Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”

Rafael Ferro contó que manejaba un auto en una app antes de su serie con Tini Stoessel: "Estaba sin laburo" (Video: Picnic extraterrestre)

Durante un tiempo sin oportunidades en la actuación y atravesado por la crisis laboral que afecta a muchos en Argentina, Rafael Ferro contó que tuvo que generar un ingreso alternativo y experimentó otra cara de la realidad. El actor de Quebranto, la serie de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel que se estrenó el 15 de agosto, se sinceró sobre cómo antes de que le llegue el proyecto manejaba un auto de una reconocida aplicación para poder vivir.

“El actor vive muchas veces pandemias, yo hace poco estuve siete meses sin laburar”, expresó en diálogo con Fabián Casas en el programa de streaming Picnic Extraterrestre. “Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije ‘tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé”, explicó sobre su decisión ante la falta de trabajo.

Mientras realizaba un viaje desde Retiro al Aeroparque, el actor de Margarita y Guapas recibió una llamada que marcaría un cambio fundamental en su vida: “Me quedó grabado cuando me llegó la noticia, ‘che, te eligieron’. Yo estaba haciendo un Retiro-Aeroparque, estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y ahí me enteré que me querían para ese papel”, relató Rafael en una entrevista que dio a finales del año pasado y que se volvió viral ante el estreno de la serie. Allí recordó cómo transitó momentos de gran incertidumbre profesional antes de su regreso a la ficción con Quebranto.

La experiencia no estuvo libre de incomodidad al principio. Los pasajeros solían reconocerlo, y él mismo reconoce que el contraste era llamativo. “Al principio, la obviedad, me preguntaban si era el actor. ‘Sí, sí’, les decía. Y después me empecé a recopar. Era domingo a la noche, llovía y yo salía; era un ansiolítico. Salía a manejar”, describió. Para él, esa rutina de conductor representaba mucho más que una fuente económica: “No es que no me alcanzaba la guita, pero tener demasiado tiempo libre a veces hace mal. Era para salir a hacer algo y después me empecé a copar, tiene algo muy potente salir a la noche”, añadió.

Ferro, quien es padre del también actor y músico Lorenzo “Toto” Ferro y de Matilda, Antonio y Miguel, y fue parte de tiras como Educando a Nina y Un Año para recordar, reconoció que este periodo le permitió reconectar con la vida cotidiana y procesar la incertidumbre laboral. El llamado para ser parte de la producción, que se grabó en México, llegó cuando menos lo esperaba: “Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera”. Esta vivencia dejó una marca en él y subraya la inestabilidad que enfrentan muchos artistas en el contexto económico local.

Los seis episodios de Quebranto marcan el retorno de Tini Stoessel a la ficción, bajo la producción de Non Stop México y con Jorge López y Martín Barba en el elenco principal. La historia sigue a Miranda, interpretada por Stoessel, una joven argentina adoptada que experimenta ansiedad relacionada con el desconocimiento de sus raíces. La narrativa avanza cuando Miranda decide buscar información sobre su familia biológica, lo que la lleva a enfrentar amenazas ocultas.

Durante esa búsqueda, Miranda conoce a Javier Lara, interpretado por Jorge López, hijo de Rafael Lara y criado en Chile. Javier, con la intención de resolver conflictos personales, forma parte de la investigación junto a Miranda. La familia Lara está encabezada por Santiago, un patriarca que controla los intereses políticos y económicos familiares, aunque ya está retirado. Rafael, el hijo mayor, se mantiene alejado, y Emiliano, el otro hijo, dirige los negocios de la familia, además de ser padre de Victoria y Gerardo. Victoria trata de desarrollarse en un entorno familiar liderado por hombres, mientras su hermano Gerardo busca, sin éxito, el reconocimiento de su padre.