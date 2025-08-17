El Día del Niño en las redes: los famosos celebraron con fotos, mensajes y mucha emoción

Uno por uno, los famosos festejaron el día y se lo dedicaron a sus hijos (Instagram)

El Día del Niño volvió a llenar las redes sociales de mensajes, fotos y videos plagados de ternura, y las celebridades argentinas no se quedaron afuera de la movida. Como cada año, figuras como Wanda Nara, Evangelina Anderson, Pampita, Nico Cabré, la China Suárez, Maxi López, Flavio Mendoza, Marley y Mica Viciconte eligieron compartir momentos especiales con los más chicos de la familia, emocionando a sus seguidores y contagiando alegría en una jornada donde el amor y la complicidad fueron protagonistas.

Una de las primeras en destacarse fue Wanda, quien usó su cuenta de Instagram para compartir varias fotos inéditas de sus cinco hijos, fruto de sus relaciones con Maxi y Mauro Icardi, en distintas etapas de su infancia. Las imágenes retrataban desde escenas de la vida diaria hasta abrazos y juegos familiares. Para coronar la celebración, subió una foto actual de toda la familia reunida en una mesa llena de postres: tortas, masitas secas y una torta con la frase “feliz día”, junto a detalles de perros dachshund, los favoritos del clan. “Los amo”, escribió la empresaria para acompañar el posteo. Detrás, se veía también a la novia de Valentino, sumándose al festejo familiar. A su vez, López, desde la distancia, replicó el gesto y compartió él también una foto con sus tres hijos, enviándoles un afectuoso saludo: “Feliz día”, escribió, mostrándose cerca pese a los kilómetros.

Por su lado, Evangelina también aprovechó su espacio en redes para compartir un mensaje cargado de sentimiento, en un momento difícil atravesado por su separación de Martín Demichelis. Anderson publicó una foto abrazada a sus hijos y escribió: “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en unos grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”. La reflexión no terminó ahí. Evangelina agregó: “Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición. Que van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, solo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”.

Wanda y sus cinco hijos con sus uniformes escolares, años atrás

Los cinco hermanos, fruto de la relación de Wanda con Maxi López y Mauro Icardi

Y concluyó, con palabras de aliento: “Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá. Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”.

La emoción también se adueñó de las redes de Pampita, quien decidió subir dos imágenes junto a sus cinco hijos: los mayores, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y la más pequeña, Anita, a quien tuvo con Roberto García Moritán. Entre las fotos, el detalle que más tocó a los seguidores fue la presencia de Blanca, su primera hija, fallecida en 2012, a quien la modelo honra y recuerda en cada fecha especial.

Acompañada de sus cinco hijos y su nuera, la empresaria celebró la fecha con una gran merienda

Desde la distancia, Maxi López celebró la fecha

En medio de su separación, Evangelina Anderson le dedicó unas emotivas palabras a sus hijos

En tanto, Cabré celebró junto a su hija Rufina, nacida de su relación con la China. El actor compartió una postal llena de amor en la que se lo ve abrazado a la niña, acompañada por la dedicatoria: “Feliz día a la nena más hermosa y para todos los niños”. Su expareja no se quiso quedar afuera y, desde Turquía, hizo lo propio: publicó fotos junto a Rufina y sus otros hijos, Magnolia y Amancio, fruto de su vínculo con Vicuña, sumando corazones rojos en cada una. Así, la familia ensamblada dejó de lado las diferencias y apostó por una celebración en positivo.

El Día del Niño también tuvo un capítulo especial para Flavio, que viajó junto a su hijo Dionisio a la nieve. El productor y coreógrafo compartió en su perfil una imagen abrazando a su hijo y escribió: “Feliz día amor de mi vida, te amo. Sé feliz siempre”. El mensaje simple y directo conmovió a sus seguidores, que acompañaron la publicación con mensajes de cariño y aplausos para el vínculo entre ambos.

Pampita festejó el Día del Niño por sus hijos y, además, recordó a Blanca Vicuña

Nico Cabré subió una tierna postal junto a Rufina, quien se encuentra visitándolo en la Argentina

El saludo a la distancia de la China Suárez para sus hijos en el Día del Niño

El conductor Marley tampoco faltó a la cita: desde las grabaciones de su programa Por el Mundo (Telefe), se tomó un momento para dedicarle un saludo a su hijo. “¡Feliz día del niño para mis dos bebotes! Y para todos los niños”, expresó, acompañando la frase con una foto tierna y divertida junto a Mirko y otra pequeña, ambos mirando hacia abajo en un retrato cargado de ternura.

Por último, Mica Viciconte celebró esta fecha especial con emotivas fotos de Luca, su hijo con Fabián Cubero. “Feliz día del niño. Hoy celebro a Luca que me llenás el corazón de alegría y orgullo todos los días. Deseo que siempre conserves esa sonrisa, tu inocencia y tu manera única de disfrutar cada momento. Sos mi mayor tesoro y la razón de todo”, posteó la conductora y ex participante de reality. En esa misma serie de imágenes, Mica no se olvidó de los demás chicos e incluyó un mensaje para todas las familias: “Y también quiero desearles un feliz día a todos los chicos, que puedan vivir esta etapa con la magia, el amor y la felicidad que merecen, siempre rodeados de familia, juegos y sueños. Te amo con todo mi ser, hijo. Mamá”.

Desde la nieve, Flavio y Dionisio festejaron la fecha

En medio de las grabaciones de su ciclo, Marley saludó a sus hijos

Mica Viciconte le dedicó el día a su hijo Luca (Instagram)

Así, entre recuerdos, reflexiones profundas y las imágenes más tiernas, el Día del Niño volvió a ser una oportunidad para que los famosos celebren la infancia, la familia y ese lazo único que permanece a lo largo del tiempo. Las publicaciones de los referentes del espectáculo argentino dejaron al descubierto que, más allá del brillo y la exposición, lo más valioso siempre son los afectos y los momentos compartidos.