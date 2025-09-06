La emoción de Alejandro Fantino al escuchar a su hijo decir "papá" por primera vez

A un año y cinco meses del nacimiento de su primer hijo juntos, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira muestran con alegría cada momento de emoción que viven con su pequeño, Beltrán. Desde vacaciones por Europa a fiestas familiares, el conductor y la modelo, acostumbran a mostrar la intimidad de su vida. Así las cosas, en las últimas horas, la figura de la televisión sorprendió a sus seguidores al revelar el momento en el que su niño habla por primera vez.

“Ayer tratando de dormir a Beltru”, escribió la influencer en sus stories, junto a emojis de risa, al compartir un audio que reflejaba la intimidad y emoción de aquel momento inolvidable. Por su parte, el conductor reposteó la publicación con una serie de corazones rojos. En el clip se escucha al pequeño decir: “Papá, papá”, mientras de fondo suena una canción de cuna.

Beltrán, el hijo de Alejandro Fantino cumplió un año y medio de vida

Meses atrás, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira compartieron un hito en su vida familiar con su primer viaje juntos al continente europeo, acompañados por su hijo Beltrán. La familia organizó todos los preparativos, desde las valijas hasta los pasaportes, y emprendió su travesía hacia Roma, una ciudad que históricamente fascina a viajeros de todo el mundo. La elección del destino no fue casual: la capital italiana, descrita como la ciudad eterna, se encontraba en plena efervescencia por el desarrollo del Cónclave, aumentando el interés y el atractivo del viaje.

Este viaje señalaba un nuevo capítulo para la pareja y su hijo, integrando la experiencia de descubrir juntos una de las grandes metrópolis europeas. Además, las vacaciones supusieron la oportunidad para Fantino y Mosqueira de experimentar la dinámica de viajar con un niño pequeño, adaptando su ritmo y actividades en función del bienestar de Beltrán. La narrativa del viaje trascendió lo estrictamente turístico, enfocándose en las pequeñas conquistas cotidianas y en el descubrimiento mutuo de la ciudad a través de la mirada y las emociones de su hijo.

El álbum de fotos de las increíbles vacaciones en familia de Alejandro Fantino por el Mediterráneo

Durante el recorrido por Roma, Coni Mosqueira compartió numerosas impresiones y momentos a través de sus redes sociales, mostrando la perspectiva íntima de la experiencia familiar. En sus publicaciones, Coni transmitió tanto la alegría como la serenidad que le produjo explorar la capital italiana junto a Alejandro Fantino y el pequeño Beltrán. Una de sus expresiones más destacadas fue “Roma, qué linda sos”, frase que acompañó el primer carrete de fotos de la travesía. En ellas, se la observa paseando relajada, sonriendo, y disfrutando de plazas, fuentes y calles pintorescas en compañía de su familia.

La modelo también documentó aspectos cotidianos del viaje, incluyendo imágenes de la gastronomía local; compartió capturas de platos de pasta, porciones de gelato y tazas de espresso, testimoniando el disfrute de la tradicional comida romana. En cuanto a la vestimenta, optó por looks pensados para pasar sus jornadas entre ruinas y monumentos emblemáticos, priorizando el confort necesario para largos paseos y el estilo propio de quien valora los detalles incluso en viajes familiares.

Uno de los momentos más entrañables, según lo mostrado por Coni, fue el paseo entre ruinas romanas en compañía de su bebé, a quien cargó en brazos mientras recorría sitios históricos. En las imágenes aparece Beltrán con una expresión de asombro y felicidad, evidenciando la experiencia enriquecedora para todos. Los relatos y registros gráficos compartidos en las redes funcionaron así como un diario visual y emocional del viaje, permitiendo a seguidores y amigos acompañar desde la distancia la vivencia personal y familiar de la pareja.

Para la celebración del primer año de vida del pequeño, el conductor y la modelo organizaron una fiesta en un jardín decorado con globos, animales del mar y una ambientación cuidadosamente pensada. La celebración, de carácter íntimo, reunió a familiares y amigos cercanos en un espacio especialmente ambientado. Tanto la decoración como el tono del evento respondieron a un concepto estético claro: una fiesta infantil con temática marina, donde predominaban los tonos celeste pastel y blanco, acompañados de detalles florales, iluminación puntual y elementos personalizados.