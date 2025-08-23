Teleshow

Erika De Sautu Riestra de En el barro confirmó que su personaje está inspirado en Giselle Rímolo: “Fue el disparador”

La actriz que interpreta en la serie de Netflix a Olga Giuliani, una falsa médica que cae presa en la cárcel de La Quebrada, contó en Puro Show las similitudes de su historia con el mediático caso

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Erika De Sautu Riestra de En el barro contó si su personaje está inspirado en el caso de Giselle Rímolo (Video: Puro Show/ Eltrece)

En el barro, la serie de Netflix que arrancó como un spin-off de El Marginal viene arrasando en nuestro país y en el mundo a fuerza de una historia que pone en el centro a las reclusas de La Quebrada, cárcel que en la ficción tiene al personaje de Erika De Sautu Riestra como una de sus internas. La actriz estuvo como invitada en Puro show (Eltrece) y charló sobre las comparaciones que despertó su rol con Giselle Rímolo.

La actriz compone en la serie a Olga Giuliani, una falsa médica que es acusada de haber sido responsable de la muerte de una paciente que se atendió en su clínica clandestina. “¿Está inspirado en Rímolo tu personaje?“, indagó Pampito, el conductor del programa junto a Matías Vázquez. Érika reconoció los puntos de contacto. ”Yo creo que para Sebas (Ortega) y para Pablo (Culell), Rímolo fue el disparador. Pero chicas y chicos, hoy está lleno de ‘Olgas’ en las redes. Está lleno de esteticistas y esto es en serio. Lleno de esteticistas y cosmetólogas que pinchan y los únicos autorizados a pinchar son los médicos. Cualquiera podría tener una mala praxis”, señaló, sobre los riesgosos servicios estéticos que se ofrecen.

Erika De Sautu Riestra en
Erika De Sautu Riestra en su rol de la falsa doctora Olga Giuliani en la serie En el barro y las similitudes con el caso de Giselle Rímolo

“En Instagram está lleno de cosmetólogas poniendo Botox. Hay gente que hace cosas para las que no está habilitada y no se puede... O sea, hoy está lleno de ‘Rímolos’”, aseveró Érika, quien participó en producciones como Un gallo para Esculapio y Sin código, y le puso sus propias ideas para darle mayor verosimilitud a su rol. “Cuando fuimos a hacer la escena, yo le dije al director, Alejandro Ciancio,’ ¿me puedo poner la cofia con el flequillo para afuera y lo muestro?’ Porque Olga no se iba a aplastar el flequillo", recordó, sobre la escena en la que es detenida en el quirófano mientras realizaba una intervención.

La actriz adelantó que además de la segunda temporada, en la que se suman la China Suárez, Verónica Llinás, Lola Berthet y Charo López, vienen más. “Ya grabamos la segunda y se vienen la tercera y la cuarta. Lo confirmó Netflix el otro día”, aseguró, mientras destacaba la buena relación que entablaron todas durante las grabaciones y cómo se sienten sorprendidas por el éxito de la producción: “Nosotras tenemos un chat que se llama ‘El vaginal’ y estamos shockeadas. Sabíamos que estábamos haciendo un buen producto, obviamente, pero estamos shockeadas. Estamos primeras en habla hispana y terceras a nivel mundial. Es muy groso”.

Erika de Sautu Riestra en
Erika de Sautu Riestra en las primeras escenas de En el barro interpretando a Olga (Netflix)

La intérprete también destacó el trabajo que se realizó para las escenas de desnudo, el equipo de producción femenino que rodaba en algunos momentos y el rol de la plataforma de streaming para cuidar que existan cuidados para las actrices. “Ahora está el departamento de intimidad, que en los 90 no existía y en los 2000 tampoco. Tati Rojas es la encargada y es como tu mamá. Ella habla con vos y te pregunta qué partes querés que te toquen, qué partes no, si aceptás chupar un pie, si te ponés un protector, si dejás que te besen el cuello... Todo lo podés plantear”, destacó.

“Llenás unas fichas donde ponés todo lo que aceptás y lo que no aceptás. Y si cambiás, porque por ahí aceptaste y después te da cosa, la llamás a Tati, que está los días que se hacen las escenas con intimidad y con desnudos. Es como una mamá, te da a elegir qué conchero querés ponerte”, contó, mientras detallaba que para grabar esas escenas se trabajaba como la menor cantidad en el estudio.

Erika De Sautu Riestra también se refirió al proceso de casting con el que consiguió su papel. “Si hay algo feo en el mundo de los actores es hacer casting y encima estos son ‘autocasting’ que a partir de pandemia se empezó a usar. Entonces vos no te vas a la agencia, te filmas horizontal en tu casa. Yo lo hice porque por más que yo ya laburé con Sebastián Ortega y Sebas ya sabía que él quería que yo haga el personaje, Netflix nos hizo hacer casting a todos. Te mandan la escena y vos tenés que idear más o menos lo qué te imaginás, pero es feo hacer casting”, reconoció.

Temas Relacionados

Erika De Sautu RiestraEn el barroPuro showGiselle Rímolo

Últimas Noticias

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

La conductora habló en medio de la polémica que surgió entre el padre de sus hijos y quien fue su pareja durante tres años

La reflexión de Sabrina Rojas

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

La bailarina se ofuscó cuando publicó que su vehículo había sufrido un desperfecto y recibió un comentario que la hizo responder con firmeza

La tajante reacción de Melody

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La productora fue homenajeada en las redes sociales, a casi un mes de la muerte de su nieta Mila en un accidente náutico en Miami

Los saludos a Cris Morena

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

La actriz eligió pasar el día lejos del ruido y a la espera de la llegada de sus hijos, mientras su novio se prepara para su segundo partido en el Galatasaray tras su lesión

La tarde de playa de

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

Los actores festejaron un nuevo año en la vida de Alfonsina con emotivas palabras y fotos de su archivo personal

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno bonaerense realizó el

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

Una ONG aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos en áreas de política ambiental

Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos de 72 y 74 años en su propia casa

Horacio Marín anunció que YPF acelerará el desarrollo de las áreas adquiridas a Total en Vaca Muerta

INFOBAE AMÉRICA
Kathryn Bigelow elige un thriller

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

TELESHOW
La reflexión de Sabrina Rojas

La reflexión de Sabrina Rojas luego de los dichos de Flor Vigna contra Luciano Castro

La tajante reacción de Melody Luz ante la pregunta de una seguidora: “¿No era que tu marido es millo?"

Los saludos a Cris Morena en uno de sus cumpleaños más dolorosos: “Guerrera de la luz”

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”