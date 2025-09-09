Las coincidencias en redes sociales entre Trueno y Teresa Prettel

Las coincidencias entre Trueno y la modelo española

Luego de semanas de especulaciones acerca del presente amoroso de Trueno, que se lo vinculara con Nicki Nicole, su expareja, apareció un nuevo personaje en esta historia que va tomando más protagonismo. Se trata de una modelo española llamada Teresa Prettel. Si bien ninguno de los dos habló acerca de este vínculo, las coincidencias en redes sociales hablan por ellos.

Fotografías desde paisajes marinos similares, videos de inmersiones en aguas cristalinas y detalles que sugirieron tiempos y lugares en común se convirtieron en señales observadas por sus seguidores, generando rumores sobre una posible relación.

Ambos recorrieron distintos puntos del Mediterráneo durante el verano europeo. En sus cuentas de Instagram, compartieron imágenes desde calas de Mallorca y otros escenarios costeros: Trueno posó saliendo del mar sobre una roca, mientras Prettel mostró, casi al mismo tiempo, la vista del agua azul desde la misma zona. En otras publicaciones, ambos se retrataron buceando bajo el agua y explorando el fondo marino, incluso usando estilos de edición y emojis parecidos, como el corazón azul.

Las coincidencias no quedaron solo en la escenografía y los días de playa. En una de las historias que Teresa compartió antes de sumergirse para nadar con peces, se puede escuchar la voz de un hombre de fondo y los fanáticos del rapero argentino no tardaron en señalar que se trataba de él. En el video se puede ver los pies de la persona y parte del traje de baño que eligió para esta ocasión, uno de color negro con un escudo de color blanco.

Las coincidencias de Trueno con Teresa

En las últimas semanas, la modelo acompañó al intérprete de “REAL GANGSTA LOVE” en conciertos en Ibiza, Málaga, Mallorca y en el Festival de Terramar. Además, la europea, conocida por su trabajo y por su anterior relación con el actor y modelo Fernando Lindez, quien aparece en la serie de Netflix Élite, ha recibido varios “me gusta” del rapero en sus publicaciones, incluido uno fechado el 28 de julio. Aunque el artista solo sigue a Leo Messi en redes sociales, interactúa frecuentemente con el perfil de ella.

Ambos coincidieron en un evento de Nude Project donde también estuvo presente Nicki Nicole, expareja del nacido en el barrio porteño de La Boca. Según la información difundida por el comunicador español, entre Nicki Nicole y Trueno no habría existido ningún vínculo, mientras que entre el cantante y Prettel sí se sugiere una relación que estaría aún dando sus primeros pasos.

Lejos del rapero, a Nicki se la vinculó con otra persona en el Viejo Continente. Se trata de Lamine Yamal, jugador estrella del FC Barcelona y llamado a ser la próxima figura del fútbol mundial. Y es que, según sugiere el mismo Hoyos, ambos habrían sido vistos besándose en una discoteca tras la fiesta de cumpleaños del futbolista, que celebró sus 18 años recientemente.

Entre las postales que subió el propio jugador el día de su gala privada, se lo puede ver vestido con un traje blanco y con varias joyas en su cuerpo, además de un reloj de lujo. En cuanto a las fotos publicadas, debido a que prohibió el ingreso de teléfonos celulares al establecimiento, se destacaron las apariciones de varios reconocidos artistas argentinos que fueron invitados por la estrella del fútbol, como el productor Bizarrap y los cantantes Duki y Luck Ra, además de, por supuesto, la rosarina.

El evento reunió a varias personalidades y habría sido el escenario de un primer acercamiento entre el delantero y la artista. Aunque en la fiesta no se produjo ningún episodio romántico, sí se percibió un ambiente de complicidad y coqueteo entre ambos, según relató el periodista español. La situación habría evolucionado días después, concretamente el 24 de julio, cuando ambos acudieron juntos a una discoteca en la playa. Allí, según la fuente de Hoyos, se besaron y abandonaron el local juntos alrededor de las cuatro de la madrugada.