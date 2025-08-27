La publicación que encendió los rumores de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “No puedo contar nada”

El rumor de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat se desató tras una publicación en redes sociales

El rumor sobre un posible casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat generó un intenso revuelo en las redes sociales este miércoles, tras una insinuación de Anita Espósito, hermana de la cantante, en Patria y Familia, el programa de Luzu TV donde se desempeña como panelista.

De todas maneras, eso no fue todo, ya que la especulación aumentó cuando el atelier Iara Alta costura publicó en su cuenta de Instagram una imagen de Lali junto a su dueño, Mario Vidal, con un vestido de novia visible en el fondo, lo que alimentó aún más las conjeturas sobre un inminente enlace. “No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, escribieron en la descripción de las fotos, en las que se ve al dueño del atelier y a la diva pop posando juntos para la cámara.

Una foto de Lali en un atelier de novias alimentó las especulaciones sobre un posible enlace

El inicio de la versión de rumores se remonta a la participación de Anita Espósito en el programa de streaming. Durante una conversación sobre la boda de Taylor Swift, quien recientemente anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, la joven mencionó que en la red social X (antes conocida como Twitter) se comparaba a la artista estadounidense y su futuro esposo con la pareja conformada por Lali y Pedro. “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”, deslizó la hermana de la artista, lo que sorprendió a sus compañeros de programa y desató una ola de comentarios en plataformas digitales emocionada por la posible primicia.

El atelier Iara Alta costura publicó imágenes de Lali con un vestido de novia de fondo, generando revuelo

La reacción en redes sociales fue inmediata. Usuarios replicaron las declaraciones de Anita al instante. El rumor se propagó rápidamente y la expectativa creció aún más cuando el atelier Iara Alta costura publicó las fotos de Lali posando junto a Mario Vidal.

En los últimos días, Lali Espósito fue abordada por un grupo de periodistas a la salida de una función teatral protagonizada por Moria Casán. Consultada directamente sobre la posibilidad de casarse con Pedro Rosemblat, la artista respondió con sorpresa: “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”. Lali aclaró que la pareja no ha discutido el tema y restó importancia a los rumores. Además, explicó que convive con Rosemblat desde hace casi un año y que ambos disfrutan de una rutina compartida, pero evitó referirse a planes de boda.

Durante una entrevista reciente con Vero Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), Lali Espósito habló por primera vez con profundidad sobre el comienzo de su vínculo con Pedro Rosemblat, el periodista y conductor con quien mantiene una relación desde hace más de un año. La artista se mostró distendida y compartió detalles del inicio de ese acercamiento

La relación entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó tras un acercamiento en redes sociales

Durante la conversación, la artista no dudó en reconocer la primera impresión que le causó su actual pareja. “Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”, afirmó. Esa atracción inicial estuvo alimentada por lo que ella definió como “cruces en el algoritmo”, que le acercaban contenidos en redes sociales protagonizados por el conductor. “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, agregó.

En un momento de la entrevista, Vero Lozano quiso saber si ese interés había sido correspondido desde el principio. La cantante aclaró que no se trató de un seguimiento mutuo desde el inicio, aunque reconoció que había comenzado a observarlo en redes un tiempo antes de conocerlo. “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”, contó con naturalidad.

Lali también detalló cómo ese interés se transformó en un intento concreto de acercamiento. “Coincidí con gente en común, entonces empecé a preguntar ‘che, este no sé qué’. Pasó un tiempo, y coincidimos en un momento y nos conocimos”, resumió, revelando que ese punto de contacto permitió que finalmente pudieran entablar una relación personal.