Teleshow

Dolor en el mundo de la radio por la muerte de Mariano Twerski: el productor y periodista tenía 54 años

A los 54 años, el cronista murió dejando tristeza y desconcierto en colegas y oyentes. Las emisoras y figuras como Cristina Pérez y Julio Lagos lo despidieron con mensajes emotivos y destacaron su pasión por el fútbol, la AFA y All Boys

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
El ámbito de la radio
El ámbito de la radio se vistió de luto al conocerse la muerte del periodista a los 54 años (X)

La jornada de este jueves quedó marcada por la consternación en el mundo de la radio argentina tras conocerse la muerte de Mariano Twerski, periodista y productor que formaba parte del equipo de FM La Redonda 100.3. La noticia, que se difundió rápidamente, impactó tanto a sus colegas como a la audiencia habitual del dial. La comunidad radial, acostumbrada al profesionalismo y carisma del conductor, no tardó en expresarle un sentido homenaje, sobre todo desde los medios y las redes sociales.

Twerski, de 54 años y oriundo de La Plata, supo ganarse un lugar privilegiado en el ambiente del periodismo deportivo. Su gran pasión por el fútbol, su capacidad de análisis y la precisión de sus datos en torno a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo convirtieron en una referencia obligada. Incluso, su colega y amigo Martín Mendinueta, de El Equipo Deportivo, llegó a destacar en más de una ocasión que fue Mariano “el primero que vio las posibilidades de Claudio ‘Chiqui’ Tapia”, en referencia al actual presidente de la entidad futbolística nacional.

El recorrido de Twerski abarcó distintos medios de relevancia: dejó huella en Radio Mitre, donde compartió micrófono con grandes nombres del rubro, y también demostró su amor por All Boys, el cual club que siempre llevó en el corazón, a lo largo de sus participaciones en cada ciclo. Logró, con el paso de los años, gran admiración por parte tanto de los colegas como de los oyentes, construyendo una reputación basada en el respeto, la información precisa y el entusiasmo transmitido en cada programa.

La despedida de Julio Lagos
La despedida de Julio Lagos a Twerski (Instagram)

Si bien aún se desconocen los motivos de su fallecimiento, la reacción de sus pares y de quienes compartieron espacio en la radio con él fue inmediata. Radio Rivadavia, una de las emisoras en las que dejó su marca más profunda, emitió un mensaje especial para despedirlo: “Con profundo pesar, Radio Rivadavia despide a Mariano Twerski, periodista e histórico productor que dejó una huella imborrable en nuestra emisora. Su pasión, profesionalismo y calidez humana acompañaron durante años a esta casa. Agradecemos el legado que nos deja y abrazamos a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor. Su voz seguirá presente en cada rincón de Rivadavia”.

El dolor y la incredulidad se extendieron entre las grandes figuras radiales. Julio Lagos, con extensa trayectoria en el medio, también se sumó a los mensajes de despedida. Desde su cuenta de Instagram, Lagos compartió una imagen de su colega en el estudio de la emisora y expresó: “No lo podemos creer. Era nuestro compañero leal, de fierro. Se atrevía a hacer gimnasia en la silla o pulsear en broma con una operadora. Irreemplazable. Esta madrugada murió Mariano Twerski. Que Dios lo tenga en su gloria”.

El fallecido periodista junto a
El fallecido periodista junto a Julio Lagos, reconocida figura del ámbito radial (X)

Otra voz que se sumó al homenaje fue la de Cristina Pérez, figura central de la emisora, quien eligió la red social X, antes conocida como Twitter, para transmitir su tristeza ante la noticia. “Con infinita tristeza acompañamos a la familia de nuestro compañero de @Rivadavia630 Mariano Twerski que falleció anoche. Estamos todos muy consternados. No lo podemos creer. Un gran profesional lleno de entusiasmo y siempre con una sonrisa. Abrazamos a los suyos con todo el corazón”, escribió la periodista, dejando en claro el impacto que la noticia provocó puertas adentro de la radio.

En paralelo, el nombre de Twerski se mantuvo todo el día en tendencia en las redes, donde oyentes y excolegas recordaron anécdotas compartidas, sus aportes a la radio y un perfil humano valorado y querido. Gran parte del reconocimiento social se fue forjando a través de su capacidad para generar clima de equipo y su buena energía en cada situación, al punto de animarse a realizar pequeñas bromas al aire con sus compañeros y operadores. “Un fuerte dolor su partida”; “Un grandísimo profesional”; “Enorme pérdida para la radio”; “Qué triste noticia”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron con el pasar de las horas.

También Cristina Pérez se sumó
También Cristina Pérez se sumó a las despedidas a Twerski (X)

La partida de Twerski deja una profunda tristeza tanto en los micrófonos como en los pasillos de las radios argentinas. Su legado queda vivo en los recuerdos de quienes trabajaron con él, en la memoria de los oyentes y en la convicción de que el profesionalismo, la pasión y la calidez pueden dejar huellas imposibles de borrar. Así, la radio argentina despidió a un colega, a un apasionado del fútbol y a un amigo de todos, cuya figura seguirá resonando en cada rincón del aire.

Temas Relacionados

Mariano TwerskiCristina PérezJulio LagosMuerte de Mariano TwerskiAll BoysRadio RivadaviaAsociación del Fútbol Argentino

Últimas Noticias

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

En pleno verano en la ciudade Estambul, la actriz compartió postales y videos de una tarde al sol con Rufina, Magnolia y Amancio

La China Suárez mostró el

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Si bien la conductora se negó a explayarse y a dar detalles de la ruptura, expresó en breves palabras cómo se encuentra con esta situación

Chechu Bonelli habló por primera

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

Tras confirmar la reconciliación, el actor y la bailarina se mostraron acaramelados frente al mar

Cachete Sierra y Fio Giménez

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

En diálogo con Teleshow, la supermodelo despide al diseñador que marcó una era y la tuvo como una de sus musas. El recuerdo de su último desfile en Milán, las fotos de sus mejores vestidos y los proyectos en común que quedaron en pausa tras la muerte del italiano

El sentido adiós de Valeria

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”

En un encendido mensaje en redes sociales, el futbolista del Galatasaray apuntó nuevamente contrar su expareja y denunció haber sido víctima de ataques mediáticos

El fuerte posteo de Mauro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un pulpo con verrugas fascinó

Un pulpo con verrugas fascinó a científicos en la expedición al fondo marino de Uruguay

“Es positivo, pero seguimos expectantes”: la reacción de la familia de León tras la condena a la madre y a su pareja

Fotos en bikini y tips motivadores: la estrategia en redes sociales de la reina de la reventa ”The Armenian Girl”

Voraz incendio en un pueblo de Santa Fe: explotaron tanques de gasoil en una playa de camiones

Senado: la oposición dejó sin efecto el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos y Panamá urgen

Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas

Los tres animales más ruidosos del planeta viven bajo el agua y sorprenden a la ciencia por su poder sonoro

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

TELESHOW
La China Suárez mostró el

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”