, regaló a sus seguidores dos postales de absoluta intimidad junto a Cruz, su hijo menor. En la primera imagen, ambos recostados, piel con piel, profundamente conectados en el rito de una siesta compartida. Sobre la foto, la modelo escribió: “Amo cuando puedo meter estas siestas piel a piel con vos”, acompañando el texto con un corazón azul y el gesto de agradecimiento. La escena desbordaba ternura y recordaba que a veces el mejor refugio está en lo más simple y esencial: el abrazo y el contacto sincero entre madre e hijo.

Otro de los momentos compartidos por Nicole, al graficar el tiempo que pasa con su hijo

Minutos después, la segunda imagen aportó frescura y complicidad. En el césped, bajo el sol, Cruz y uno de los perros familiares exploran juntos el mundo, de espaldas a la cámara, metidos en algún secreto compartido. “Estos dos...”, apuntó la modelo, junto a dos emojis de corazones en los ojos. Estas imágenes, simples pero poderosas, demostraron que el verdadero tiempo de calidad no responde necesariamente a grandes planes, sino a esos espacios pequeños y sinceros que sostienen los recuerdos y la relación cotidiana.

¿Qué tienen en común todos estos gestos? El valor de lo genuino, la reivindicación de los pequeños descansos, el permiso para frenar aunque sea un rato. Nicole Neumann así dejó en claro, por palabra e imagen, que el autocuidado y el vínculo afectivo son dos pilares irrenunciables para cualquier madre, más aún si debe repartir su energía entre la vida familiar y el trabajo.