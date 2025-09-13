El llamativo ‘me gusta’ de Facundo Pieres tras los rumores de romance entre Zaira Nara y Vico D’Alessandro

El pícaro like de Facundo Pieres (Video: Instagram)

El entramado de vínculos, rumores y reacciones en redes volvió a dar material para el análisis de la vida social de las celebridades argentinas. En los últimos días, Facundo Pieres protagonizó un episodio que revitalizó las especulaciones entre seguidores y observadores del espectáculo. El polista, conocido tanto por su desempeño deportivo como por su exposición mediática, dejó un llamativo “me gusta” en una foto publicada por Julia Zanettini, expareja de Victorio D’Alessandro. El gesto no pasó desapercibido, ya que se produce en medio de versiones que vinculan a D’Alessandro con Zaira Nara, quien, a su vez, fue pareja de Pieres hasta hace poco tiempo.

La secuencia activó la lupa sobre los movimientos digitales de los protagonistas. Analistas de redes sociales, como la panelista Juariu, reforzaron la trama al compartir mensajes y capturas en sus historias. No obstante, el me gusta de Facundo cobró relevancia al coincidir con el sostenido rumor acerca de un supuesto vínculo entre su ex, y Vico. La lógica de las redes y sus guiños fue leída como una suerte de respuesta indirecta a los ecos de ese rumor. Se trata de una foto del 1 de septiembre, en la cual se la puede ver de espalda a la cámara entrando al mar.

Según otra de las capturas difundidas, se consignó: “Pieres fue a likear a la ex dolida de Vico por los rumores con Zaira. Hermoso”, acompañando el comentario con el emoji de ojos atentos. Los minutos pasaron y Victoria contó que se comunicó con la joven para llegar al fondo de la situación: “Hablé con Julia. Me dijo que no tiene ningún tipo de interés en volver con ningún ex! Que es mentira lo que se dijo”. La aclaración parece buscar poner paños fríos y desarticular parte de las conjeturas que circulaban en torno a posibles acercamientos sentimentales, dados los recientes cruces entre los distintos protagonistas.

La hermana menor de Wanda Nara no tardó en desactivar los rumores de romance con su compañero y amigo. En SQP (América), el ciclo de Yanina Latorre, la modelo fue enfática al desmentir las versiones y en el mismo programa, otra integrante reconoció que tuvo su historia con el modelo.

“No, amigo, te juro que me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira. O sea, lo que más me preocupa es que dicen ‘viene la info de tal lado’ y ‘viene la info de adentro de tu cumple’. ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Yo subí un montón de posteos porque son mis amigos. Como que me inventen algo con vos, con Franquito o con Vico. O sea, son todos mis amigos. O con cualquiera que había en la fiesta”, afirmó, desde un mensaje de voz que le envió a uno de sus amigos.

“Me llama mucho la atención que ‘flasheen’ que yo puedo llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando. No soy tan pelotuda”, se despachó, filosa. “O sea, si haría un posteo con alguien, claramente al primero que no pongo es al que me agarre. Esa es la forma de hacerlo. Es 100% mentira todo lo que están diciendo”, continuó.

La joven aseguró que no tiene ningún interés en volver con su ex

Lo que más le molestó fue lo que se dijo que habría sucedido entre ella y el ex Casi Ángeles. “Además, el invento de que me fui al baño... ¿Qué ‘flashean’? Que tan caliente voy a estar con alguien como para irme al baño en un boliche. Tengo casa. Además de eso, no conozco el baño de Caramelo, o sea, nunca fui al baño. Me cambié atrás de la cortina en el VIP con Anita, mi estilista, porque me daba fiaca ir al baño porque tenía unas sandalias muy altas que me dolían los pies”, continuó, molesta.

“Entonces, me cambié y me puse un vestido negro y unos borcegos y me cambié atrás de una cortina. Mi pantalón era para sacarlo entre cuatro personas. Mirá si voy a ir al baño a agarrarme a alguien. O sea, me río de la gravedad del asunto. Soy madre, o sea, chicos, por favor. Soy madre”, lanzó, enojada.