El gesto de Nacha Guevara tras la amenaza a Lali Espósito y el juicio de Julieta Prandi: “Siempre del lado de ustedes”

Nacha Guevara expresó su apoyo a Julieta Prandi y Lali Espósito tras los recientes episodios de violencia y amenazas (Instagram)

“Un abrazo y fuerza para Julieta Prandi y Lali Espósito”, escribió Nacha Guevara en sus redes sociales, acompañando un mensaje que resonó en el ambiente artístico argentino. La actriz se dirigió a ambas figuras para expresar su apoyo en momentos marcados por la adversidad: la modelo enfrenta un juicio contra su expareja por presunto abuso sexual y violencia de género, mientras que la diva pop debió demorar un show en San Juan tras una amenaza de bomba.

El mensaje de Guevara, difundido a través de un video en su cuenta de Instagram, se centró en la empatía y la solidaridad entre mujeres del espectáculo. “Siempre del lado de ustedes”, afirmó, antes de dedicar palabras específicas a cada una. Sobre Prandi, con quien compartió escenarios y experiencias, destacó su valentía y la dificultad de atravesar nuevamente episodios dolorosos. “Julieta Prandi, con quien he compartido muchos momentos, es una mujer valiente y está atravesando un momento difícil. Porque a pesar de que creo que va a obtener lo que desea y se merece, pasar de nuevo a través de la memoria episodios tan dolorosos, no es agradable. Julieta, te mando un gran abrazo y sabés que admiro mucho tu fortaleza”, expresó.

La situación de la actriz se desarrolla en el marco de un proceso judicial contra Claudio Contardi, su ex marido, a quien acusa de distintas formas de violencia de género y de presunto abuso sexual. La sentencia de este juicio se conocerá en breve.

La actriz Julieta Prandi enfrenta un juicio contra su exmarido por presunto abuso sexual y violencia de género

“Mañana se leen los alegatos, capaz se adelante un poco lo que va a ser la sentencia. No se si va a haber sentencia mañana, pero es un adelanto, entiendo que va a haber una sentencia ejemplar, es lo que espero, lo que deseo y creo que es lo que coincide con lo que sucedió en estos dos días de audiencias donde están todos testificando y es congruente con lo que yo conté", comenzó diciendo Prandi, sentada en su vehículo, preparada para partir rumbo a su hogar.

Y siguió: “No tengo botón antipánico. Voy a volver a pedir todo, mañana se va a volver a pedir todo. Ponele que hasta mañana no haya detención, porque no creen que haya un riesgo de fuga, pero mañana se pide todo”. Esto generó las preguntas de los cronistas presentes sobre el nuevo pedido y agregó: “Se va a pedir más también. Seguridad para toda mi familia”.

Lali Espósito debió demorar un show en San Juan debido a una amenaza de bomba que conmocionó al público

Por su parte, Lali Espósito vivió días atrás un episodio que conmocionó a sus seguidores y al mundo del espectáculo: una amenaza de bomba obligó a demorar su presentación en la provincia de San Juan. Guevara, al referirse a este hecho, no solo envió un saludo afectuoso, sino que también compartió su propia experiencia con situaciones similares. “Y también un saludito para Lali porque pasó hace unos días en San Juan un momento mucho más que desagradable, vergonzoso. Desgraciadamente yo ya he pasado por ahí, por las amenazas y las bombas. Sé cómo empieza esto y sé cómo termina. Así que mucho cuidado con lo que hacemos. Seamos prudentes”, advirtió la artista.

Su llamado a la prudencia y a la cautela se dirigió tanto a las destinatarias de su mensaje como a quienes siguen de cerca estos acontecimientos. “A Lali, un abrazo y vamos para adelante... pero con cuidado porque la vida vale más que todo”, concluyó, subrayando la importancia de priorizar la seguridad y el bienestar ante situaciones de riesgo.

Lali Espósito agradeció el apoyo del público tras el incidente y reflexionó sobre la violencia y el odio en la sociedad

Llegando al final del recital, la propia Lali hizo referencia al incidente que puso en jaque su concierto. “No iba a decir nada porque me parece al pedo, pero esto que sucedió hoy es por lo cual hace un tiempo me expresé públicamente y dije ‘qué peligroso, qué triste’ la violencia, qué peligroso es el odio al otro, qué peligroso que es y te lleva al peor lugar posible”. La referencia es al tuit que escribió en agosto de 2023 luego de que Javier Milei se impusiera en las elecciones primarias y que no tardó en viralizarse.

“Por suerte, la música y el amor se imponen”, retomó Lali entre la ovación del público. “Gracias a todos por estar hoy acá. Por el esfuerzo de pagar su entrada, gracias a las familias, veo muchos niños, es hermoso. Unos locos, unas locas acá. Me han dado todo, lo han dado todo”, señaló conmovida. Y tuvo unas palabras especiales a la provincia que la albergó y que estuvo en vilo hasta el momento de comienzo del show.

“Muchas gracias, San Juan. Fue un hermoso show. Me hicieron acordar por qué hago esto y para qué lo hago. Espero de corazón que nos veamos pronto. Antes de irme, quisiera pedirles un aplauso para todo este equipo que estamos terminando nuestra primera etapa de la gira”, concluyó.