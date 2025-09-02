Evelyn Botto y Fede Bal negaron los rumores de romance

Evelyn Botto negó los rumores de romance con Fede Bal (Video: El Nueve)

Hace cosa de una semana, Yanina Latorre contó al aire de su programa que Fede Bal y Evelyn Botto estaba iniciando un fogoso romance alejado de las cámaras y desde ese momento las cámaras de los programas de televisión no dejan de buscarlos. Evelyn fue la primera en hablar al aire de Tapados de laburo, el ciclo que conduce en Olga y ahora ambos negaron el romance al aire de Los profesionales de siempre (El Nueve).

“Eve, ¿cómo estás? Perdón que te joda dos minutitos”, comenzó la movilera, consciente de la reticencia de Botto a hablar frente a cámara y de su premura por llegar a destino. Evelyn respondió con amabilidad: “¿Cómo estás?” y justificó que iba llegando tarde. La incomodidad quedó aún más clara cuando la cronista reiteró el motivo de la consulta: “Pero solo una pregunta: ¿cómo está ese corazoncito?”. Visiblemente incómoda, la entrevistada respondió: “Ay, no te escucho de este lado porque tengo prendido el auricular. No te escucho de este lado”.

A pesar de ese intento de evasión, la movilera insistió con la misma pregunta, a lo que Botto contestó, entre sonrisas: “Pará, hablame en serio un momentito”. La secuencia mostró la persistencia de la cronista por obtener una definición. El clima afable y por momentos cómico se sostuvo durante el breve intercambio, cuando la cronista volvió a preguntar: “¿Cómo está ese corazoncito?”. Evelyn aprovechó para devolver la gentileza: “Bien, ¿el tuyo?”, cerrando la frase con un tono que buscó cambiar el foco de la conversación.

La periodista aprovechó la oportunidad para consultar si Evelyn estaba saliendo con alguien o conociendo a una nueva persona. Sin vueltas, Botto fue directa: “Estoy solterísima. No”. Ante la repregunta sobre si realmente estaba sola, remarcó: “Estoy solterísima”. Finalmente, la reportera intentó confirmar si estaba conociendo a alguien y Botto concluyó con contundencia: “Nadie”.

Fede Bal habló de los rumores de romance con Evelyn Botto

El programa conducido por Flor de la V se presentó una segunda vez la puerta del canal de streaming y en esta ocasión la actitud de la actriz que interpretó a Úrsula en La Sirenita cambió de manera rotunda, decidió ignorar a las cámaras que se encontraban en la puerta y entró al edificio sin decir una palabra.

Bal también fue consultado por los rumores de romance que lo vinculaban con Evelyn. Abordado por la misma cronista de Los profesionales de siempre, respondió de manera enfática sobre su presente sentimental. Ante la pregunta “¿Estás de novio, estás en pareja, estás solo?”, no dejó lugar a dudas: “Estoy solo, estoy solo, estoy solo, pasando un buen momento. Estoy con muchos amigos, saliendo un poco con amigos y disfrutando de Buenos Aires que está más linda que nunca. Estoy bien”.

Más allá de las declaraciones de ellos dos, Sofía Aldrey, expareja del hijo de Carmen Barbieri, también habló del tema y recordó que hace tiempo que hay una historia que los vincula. Al ser consultada por el cronista de LAM (América TV) sobre la relación entre el conductor de Resto del mundo y la panelista, Aldrey respondió sin titubeos: “Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes”.

Sofía Aldrey, la ex de Fede Bal, habló de los rumores de romance con Evelyn Botto (Video: América TV)

Aldrey recordó un episodio específico que, según su relato, marcó el inicio de las sospechas sobre la relación. “De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’ Así que esto viene de largo”, explicó la empresaria marplatense.

Durante la conversación, el cronista hizo una comparación en tono humorístico al sugerir que Botto podría ser vista como “Tatiana”, a lo que Aldrey respondió con ironía: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, ironizó.