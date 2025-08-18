Teleshow

Rafael Ferro antes de su serie con Tini Stoessel manejaba un auto en una app: “Estaba sin laburo”

El actor de Quebranto, la producción de Disney+ que protagoniza la cantante, se sinceró sobre el mal momento económico que atravesaba

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Rafael Ferro contó que manejaba un auto en una app antes de su serie con Tini Stoessel: "Estaba sin laburo" (Video: Picnic extraterrestre)

Durante un tiempo sin oportunidades en la actuación y atravesado por la crisis laboral que afecta a muchos en Argentina, Rafael Ferro contó que tuvo que generar un ingreso alternativo y experimentó otra cara de la realidad. El actor de Quebranto, la serie de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel que se estrenó el 15 de agosto, se sinceró sobre cómo antes de que le llegue el proyecto manejaba un auto de una reconocida aplicación para poder vivir.

“El actor vive muchas veces pandemias, yo hace poco estuve siete meses sin laburar”, expresó en diálogo con Fabián Casas en el programa de streaming Picnic Extraterrestre. “Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije ‘tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé”, explicó sobre su decisión ante la falta de trabajo.

Mientras realizaba un viaje desde Retiro al Aeroparque, el actor de Margarita y Guapas recibió una llamada que marcaría un cambio fundamental en su vida: “Me quedó grabado cuando me llegó la noticia, ‘che, te eligieron’. Yo estaba haciendo un Retiro-Aeroparque, estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y ahí me enteré que me querían para ese papel”, relató Rafael en una entrevista que dio a finales del año pasado y que se volvió viral ante el estreno de la serie. Allí recordó cómo transitó momentos de gran incertidumbre profesional antes de su regreso a la ficción con Quebranto.

"Yo estaba haciendo un viaje
"Yo estaba haciendo un viaje Retiro-Aeroparque, estaba por dejar a un pasajero en Aeroparque y me enteré que me querían para ese papel en Quebranto”, contó Rafael Ferro (Picnic extraterrestre)

La experiencia no estuvo libre de incomodidad al principio. Los pasajeros solían reconocerlo, y él mismo reconoce que el contraste era llamativo. “Al principio, la obviedad, me preguntaban si era el actor. ‘Sí, sí’, les decía. Y después me empecé a recopar. Era domingo a la noche, llovía y yo salía; era un ansiolítico. Salía a manejar”, describió. Para él, esa rutina de conductor representaba mucho más que una fuente económica: “No es que no me alcanzaba la guita, pero tener demasiado tiempo libre a veces hace mal. Era para salir a hacer algo y después me empecé a copar, tiene algo muy potente salir a la noche”, añadió.

Ferro, quien es padre del también actor y músico Lorenzo “Toto” Ferro y de Matilda, Antonio y Miguel, y fue parte de tiras como Educando a Nina y Un Año para recordar, reconoció que este periodo le permitió reconectar con la vida cotidiana y procesar la incertidumbre laboral. El llamado para ser parte de la producción, que se grabó en México, llegó cuando menos lo esperaba: “Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera”. Esta vivencia dejó una marca en él y subraya la inestabilidad que enfrentan muchos artistas en el contexto económico local.

“Tenés un montón de tiempo
“Tenés un montón de tiempo y no sabés qué carajo hacer. Llevás los nenes a la plaza y en un momento sin laburo, la guita cayendo, yo dije ‘tengo que salir a probar si puedo laburar de otra cosa’. Me anoté en Uber y empecé”, recordó Rafael Ferro (Almorzando con Juana, Eltrece)

Los seis episodios de Quebranto marcan el retorno de Tini Stoessel a la ficción, bajo la producción de Non Stop México y con Jorge López y Martín Barba en el elenco principal. La historia sigue a Miranda, interpretada por Stoessel, una joven argentina adoptada que experimenta ansiedad relacionada con el desconocimiento de sus raíces. La narrativa avanza cuando Miranda decide buscar información sobre su familia biológica, lo que la lleva a enfrentar amenazas ocultas.

Durante esa búsqueda, Miranda conoce a Javier Lara, interpretado por Jorge López, hijo de Rafael Lara y criado en Chile. Javier, con la intención de resolver conflictos personales, forma parte de la investigación junto a Miranda. La familia Lara está encabezada por Santiago, un patriarca que controla los intereses políticos y económicos familiares, aunque ya está retirado. Rafael, el hijo mayor, se mantiene alejado, y Emiliano, el otro hijo, dirige los negocios de la familia, además de ser padre de Victoria y Gerardo. Victoria trata de desarrollarse en un entorno familiar liderado por hombres, mientras su hermano Gerardo busca, sin éxito, el reconocimiento de su padre.

Temas Relacionados

Rafael FerroPicnic extraterrestre

Últimas Noticias

Dalila contó intimidades de su vínculo con El Polaco y apuntó contra Barby Silenzi: “No es una señora”

La cantante de cumbia habló abiertamente sobre su relación con el músico, contó secretos sobre su amor por él y cuestionó duramente a la bailarina

Dalila contó intimidades de su

El emotivo homenaje de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Niñez: una foto familiar que tocó corazones

La modelo sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen inédita donde Blanca aparece abrazando a Bautista, recordando así el lugar especial que ocupa su hija mayor en la familia

El emotivo homenaje de Pampita

Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Figuras populares de la televisión, las redes y el deporte dieron un volantazo y buscarán convertirse en diputados en los próximos comicios

Cierre de listas: Virginia Gallardo,

Julieta Prandi habló del temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

La actriz compartió que los menores experimentaron tranquilidad luego de que su progenitor fuera sentenciado a 19 años de prisión, destacando el impacto emocional y el temor que vivieron durante el proceso judicial

Julieta Prandi habló del temor

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González

El actor celebró su cumpleaños con emotivos mensajes de sus padres, además de una reunión íntima y saludos de colegas y su novia

Toto Kirzner celebró sus 27
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Quién es Sergio “Tronco” Figliuolo, el periodista que trabaja con Alejandro Fantino que será candidato libertario en PBA

El director del Colegio Interamericano de Defensa visitará la Argentina, en la antesala de una importante cumbre militar

De botas country a brillos y texturas: cómo fueron los cambios de looks de Taylor Swift durante su carrera

Se activaron las primeras alertas por ciclogénesis: cuándo vuelven las lluvias

INFOBAE AMÉRICA
Tras 20 años de hegemonía

Tras 20 años de hegemonía del MAS, Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en el balotaje

Así fue el operativo de seguridad que desplegaron los seguidores de Evo Morales para evitar que sea detenido durante las elecciones en Bolivia

Air Canada canceló la reanudación de vuelos debido a la continuación de la huelga

El Frente reformista iraní pidió al régimen suspender el enriquecimiento de uranio, liberar a presos políticos y revisar cuestiones de género

Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que Bolivia “cambiará dramáticamente” tras las elecciones

TELESHOW
Dalila contó intimidades de su

Dalila contó intimidades de su vínculo con El Polaco y apuntó contra Barby Silenzi: “No es una señora”

El emotivo homenaje de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Niñez: una foto familiar que tocó corazones

Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Julieta Prandi habló del temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González