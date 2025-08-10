Teleshow

Nicole Neumann mostró la intimidad de su baño después de una tarde con sus hijas y sorprendió a sus seguidores

A través de un video en sus redes sociales, la conductora exhibió parte de su hogar tras una jornada de fiestas de quince y rutinas familiares

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Luego de que sus hijas se prepararan en el baño para una fiesta, Nicole Neumann compartió el desorden con el que se encontró (Instagram)

En el universo de las celebridades, la imagen de perfección suele dominar las redes sociales. Pero cada tanto, ciertas figuras deciden correrse de ese guion para mostrar el otro lado de la vida pública: el de la rutina, el cansancio y el caos cotidiano. Así fue como Nicole Neumann, lejos de los grandes flashes, eligió abrir la puerta de su casa y dejar al descubierto una escena tan real como entrañable: la noticia principal llegó cuando compartió con humor el desorden de su baño tras una agitada jornada familiar, reflejando el detrás de escena de su día a día como madre de cuatro hijos.

A través de sus redes, Nicole subió un fragmento que no tardó en volverse viral. Allí, en la imagen se ve el piso claro de su hogar con un secador de pelo abandonado, cables extendidos, una bucleadora fuera de lugar y bolsos desordenados, mezclados con objetos de maquillaje, un cesto de mimbre y hasta un contenedor plástico para ortodoncia. Entre risas, la modelo escribió sobre la foto: “Bebé de un año + adolescentes con fiestas de 15 + Manu que no está + mamá agotada de viernes = ¡se ve así!”, mostrando sin filtros un resumen de la dinámica de esos viernes en su casa.

El posteo expuso la intimidad de una familia tan moderna como numerosa, en la que el glamour convive con las reglas flexibles y los objetos cotidianos esparcidos por todos lados. Nicole, madre de cuatro hijos, abrió el juego mostrando que, puertas adentro, las exigencias del trabajo se enfrentan a las pequeñas crisis hogareñas. La escena del baño, con diferentes objetos desordenados, puso sobre la mesa esa versión suya donde el estilo va de la mano del agotamiento, entre risas, y sin miedo a la desprolijidad.

La modelo mostró cómo es la convivencia con tres hijas adolescentes y un bebé (Instagram)

No es la primera vez que la modelo se anima a hablar sin tabúes sobre la convivencia y los desafíos que implica criar a adolescentes. El vínculo de Nicole con su público se nutre de estas escenas que acercan lo extraordinario a lo común: como cuando, durante junio pasado en Los 8 Escalones (El Trece), habló abiertamente sobre los hábitos en el baño y las diferencias entre mujeres y hombres a la hora de dejar la tapa del inodoro.

En esa ocasión, la conversación se desató cuando Guido Kaczka, conductor del programa, preguntó a una participante sobre las costumbres en la convivencia y qué porcentaje de personas consideraba intolerable que su pareja no levante la tabla. Nicole intervino de inmediato, descontracturada: “O sea, les hacemos la subida al hombre”. Acto seguido, compartió su visión: “Y sí, porque nosotros hacemos con la tapa abajo. Bueno, por ahí algunos hombres también, dijo, marcando las distintas costumbres de la convivencia diaria.

Nicole Neumann se sinceró al compartir la particular práctica que mantiene en el baño de su hogar (Los 8 Escalones - El Trece)

El intercambio sumó un capítulo más cuando el conductor le consultó cómo prefería encontrar el inodoro en su rutina. Nicole respondió sin titubeos: “Para mí, todo tapado”, y fundamentó su elección en el feng-shui, la disciplina oriental que propone limitar la energía negativa en el hogar. “Es una cuestión de feng-shui. Como ahí se lanza todo lo feo, tiene que estar tapado”, explicó. Cuando la charla giró sobre la posición de la tabla, Nicole enunció su preferencia: Con la tabla, reafirmando que lo peor sería encontrar el inodoro sin la tabla.

Así, la modelo volvió a ganarse la simpatía de sus seguidores mostrando el reverso de la fama: la maternidad sin editados, el humor ante el caos y la sinceridad de las pequeñas cosas. Entre el trabajo, el hogar y una familia que no le da tregua, la modelo confirma que la verdadera belleza también se encuentra en animarse a exhibir el lado más caótico de una casa vivida.

