Dolor en el mundo de la radio por la muerte de Mariano Twerski: el productor y periodista tenía 54 años

El ámbito de la radio se vistió de luto al conocerse la muerte del periodista a los 54 años (X)

La jornada de este jueves quedó marcada por la consternación en el mundo de la radio argentina tras conocerse la muerte de Mariano Twerski, periodista y productor que formaba parte del equipo de FM La Redonda 100.3. La noticia, que se difundió rápidamente, impactó tanto a sus colegas como a la audiencia habitual del dial. La comunidad radial, acostumbrada al profesionalismo y carisma del conductor, no tardó en expresarle un sentido homenaje, sobre todo desde los medios y las redes sociales.

Twerski, de 54 años y oriundo de La Plata, supo ganarse un lugar privilegiado en el ambiente del periodismo deportivo. Su gran pasión por el fútbol, su capacidad de análisis y la precisión de sus datos en torno a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo convirtieron en una referencia obligada. Incluso, su colega y amigo Martín Mendinueta, de El Equipo Deportivo, llegó a destacar en más de una ocasión que fue Mariano “el primero que vio las posibilidades de Claudio ‘Chiqui’ Tapia”, en referencia al actual presidente de la entidad futbolística nacional.

El recorrido de Twerski abarcó distintos medios de relevancia: dejó huella en Radio Mitre, donde compartió micrófono con grandes nombres del rubro, y también demostró su amor por All Boys, el cual club que siempre llevó en el corazón, a lo largo de sus participaciones en cada ciclo. Logró, con el paso de los años, gran admiración por parte tanto de los colegas como de los oyentes, construyendo una reputación basada en el respeto, la información precisa y el entusiasmo transmitido en cada programa.

La despedida de Julio Lagos a Twerski (Instagram)

Si bien aún se desconocen los motivos de su fallecimiento, la reacción de sus pares y de quienes compartieron espacio en la radio con él fue inmediata. Radio Rivadavia, una de las emisoras en las que dejó su marca más profunda, emitió un mensaje especial para despedirlo: “Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twerski, periodista e histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora. Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa. Agradecemos el legado que nos deja y abrazamos a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor. Su voz seguirá presente en cada rincón de Rivadavia”.

El dolor y la incredulidad se extendieron entre las grandes figuras radiales. Julio Lagos, con extensa trayectoria en el medio, también se sumó a los mensajes de despedida. Desde su cuenta de Instagram, Lagos compartió una imagen de su colega en el estudio de la emisora y expresó: “No lo podemos creer. Era nuestro compañero leal, de fierro. Se atrevía a hacer gimnasia en la silla o pulsear en broma con una operadora. Irreemplazable. Esta madrugada murió Mariano Twerski. Que Dios lo tenga en su gloria”.

El fallecido periodista junto a Julio Lagos, reconocida figura del ámbito radial (X)

Otra voz que se sumó al homenaje fue la de Cristina Pérez, figura central de la emisora, quien eligió la red social X, antes conocida como Twitter, para transmitir su tristeza ante la noticia. “Con infinita tristeza acompañamos a la familia de nuestro compañero de @Rivadavia630 Mariano Twerski que falleció anoche. Estamos todos muy consternados. No lo podemos creer. Un gran profesional lleno de entusiasmo y siempre con una sonrisa. Abrazamos a los suyos con todo el corazón”, escribió la periodista, dejando en claro el impacto que la noticia provocó puertas adentro de la radio.

En paralelo, el nombre de Twerski se mantuvo todo el día en tendencia en las redes, donde oyentes y excolegas recordaron anécdotas compartidas, sus aportes a la radio y un perfil humano valorado y querido. Gran parte del reconocimiento social se fue forjando a través de su capacidad para generar clima de equipo y su buena energía en cada situación, al punto de animarse a realizar pequeñas bromas al aire con sus compañeros y operadores. “Un fuerte dolor su partida”; “Un grandísimo profesional”; “Enorme pérdida para la radio”; “Qué triste noticia”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron con el pasar de las horas.

También Cristina Pérez se sumó a las despedidas a Twerski (X)

La partida de Twerski deja una profunda tristeza tanto en los micrófonos como en los pasillos de las radios argentinas. Su legado queda vivo en los recuerdos de quienes trabajaron con él, en la memoria de los oyentes y en la convicción de que el profesionalismo, la pasión y la calidez pueden dejar huellas imposibles de borrar. Así, la radio argentina despidió a un colega, a un apasionado del fútbol y a un amigo de todos, cuya figura seguirá resonando en cada rincón del aire.