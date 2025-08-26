Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Lali Espósito eligió a los cinco participantes de su equipo que avanzan a la siguiente fase de La Voz Argentina (La Voz Argentina, Telefe)

La Voz Argentina (Telefe) vivió un momento determinante con la llegada de los Playoffs, instancia en la que los equipos empiezan a definirse rumbo a la gran final bajo un sistema donde ganan protagonismo tanto la decisión de los coaches como la votación del público. La atención estuvo centrada en el equipo de Lali Espósito, quien optó por un esquema de selección que cambió el clima emocional de la competencia desde la primera interpretación.

Durante la emisión del domingo 24 de agosto, la diva pop anunció el primer nombre que aseguraba su pase a la siguiente fase. El joven Valentino Rossi se convirtió en el primer artista en recibir la confianza de la coach luego de una interpretación de “Don’t Stop Believin’” que lo situó como una de las voces más consistentes del certamen. En palabras de la propia cantante: “La verdad es que estuvo espectacular, todos lo estuvieron, pero siento que este primer salvado lo merece”.

Seis concursantes del Team Lali quedaron a la espera de la votación del público para continuar en el certamen (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Este lunes, el resto del equipo aguardaba la definición de su coach tras exponer sus interpretaciones individuales en una noche especialmente compleja por la presencia de los nuevos co-coaches y las reglas renovadas en los criterios de selección. El formato de los Playoffs establece que cada coach pueda elegir a cinco artistas para avanzar, mientras seis quedan a disposición de la audiencia para definir los tres cupos restantes. “Todos la rompieron, tuvieron una gran noche todos, cada uno en su personalidad, en su propuesta, es muy difícil esta elección”, reconoció la artista antes de comunicar el resultado.

El turno de las definiciones de Lali comenzó con un anuncio esperado pero no menos emotivo: “Además de Valentino, quien continúa en el Team Lali es Jaime”, compartió ante la ovación de los presentes. Muñoz, que esa noche interpretó “La Barca”, expresó su gratitud y al instante fue abrazado por sus compañeros de equipo.

Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo fueron los artistas salvados por Lali Espósito

En la continuidad de la ronda, Alan Lez se sumó a los nombres seguros en la próxima fase, mérito que obtuvo tras su performance de “Bad”, el clásico de Michael Jackson. Al respecto, la producción del programa registró el reconocimiento vocal y técnico otorgado por Espósito y su co-coach, Joaquín Levinton, quien acompañó a los artistas en la preparación previa como cabeza de la banda Turf.

La tercer participante salvada en la jornada fue Lola Kajt. Su elección estuvo ligada a la acertada interpretación de “Don’t you remember” de Adele protagonizada por la joven oriunda del barrio porteño de Palermo. Finalmente, el último cupo directo recayó en Rafael Morcillo, quien quedó automáticamente habilitado para continuar en carrera después de interpretar “(You drive me) Crazy”, originalmente de Britney Spears.

Franca Castro Videla, Lucas Rivadeneira, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi, Lucio Casella y Nicolás Armayor esperan el voto del público

Quedaron entonces a la espera del voto del público seis concursantes: Franca Castro Videla (que interpretó “Lost on You”, de LP), Lucas Rivadeneira (quien cantó “Ain’t no mountain high enough”, clásico de Marvin Gaye y Tammi Terrell), Giuliana Piccioni (que se desempeñó en el escenario con el hit de Natalia Oreiro “Cambio dolor”), Iara Lombardi (representante del single de Cristian Castro “Vuélveme a querer”), Lucio Casella (quien se lució con “Fanky” de Charly García) y Nicolás Armayor (que se presentó con el tema “El Cardenal”, popularizado por Violeta Rivas). Ellos se mantienen en competencia hasta que la audiencia defina qué tres voces permanecerán en la siguiente etapa y cuáles deberán dejar el certamen.

“Yo no puedo creer estos 6 artistas increíbles, no sé qué va a hacer la gente, pero ahora nos van a entender a nosotros, lo difícil que es votar a alguien”, expresó Lali en un momento de autocrítica y empatía hacia la audiencia, que desde este punto participa activamente en la configuración del team rumbo a la instancia final.