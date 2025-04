Santiago del Moro y la vuelta de Infama con Marcela Tauro: “Me encanta que lo haga ella, es una institución”

Piloto del programa "Infama" que condujo por primera vez Marcela Tauro

Santiago del Moro todavía se asombra al recordar cómo nació Infama, el programa que se transformó en un clásico de la televisión argentina. “Lo hicimos con José Núñez de un jueves para un lunes”, cuenta, como si hablara de una travesura que salió bien. “Lo largamos de un día para otro y estuve muchos años haciendo ese programa”, rememora, dándole peso no solo a la rapidez con la que se gestó el ciclo, sino también a la permanencia que tuvo en su vida profesional.

El regreso de "Infama" con Marcela Tauro y un equipo de periodistas que volverán con el programa que marcó al mundo del espectáculo

La improvisación y la urgencia fueron parte del ADN fundacional del programa, y Santiago del Moro lo abraza como un recuerdo imborrable. “Lo largamos de un día para otro”, repite, con ese tono que mezcla adrenalina con nostalgia. El conductor sabe que esa apuesta inesperada marcó un antes y un después: Infama no solo le abrió puertas, sino que también lo consolidó como uno de los rostros más reconocibles de la televisión argentina. “Hicimos un programa que amo, que me dio todo”.

El icónico programa consolidó a Santiago del Moro en la televisión argentina

Hablar de Infama es, para Santiago del Moro, hablar también de Marcela Tauro. La periodista fue parte esencial de ese recorrido televisivo que compartieron durante años, y su vuelta como conductora del ciclo no pasa desapercibida para él. “Me encanta que lo haga ella”, dice con una sonrisa que se adivina detrás de cada palabra. “Marcelita, una institución”, así la define, con esa mezcla de cariño y respeto que solo se construye desde la experiencia compartida.

“Va a hacer un programa que amo”, ese “programa que me dio todo”. “Los mejores recuerdos y lo mejor por venir para ella y para el equipo que tiene”, asegura Del Moro.

Por otra parte, Teleshow conversó con José Núñez, productor general del emblemático ciclo de espectáculos que marcó una era en la televisión argentina y que ahora prepara su regreso. El retorno del programa viene de la mano de Marcela Tauro, con una nueva propuesta que busca recuperar la esencia original y adaptarla a los tiempos actuales. “Estamos volviendo atrás a poner paparazzis en el espectáculo”, anticipa Núñez, entusiasmado.

“Infama me dio todo”, afirma el conductor sobre su trayectoria en el ciclo

El proyecto nació de manera casi accidental, en medio de una reunión urgente: “Nos juntaron un miércoles... El lunes salíamos al aire. No te miento”, recuerda Núñez sobre los vertiginosos orígenes de Infama. “Yo tenía un piloto hecho, y mucho material. Eran 30 horas de grabaciones. Ya estaba armado todo el ejército de paparazzis”. Esa estructura previa, junto con la confianza de Gastón Portal y la incorporación de Santiago del Moro, permitió que el programa saliera al aire con apenas cuatro días de preproducción.

Foto: Grupo América

El título también tiene historia

“Santiago un día me llamó y me dijo: ‘Tengo el título’. En ese momento estaba de moda Infame de los Babasónicos. Dijo Infama”. Así nació un ciclo que se convirtió en clásico y que ahora vuelve renovado: “Va a tener un poco de cada cosa... los paparazzis, los mediáticos, los panelistas“, adelanta Nuñez a Teleshow.

La historia de Infama comenzó como una propuesta inesperada, pero con una base sólida y mucha experiencia detrás. José Núñez, productor general del ciclo, recuerda con claridad el momento en que todo tomó forma: “Gastón Portal, junto a Santi del Moro y conmigo, dijo ‘Necesito que hagan un programa’. No sabía ni qué. Nada”.

Por entonces, Núñez ya tenía en carpeta un proyecto que no había visto la luz: “Yo tenía un programa armado que no tenía conductor. Era todo off. Entonces llegamos, y le dije a Gastón: ‘Tengo esto’. Se lo mostramos a Santi. Y Santi dijo: ‘Me encanta’. Y así empezó”.

Santiago Del Moro en sus comienzos en el canal de música

Ese piloto inicial no fue tiempo perdido, al contrario: permitió tener listo el contenido y el equipo desde el primer día. “Tenía armado todo el Ejército de Paparazzis. Porque habíamos hecho ese piloto que iba a salir en Canal 9. No salió, pero todo eso nos sirvió”.

Además, Gastón Portal ya tenía una idea en mente: “Quería hacer un programa que se llame La Mirada Rota, una locura de Gastón con Santiago del Moro, tipo Cámara Testigo. Pero yo le dije: ‘Pará, tengo esto justo’. Entonces le muestro el piloto. Era muy divertido, un locutor riéndose de los famosos, de lo que hacían en la calle”.

Santiago del Moro, conduciendo "Infama"

En el momento en que Infama buscaba una identidad, uno de los primeros grandes aciertos fue la elección de su conductor: Santiago del Moro. Según relata José Núñez: “Santi venía en un gran momento, en crecimiento desde Much Music... la apuesta fue fuerte. No solo le ofrecieron el prime time, sino que confiaron en él como el rostro de un formato completamente nuevo“, recuerda José Nuñez a Teleshow.

También hubo una transformación visual importante en el propio Del Moro para darle forma al personaje televisivo que necesitaba el programa. “Santi se vestía con camperas de cuero, remeras. Le dijimos: ‘¿Y si te ponés un traje y te hacés la persona común?’ Bueno, Santi se puso el traje y ahí salió.”

La Tauro

La idea surgió casi por accidente, en plena gestación de otro proyecto: “Estábamos hablando con Marcela Tauro, en la posibilidad de armar otro programa, que queríamos que se llame ’La Tauro al rojo vivo‘”.

Ese entusiasmo compartido desembocó en la decisión de retomar Infama, con el mismo espíritu, pero adaptado a las nuevas dinámicas del medio. La nueva versión mantendrá la esencia del original, aunque con algunos ajustes.

Marcela Tauro trabaja desde muy joven en los medios, sus comienzos fueron en la revista EL Gráfico

La elección de Marcela Tauro como conductora fue clave. Anita Guevara, gerenta de programación de América TV, afirma: “Infama ha sido un programa icónico del canal, que a todos nos remite a determinados momentos que tenemos grabados en la memoria de la tele”.

“Marcela lo va a llevar adelante súper bien, súper bien”, asegura con énfasis a Teleshow, Anita Guevara, gerenta de programación de América TV, sobre el regreso de Infama con Marcela Tauro al frente. “Infama ha sido un programa icónico del canal, que a todos nos remite a determinados momentos que tenemos grabados en la memoria de la tele”, remarca, dejando claro que este retorno no es uno más, sino una apuesta estratégica con fuerte carga emocional y simbólica para la señal.

Marcela Tauro y una nueva etapa en su profesión, conductora de "Infama"

La decisión de poner a Tauro al frente del ciclo no fue improvisada. Según Guevara, “ella se abrió a formarse, eso es fundamental cuando un conductor tiene ganas… y acepta las correcciones”, subraya, destacando la actitud proactiva de la periodista, que durante años fue y es figura clave en Intrusos. “Marcela es icónica en el espectáculo. Es una periodista fuerte, que tiene mucha aceptación popular, que tiene carisma, que ha trabajado conmigo en Intrusos toda la vida. De los 25 años de Intrusos, Marcela debe tener 20”, apunta.

El regreso de Infama, que estará producido por Jotax bajo la dirección de José Núñez —creador original del formato junto a Santiago del Moro—, tiene como objetivo actualizar una marca fuerte de la televisión argentina sin perder su esencia. “Va a ser una excelente mezcla, ¿viste? Porque tiene la fortaleza de los dos: de Marcela y de un formato que marcó una manera de contar ciertas cosas del espectáculo”, anticipa Guevara, visiblemente entusiasmada a Teleshow.

La elección de Marcela Tauro: experiencia, carisma y compromiso

La elección de Marcela Tauro para conducir el regreso de Infama no fue una decisión tomada a la ligera. Según relata Anita Guevara, el canal ya venía observando su desempeño desde hacía tiempo. “Nosotros como canal, después de verla a Marcela... el año pasado cuando Florencia no estaba al frente de la conducción, la habíamos puesto a ella a reemplazarla”, recuerda.

Por eso, cuando surgió la posibilidad concreta de relanzar Infama, la elección fue natural. “Era redondo que sea ella”, sentencia Guevara.

Luis Ventura Y Marcela Tauro Recrearon Una Vieja Pelea De Intrusos

Infama, una marca que regresa

Para Anita Guevara, el regreso de Infama representa mucho más que una simple vuelta a la grilla. Es una decisión estratégica y emocional. “Infama ha sido un programa icónico del canal, que a todos nos remite a determinados momentos que tenemos grabados en la memoria de la tele”, afirma a Teleshow.

El programa supo construir un lenguaje propio para abordar el espectáculo. “Marcó un momento y una manera de contar ciertas cosas del espectáculo”, señala. Esa capacidad de conectar con el público desde un enfoque directo es una de las claves que buscarán retomar en esta nueva etapa.

Marcela Tauro recibiendo su Martín Fierro como mejor panelista

“Creo que va a ser una excelente mezcla”, dice Anita, refiriéndose a la sinergia entre el nombre fuerte de Tauro y un formato con historia. “Infama tiene una propuesta diferente”, insiste, convencida de que esta nueva versión logrará actualizar su esencia sin perder identidad.

Un nuevo formato con ADN clásico: la propuesta de esta nueva etapa

Aunque el regreso de Infama apela a la memoria afectiva del público, no será un simple reciclaje del pasado. Según explica Guevara, la idea es respetar el ADN del programa, pero con una mirada renovada: “Infama va a tener todos sus momentos, Momentos más del estilo de las camaritas. Va a tener sus momentos más bizarros, pero sobre todo va a tener espectáculo”, detalla.

Esa mezcla entre lo tradicional y lo actual es lo que entusiasma al equipo. Para Guevara, “es una propuesta diferente”, que buscará destacarse en la grilla sin caer en fórmulas repetidas.

“Marcela lo va a llevar adelante súper bien”, afirma con firmeza, confiada en que la conductora será clave para equilibrar el humor, el escándalo y la información del mundo del espectáculo.

El ciclo será producido por Jotax, con José Núñez a la cabeza, lo que para Anita Guevara representa una garantía de continuidad y solidez. “Empezamos a armar la situación y Jotax, con José a la cabeza, decidieron producirlo ellos, además, José fue el creador de Infama con Santiago del Moro, así que está buenísimo”, dice Guevara.

La decisión de convocar a los responsables originales no solo tiene que ver con el respeto por el legado, sino también con la convicción de que ese equipo entiende como pocos el tono y el espíritu del programa. “Una excelente mezcla”, repite Anita, esta vez con referencia al cruce entre marca, conductora y producción.

La visión desde América TV: un desafío artístico y un placer profesional

Desde la gerencia de programación de América TV, el regreso de Infama se vive como una apuesta clave. “Para nosotros, desde toda el área de programación y artística, o sea, para el Chato Prada, para mí, es un placer y un desafío enorme”, afirma Anita Guevara a Teleshow.

“Estamos todos muy contentos”, dice, cerrando con la certeza de que esta nueva etapa no solo recupera un nombre fuerte, sino también una forma de hacer televisión que América quiere volver a poner en el centro de la escena.