Paseo en yate, bikini animal print y langostinos: las postales de Emilia Attias en sus vacaciones en Italia

La actriz, que sigue disfrutando del verano europeo, recorrió la costa italiana y mostró el detrás, de escena de su jornada

Por Lucía Consiglieri

Las postales de Emilia Attias desde Italia (Video: Instagram)

Emilia Attias disfruta de un verano soñado en Italia, y lo deja ver en cada una de sus publicaciones en redes sociales. Sus recientes posteos muestran no solo un recorrido por algunas de las postales más emblemáticas de la costa mediterránea, sino también un acercamiento a la gastronomía local y al relax sobre el mar. Entre paisajes imponentes y platos tradicionales, la actriz y modelo comparte con sus seguidores detalles de una travesía por destinos italianos que combinan encanto, cultura y descanso.

Emilia disfrutó de la costa y la gastronomía italiana, tal como lo mostró en sus historias recientes en redes sociales. En una de las imágenes, Attias capturó una típica mesa italiana, en la que se destacan platos frescos: una ensalada de tomates con albahaca, una bandeja con mariscos y mozzarella acompañada también por hojas verdes. Los platos se ven dispuestos en vajilla con el nombre “Da Tommaso”, en alusión a algún restaurante de la zona o a una tradición culinaria local. El emoji de la bandera de Italia acompaña la imagen, reforzando la ubicación del viaje.

Además de deleitarse con la gastronomía, Attias compartió postales navegando en alta mar —una constante que se repite en sus publicaciones desde distintos destinos. Luciendo una bikini animal print y lentes de sol, posó en la cubierta de una embarcación, marcando presencia estilística bajo el cielo azul y el mar en calma.

La comida elegida por Emilia

Otra imagen presenta a la actriz y modelo sentada en la popa, con la bandera italiana flameando al fondo, lo que indica que permanece navegando por aguas del país mediterráneo. El sol en el cielo abierto y el reflejo sobre el mar otorgan a la postal una atmósfera veraniega y de total distensión.

Finalmente, compartió el emblemático escenario natural de los Faraglioni —las imponentes formaciones rocosas ubicadas en Capri—, reforzando el carácter turístico de su viaje. Acompañada por la música italiana de Mina y la referencia a la canción “Il cielo in una stanza”, la imagen de los farallones enmarca el recorrido cultural y paisajístico. Todo este contenido se integra como una bitácora visual que combina gastronomía, paisajes y moda en uno de los destinos más característicos de Italia.

Esta es la segunda parada en su itinerario europeo. Emilia y Gina, su hija fruto de su relación con el Turco Naim, emprendieron una escapada única a París. “24 horas en París. Solo ella y yo”, sintetizó Emilia en una frase el espíritu de esta aventura compartida, donde el protagonismo familiar superó cualquier escenario o tendencia de moda.

Attias eligió una bikini de animal print (Foto: Instagram)

El viaje comenzó con recorridos por la ciudad en distintos medios de transporte, como el emblemático metro parisino. En los vagones, ambas eligieron looks frescos y relajados, adaptados al clima cálido de la estación: Gina combinó una minifalda blanca con campera corta y botas claras, mientras Emilia optó por tonos neutros y accesorios sobrios que reforzaron la comodidad y el disfrute. Entre charlas y risas, la cotidianeidad del transporte público sirvió como telón de fondo para momentos de acercamiento y fotos espontáneas.

Durante el día, los paseos incluyeron paradas en grandes iconos de París. Una de las imágenes más representativas retrató a madre e hija en una cabina de la célebre rueda gigante, con el horizonte parisino desplegándose detrás. El abrazo casual y las sonrisas capturadas en la selfie evidenciaron la intimidad del momento, mientras que la silueta de la Torre Eiffel en el fondo reforzó la atmósfera mágica del recorrido.

Emili disfrutró del sol en un yate

El itinerario sumó además una noche especial a los pies del monumento más emblemático de la ciudad: bajo las luces que iluminaban la torre, compartieron gestos de complicidad, guiños y selfies divertidas, deteniendo el tiempo y convirtiendo la escena en una postal imposible de reproducir en otros contextos.

