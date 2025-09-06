Teleshow

La divertida foto en familia de Claudio Paul Caniggia junto a su hijo Alex y su nieta Venezia: “Tarde junto a ellos”

El exfutbolista compartió una postal de su encuentro con el mediático y su pequeña. La reacción de la niña al ver el gesto de su abuelo

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Alex y Claudio Paul Caniggia
Alex y Claudio Paul Caniggia disfrutaron un momento juntos

Lejos de su conflicto legal con Mariana Nannis, o las discusiones entre sus hijos, Claudio Paul Caniggia aprovechó la agradable tarde de viernes en la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar un encuentro en familia junto a Alex y su nieta Venezia. Así las cosas, el exfutbolista compartió en sus redes las postales del divertido momento en el que le hacía caras graciosas a la niña.

Tarde junto a ellos”, escribió la figura del fútbol para describir el tierno momento que vivió con su familia. En la imagen podía verse al deportista charlando con Alex, quien tenía a su hija en su regazo. Mientras el mediático sonreía, su padre y la pequeña cruzaban miradas. Segundos después, el “Pájaro” demostró su lado más tierno al hacerle una cara divertida a la hija de Melody Luz. En un intento por imitar a Alex, el exjugador se levantó su melena con ambas manos y dirigió la mirada a la menor. Venezia, que se encontraba comiendo una golosina, no pudo evitar sorprenderse. Como si fuera poco, el influencer de 32 años miraba a la cámara con su cabellera revuelta y una mirada de sorpresa.

Claudio Paul Caniggia vivió un
Claudio Paul Caniggia vivió un divertido momento junto a su hijo Alex y su nieta Venezia (Instagram)

Ante esta postal, Claudio compartió el momento con tres emojis de risa, reflejando el divertido clima familiar que vivió. Mientras tanto, Alex reposteó esta historia, junto a dos emojis de corazón y unas manos, reflejando su cariño por sus seres queridos: “La familia”. Lejos de este encuentro quedó Charlotte, quien mantiene sus diferencias con su hermano. La tensión en una de las familias más mediáticas del país quedó expuesta cuando los influencers participaron en Por el Mundo, el ciclo de Telefe. Los mediáticos no lograron reconciliarse en su viaje a China con Marley y fue la hija de Mariana Nannis quien se sinceró sobre el distanciamiento con su hermano.

“No quiero que se peleen todos, que estén todos separados, que sean quilomberos todos, ¿viste? Me hincha un poco las pelotas”, resumió sobre su hartazgo ante los conflictos que la distancian tanto de su hermano como de su padre Claudio Paul Caniggia. Durante su aparición en el programa televisivo el malestar entre ambos fue tan grande que el influencer se negó a grabar junto a ella. Durante la entrevista con el conductor del programa, la influencer profundizó en el origen de la disputa con su hermano. “Estamos distanciados por eso, nunca me llevé bien con Melody”, reconoció al referirse a Melody Luz, pareja de Alex y madre de su hija Venezia. Según relató, la llegada de la bailarina intensificó las diferencias familiares y se convirtió en el principal obstáculo para recomponer el vínculo.

La reacción de Venezia ante
La reacción de Venezia ante las divertidas caras de Claudio Paul Caniggia(Instagram)

La conversación en Por el Mundo reveló que el conflicto se agravó cuando la bailarina cuestionó públicamente a Nannis, madre de los mellizos Caniggia como de Axel, su hijo mayor. “El drama fue cuando salió ella a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí”, explicó Charlotte. La joven se posicionó abiertamente: “Yo soy ‘team Mariana’ porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá. Estaban todos atacándola y ella no paraba de ‘bardearla’ y también me bardeaba a mí”.

A pesar de su viaje
A pesar de su viaje a China, Alex y Charlotte Caniggia aún mantienen distancia

Previo a este momento, Charlotte incluso se había ausentado durante el cumpleaños de Venezia. Fue así como, en redes sociales, solo se vieron fotos de Claudio Paul junto a su nieta, Alex y Melody. Los invitados optaron por hacer público este momento compartiendo en sus perfiles una serie de fotos y videos en los que, por primera vez, mostraron el rostro de la niña. La elección de la decoración incluyó desde la torta de cumpleaños hasta la mesa dulce y los juegos, todos inspirados en el icónico personaje de Disney. Los detalles no pasaron desapercibidos, y los niños invitados pudieron disfrutar de actividades y de una piñata dentro de un entorno seguro y cerrado, alejado de flashes ajenos.

Temas Relacionados

Alex CaniggiaClaudio Paul CaniggiaClaudio Caniggia

Últimas Noticias

Trabajo, risas y un regalo especial: el viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Los Ángeles

La pareja visitó la ciudad californiana para seguir con su agenda laboral y aprovecharon para hacer turismo

Trabajo, risas y un regalo

Lucila “La Tora” Villar contó el detrás de su alter ego: “Me sacó de las peores tormentas”

La exparticipante de Gran Hermano habló del significado detrás de su apodo y la importancia que tiene en este momento de su vida

Lucila “La Tora” Villar contó

Susana Giménez fue vista filmando una publicidad en los estudios donde se grabó El Eternauta

La diva fue fotografiada mientras descendía de su vehículo, acompañada por su equipo, en el barrio de Barracas

Susana Giménez fue vista filmando

El nuevo auto de alta gama que compró Wanda Nara y decoró con moños rosas

La empresaria usó sus redes sociales para mostrar el nuevo vehículo que forma parte de su flota y sorprendió por el modelo de lujo que eligió

El nuevo auto de alta

El día que Michael Bublé hizo llorar de emoción a la wedding planner Bárbara Diez: “No sé cómo agradecerte”

La organizadora de eventos estuvo en un stream de emprendedores y contó el llamado del cantante canadiense para que se hiciera cargo de su boda con Luisana Lopilato. Y también el primer casamiento importante que tuvo: Julieta Ortega e Iván Noble

El día que Michael Bublé
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobernadores piden a Nación debate

Gobernadores piden a Nación debate impositivo y apertura al diálogo tras las elecciones de octubre

Detuvieron al acusado del femicidio de Marisa Cunha en Misiones: lo encontraron mientras hacía compras

La confundieron con un ladrón, la golpearon entre 10 y le rompieron la moto: “Me podrían haber matado”

Caso AMIA: el procurador Eduardo Casal pidió a la Corte revocar la absolución de Carlos Telleldín

Quiénes forman el tribunal que resolverá la destitución del juez acusado de robar 144 monedas de oro

INFOBAE AMÉRICA
Las enfermedades transmitidas por mosquitos

Las enfermedades transmitidas por mosquitos crecen en Europa y serán la “nueva normalidad”, advierten los expertos

Conexión y finanzas saludables: cómo la generación Z y los millennials reinventan los encuentros

Rosario Murillo asume el control militar y político en Nicaragua: crecen las purgas y la represión

Emmanuel Macron buscará agilizar el nombramiento de un nuevo primer ministro ante el inminente colapso del gobierno de François Bayrou

Corrupción en Costa Rica: la comisión legislativa recomendó levantar el fuero presidencial a Rodrigo Chaves

TELESHOW
Trabajo, risas y un regalo

Trabajo, risas y un regalo especial: el viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Los Ángeles

Lucila “La Tora” Villar contó el detrás de su alter ego: “Me sacó de las peores tormentas”

Susana Giménez fue vista filmando una publicidad en los estudios donde se grabó El Eternauta

El nuevo auto de alta gama que compró Wanda Nara y decoró con moños rosas

El día que Michael Bublé hizo llorar de emoción a la wedding planner Bárbara Diez: “No sé cómo agradecerte”