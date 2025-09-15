Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de Vicente, su hijo:“Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo” (Instagram)

La semana pasada, Carolina Amoroso y su marido, Guido Covini, experimentaron uno de los momentos más conmovedores de su vida con el nacimiento de Vicente, su primer hijo. Este domingo la conductora de Infobae en Vivo le dedicó postales a su hijo, todavía embelesada por su llegada.

“Vicente ya está en nuestros brazos… y todavía nos cuesta creerlo", aseguró, mientras destacaba el acompañamiento que tuvieron los profesionales médicos a la hora de la llegada de su bebé. “Y sobre todo, gracias eternas a la familia y a los amigos que estuvieron cerca en cada paso: gracias por sostener, por esperar, por celebrar. Mención especial al abuelo, que nos ayudó con el amor de abuelo y la experiencia de obstetra”, destacó la periodista.

“De la panza a los brazos. Del deseo al encuentro. Bienvenido, Vicente. Gracias por 9 meses mágicos y por ser nuestro mejor sueño”, concluyó la conductora de TN en una publicación de Instagram en la que mostró fotografías de su hijo descansando plácidamente, Carolina junto a su marido y su bebé recién nacido, rodeada por el equipo médico y también algunas imágenes de su álbum personal durante el embarazo.

Carolina Amoroso y una dulce foto de Vicente, su primer hijo (Instagram)

Carolina Amoroso y su marido, Guido Covini, junto a Vicente

“¡Es un bebotón de 4 kilos!”, había expresado la periodista sobre su hijo recién nacido

Apenas unas horas después del parto, la periodista optó por compartir una imagen de su bebé con sus compañeros de Infobae, durante una transmisión en vivo, generando un momento de emoción colectiva.

La periodista participó en el programa vía telefónica desde la clínica, ofreciendo una escena íntima en la que Vicente dormía en los brazos de su padre. “Es muy lindo todo. Es espectacular, lo más lindo que hay. Es gordito, así que le metimos mucho y salió. Es un bebotón de 4 kilos. A todos los que me mandaron ropita de recién nacido, Vicente está de tres meses,” expresó Carolina, desatando risas y muestras de cariño en el estudio. En el diálogo con Gonzalo Sánchez, Cecilia Bouffet, Ramón Indart y Maru Duffaurd, sus colegas del canal de streaming, la periodista mostró tanto gratitud como asombro por la experiencia de la maternidad.

Vicente en los brazos del marido de Carolina Amoroso

Carolina Amoroso junto a su marido y su hijo, rodeados por el equipo médico

A medida que los conductores la felicitaban y consultaban por su estado tras el parto, Amoroso detalló: “Estoy muy bien, fue muy tenso, pero estamos excelentes, el equipo que me atendió fue espectacular. Desde el médico a la partera, todo, hicimos un equipo, fueron varias horas, pero acá está con nosotros. Y Guido, que fue parte del médico también. Se puso la diez, ayer también a la noche. Así que estamos muy bien”. Al contarlo, la comunicadora dio cuenta del fuerte lazo familiar que se consolidó a través de la experiencia del nacimiento y subrayó el carácter colectivo de ese momento, en el que padre, madre y equipo médico se involucraron profundamente.

La flamante madre también compartió retazos personales sobre la manera en que la familia recibió la noticia, explicando que “primero le dijimos a mis padres. Pero de a poquito van a ir conociendo a Vicente. En algún momento, cuando sea oportuno, irán visitándolo.” Según su testimonio, este proceso de presentación gradual busca preservar un clima de tranquilidad y disfrute íntimo en los primeros días del recién nacido.

Carolina Amoroso y el recuerdo de su pancita durante su embarazo

Carolina Amoroso y el brazo de su marido durante su embarazo

Entre las anécdotas, la conductora destacó una curiosidad que une la gestación de Vicente con sus primeras horas de vida: “Salió todo perfecto y Vicente replicó la dinámica cuando estaba en la pancita. Él se movía mucho de noche, no tanto a la mañana, como que su mecanismo es el de un rockero. Le encanta la noche”. Así, la periodista dibujó ante la audiencia rasgos incipientes de la personalidad de su hijo, sumando ternura y humor al relato.

Al referirse al vínculo con su bebé en estas jornadas iniciales, Amoroso confesó: “Es espectacular, son procesos bastantes largos… Estuve toda la noche súper energética, como un disparo, un dolor que al toque se te olvida. A él aún lo tengo prendido porque no me suelta. Estamos pegaditos”. Estas palabras evidenciaron la intensidad y la conexión que atraviesan madre e hijo durante los primeros momentos de convivencia, entre el cansancio, el asombro y la transformación que implica el inicio de la maternidad.