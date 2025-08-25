Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

En su regreso al teatro, Andrés Gil se refirió a las versiones de romance con Gimena Accardi y de infidelidad a Cande Vetrano (Intrusos - América)

Hace días que Gimena Accardi y Andrés Gil son el centro de atención del espectáculo, en especial luego de los rumores de romance e infidelidad que los vinculan a ambos. A poco tiempo del divorcio de la actriz con Nico Vázquez, ella y su colega volvieron a subirse al escenario con En otras palabras, la obra que protagonizan y con la que recorren el país. Su última parada fue Bahía Blanca y, en medio de tensiones y rumores que continúan recorriendo la prensa, Andrés fue el primero en tomar la palabra.

Fue el equipo de Intrusos (América) el que consiguió el testimonio del actor, pareja de Cande Vetrano. Frente a las cámaras, Andrés atajó los rumores de romance con Accardi sin vueltas. “Obviamente es falso”, lanzó, cortante, sin dejar lugar a dudas. “Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas. Intentando no leer, no engancharnos con las cosas que están diciendo, cuidando a mi familia”. Además, fue claro en su pedido: “Estaría bueno que respeten su intimidad”.

Sobre cómo vivió el avance de los rumores, Gil explicó su reacción: “Cuando vi que todo empezó a tomar vuelo dije algo como para aplacar un poco las aguas y para que no se digan cosas que no son ciertas. Que haya respeto más que nada. Queremos disfrutar los últimos días de gira. Hubiera estado bueno que no pase todo este quilombo, pero vamos a disfrutar estos últimos días todos juntos”. Con la sinceridad como escudo, agregó: “La gente me conoce y sabe cómo soy, con la gente que quiero y me importa está todo claro”.

La dupla protagoniza En otras palabras, la obra dirigida por Nicolás Vázquez (Instagram)

no fue sencillo: la actriz y su compañero partieron rumbo a la ciudad con demoras, cancelaciones y una cuota extra de zozobra. El avión en el que debían viajar nunca despegó debido a las cancelaciones de vuelos, por lo que ambos tomaron la ruta junto a un productor. El traslado se hizo largo y, con cada kilómetro, crecía la exposición mediática. Si bien ambos cumplieron en el escenario, la tensión se percibió tanto antes como después de la función.

A la salida del teatro, el equipo de Intrusos aguardaba por la palabra de Gimena. Consultada sobre su regreso al teatro en medio de los rumores, la actriz respondió con una mezcla de alivio y entrega: “Es hermosa, la verdad muy lindo. Es sanador”. Instantes después, se dirigió rápidamente a su auto para mantener la distancia con las cámaras.

Luego de volver a trabajar con Andrés Gil pese a los rumores de romance, Gimena Accardi habló con la prensa (Intrusos – América)

Las dudas, igualmente, seguían flotando, en especial tras el reciente divorcio de Accardi con Vázquez, con quien compartió dieciocho años de relación, acompañados de la simpatía del público y el cariño del medio. Ante la pregunta inevitable sobre cómo se encontraba en lo personal tras el final de ese ciclo, fue escueta pero firme: “Estoy bien”, aseguró, sin abrir más su intimidad.

Mientras continúan las funciones de En otras palabras y su gira por el país, la dupla de actores intentan dejar atrás las versiones y centrarse en el teatro y el trabajo. Entre demoras de vuelos, traslados inesperados y la presión constante de la prensa y el público, los protagonistas siguen eligiendo el escenario como refugio, apostando al profesionalismo y dejando que el verdadero foco vuelva a estar en la ficción y no en las historias fuera del libreto. Y, si bien ante las cámaras continúa esa tensión entre ambos, con sus palabras intentaron sacar el foco de la situación actual y seguir adelante tanto con sus proyectos como sus vidas personales.