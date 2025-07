Marcela Tauro relató la fuerte experiencia sobrenatural que vivió con Guido Kaczka: “Su papá venía con el mío”

Marcela Tauro contó la experiencia mística que vivió Guido Kaczka (Video: Infama, América)

Desde hace muchos años Marcela Tauro viene desarrollando su parte espiritual. En Infama, el programa que conduce los domingos en América, compartió algunas experiencias paranormales que vivió, algunas de ellas en su vida personal y otras, en su ámbito profesional. Así terminó hablando de cómo Guido Kaczka quedó impactado por la visión que le dio una médium a la que visitó.

Todo comenzó cuando la periodista aseguró que en los estudios de América existen “entidades inmateriales”, y algunos de sus compañeros la avalaron. “En este estudio hay espíritus”, señaló, para asegurar que uno pertenece al de una celebridad argentina ya fallecida y mencionó a Pablo Reynoso, histórico productor de Intrusos, quien murió en enero de este año. “Yo escucho su voz”, aseveró.

“A mí me pasan esas cosas, no es que yo lo veo o lo siento. En la radio trabajo con Santiago del Moro y con Guido Kaczka. Una vez, hace unos años, Guido me cuenta que él no cree en nada de médiums y sobre todos estos temas, pero que alguien lo llevó a una médium conocida. Es una que está en Luján”, comenzó Tauro su relato.

Guido Kaczka y Marcela Tauro junto al equipo de "No está todo dicho" de La 100 en 2021 (Instagram)

“Él no se animaba a decírmelo, pero después de un tiempo me lo cuenta: ‘Yo no creía en nada, pero esta señora me dijo que acá en el estudio de la radio viene mi papá, Benja, con el de una compañera mía’. Ahí ella le dio el nombre de mi papá, pero él no lo conocía. Pensó que era el de la Gunda, Claudia Fontán”, contó Marcela, que es parte de No está todo dicho en La 100.

“Me sorprendió cuando dijo el nombre de mi papá. ‘Bueno, tu papá y mi papá vienen acá y al mío no le gusta la mesa del estudio de la radio’. La habían cambiado y era fea, incómoda. ‘Mi papá me dijo que era mejor la mesa que teníamos antes”, aseveró. “Es algo de creer o reventar”, manifestó.

En 2022 en Intrusos Marcela Tauro se abrió sobre la pérdida de un embarazo que tuvo solo meses después del nacimiento de su hijo Juan Cruz Álvarez. Allí compartió una vivencia personal que emergió tras un encuentro virtual con una médium durante la pandemia. Según relató, este episodio marcó un momento de profunda reflexión y aprendizaje en su vida.

Marcela Tauro en una nota con Guido Kaczka en Intrusos (Intrusos)

Tauro explicó que el duelo por la pérdida de un hijo no siempre se acompaña de un completo conocimiento físico o emocional. “Perdí a mi bebé a los meses que había nacido Juan Cruz. Yo ni sabía que había quedado embarazada. No podía creerlo y físicamente estaba muy débil”, declaró la periodista sobre esa experiencia temprana de maternidad y pérdida.

Durante una transmisión en vivo en su Instagram con una médium estadounidense, la periodista recibió afirmaciones que la impactaron. Contó que, en el nacimiento de su hijo, percibió la presencia de su padre. “Cuando yo tuve a mi hijo yo sentí la mano de mi papá en el hombro”. Más adelante, la médium mencionó detalles específicos sobre el bebé perdido, hecho que, según Marcela, le brindó una nueva perspectiva sobre lo que sucede con las almas tras una muerte prematura. “Yo no sabía que en otro plano los bebés van creciendo y me dijo ‘tendría la edad de tu hijo hoy’. Me lo describió cómo es hoy”, aseguró la periodista, lo que generó reacciones de asombro, incluida Flor de la V, quien conducía el programa en aquel momento.

Tauro, tras la experiencia, afirmó no haber sentido temor, sino “más ganas de saber”, impulsada especialmente por la información que le compartió la médium, quien oficia de intermediaria entre los espíritus de los fallecidos y sus familiares vivos. “Me dijo que le tenía que poner un nombre. Y ahí aprendés un par de cosas. Hay que prender una vela para que eleven. Hay algunos que se quedan sufriendo. Hay gente que muere y su cuerpo se fue pero el alma no sabe que le pasó y se queda acá”, detalló.