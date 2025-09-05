Teleshow

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

La periodista compartió una experiencia personal que dejó boquiabiertos a sus compañeros de El club del Moro, al relatar un ofrecimiento fuera de lo común

Marcela Tauro reveló en vivo la insólita propuesta de su ex pareja tras 30 años sin contacto

La inesperada confesión de Marcela Tauro durante la última emisión de El Club del Moro alteró el ritmo habitual del programa y acaparó la atención de la mesa. La periodista, conocida por su franqueza, relató en vivo que un antiguo novio la contactó después de treinta años sin verse para proponerle tener un hijo juntos, a pesar de que ella ya es madre. “Un ex me llamó para decirme si no quería tener un hijo con él. Hacía 30 años que no me veía. No era normal. Yo ya tenía mi hijo”, compartió la periodista, provocando una reacción de asombro y risas entre sus colegas.

El origen de la conversación se remonta a un debate impulsado por Santiago del Moro sobre la recolección de orina femenina por parte de laboratorios. El conductor explicó que esta práctica se emplea tanto en tratamientos de fertilización como en la producción de anticonceptivos, y remarcó que las mujeres que colaboran no reciben compensación económica, a pesar de que el material recolectado se comercializa. Ante este panorama, Marcela Tauro intervino para expresar su desacuerdo, sosteniendo que las mujeres deberían recibir un pago por su aporte.

Marcela Tauro con Santiago del Moro y el equipo del programa de radio

La discusión se amplió al comparar la situación con la de los bancos de esperma. Santiago del Moro señaló que en Argentina tampoco se remunera a los donantes masculinos. En ese contexto, Gonzalo Sorbo, panelista y cronista de América, aportó su propia experiencia personal: “Una vez me fui de vacaciones y ahí me ofrecieron dinero para que haga eso”. Aunque la anécdota fue recibida con humor por el resto del equipo, Sorbo insistió en la veracidad de su relato y detalló que la suma ofrecida no le resultó atractiva. “10 mil dólares”, precisó con cierto desdén.

La confesión de Tauro generó sorpresa y risas entre los integrantes de El Club del Moro

La revelación de Marcela Tauro sobre el insólito pedido de su ex pareja desplazó el eje de la charla hacia las experiencias personales de los integrantes del programa. La periodista, actualmente soltera según lo que se conoce públicamente, sorprendió al exponer un aspecto íntimo de su vida sentimental, mientras el resto del equipo alternaba bromas y gestos de asombro ante la inusual propuesta recibida tras décadas de distancia.

La relación de Marcela Tauro con su hijo Juan Cruz

El cumpleaños número 19 de Juan Cruz se transformó en una jornada de profunda emoción para Marcela Tauro, quien eligió el aire de su programa para rememorar el episodio que marcó un antes y un después en su vida: el nacimiento de su hijo, un momento en el que, según sus propias palabras, “volví a nacer”. La periodista relató que tanto ella como el bebé enfrentaron una situación médica extrema durante el parto, una experiencia que, de acuerdo a su testimonio, “pudo haberle costado la vida a ambos”.

Marcela Tauro y su hijo Juan Cruz, hoy de 19 años

Hoy, 13 de julio, hace 19 años fui mamá”, expresó al inicio de su programa Infama (América), y dio más detalles sobre su cuadro. “Para la gente que no sabe, tuve un síndrome que se llama HELLP, que es un caso en un millón. Y me tocó a mí. Es como un Pac-Man, te va comiendo. Te tienen que sacar la criatura urgente, porque si no, muere la mamá y el bebé”, detalló con serenidad, aunque dejando entrever la carga emocional de aquel momento.

La recuperación posterior al parto fue ardua tanto para la madre como para el hijo. Marcela Tauro precisó que su hijo permaneció internado durante 45 días, mientras que ella requirió un tiempo menor de hospitalización, aunque ambos atravesaron un proceso de rehabilitación exigente.

Marcela Tauro hoy disfruta de su hijo y lo acompaña en sus deseos

“Fue duro, pero estamos acá, ya pasaron 19 años. Es impresionante cómo te pasa la vida”, reflexionó. En ese contexto, instó a los padres a valorar el tiempo con sus hijos: “Aprovechen a disfrutar a sus hijos, porque crecen tan rápido... Era ayer cuando no podía ni caminar, y ahora ya es independiente. Va a seguir su carrera”, manifestó con orgullo.

