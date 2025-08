Entre selfies y paseos en Estambul, Mauro Icardi confrontó las fotos de Wanda Nara con su familia en Rosario

La China Suárez capturó a Mauro Icardi ante la cámara y recibió un tierno piropo (Instagram)

Hace días que Mauro Icardi y la China Suárez se reencontraron en Turquía y dieron inicio a una nueva vida juntos en Estambul. Bajo el calor del verano europeo, la pareja aprovechó la temporada para recorrer la ciudad, compartir momentos especiales y afianzar su vínculo en un escenario que invita al romance y la complicidad. Pero estas actividades contrastaron con las de Wanda Nara y las hijas de la expareja, cuando el sábado a la noche viajaron a Rosario al cumpleaños de 15 de Zaira, una de las sobrinas del futbolista.

En las últimas horas, las publicaciones de ambos en Instagram acapararon la atención de sus seguidores. Una de las imágenes que más repercusión tuvo fue la selfie en la que Mauro y la China posaron juntos, con la cámara en primer plano. El futbolista eligió una remera blanca y la actriz se mostró con su largo cabello suelto. Ambos miraron a cámara con una expresión relajada y cómplice. El emoji de corazón y la mención directa al usuario del deportista sellaron la postal y dejaron en claro el buen presente amoroso que atraviesan.

La pareja también expuso el costado más familiar de su convivencia. En otra de las imágenes compartidas, se pudo ver al futbolista sentado a la mesa en el exterior de un restaurante, en una actitud divertida junto a Amancio, el hijo menor de la China. Frente a frente, el futbolista sostuvo el rostro del niño entre sus manos y lo miró con ternura.

El futbolista y la actriz lucieron una expresión serena en medio de su paseo por Estambul

No faltaron registros de las salidas de grupo y los paseos por la ciudad. En una secuencia de fotos publicada, el deportista se mostró con gafas de sol y camisa blanca, disfrutando el mediodía turco junto a su entorno. Ante la cámara, la exCasi Ángeles posó con lentes oscuros y una bebida refrescante, bajo las pérgolas de un restaurante al aire libre, rodeada de la vegetación propia del lugar. El famoso brindis no se hizo esperar: la pareja y los pequeños alzaron vasos de té en la tradicional foto de los buenos momentos, celebrando el presente en común y la buena energía del grupo.

Dentro de esos instantes, una de las fotos mostró a Suárez tocando suavemente la mejilla de Mauro, quien respondió con una expresión divertida y un romántico comentario a la cámara: “Sos la más linda”. Por su parte, la actriz compartió dicho clip con una frase como respuesta: “Amor de mi vida”.

Ante este carretes de postales, los usuarios compartieron sus teorías sobre si se trataba de una respuesta hacia los recientes posteos de Wanda y su familia en Rosario. “Está enojado porque no lo invitaron al 15 y responde con esto”; “Cría hijos ajenos y no a los propios”; “Tío Carlos te manda saludos, dice que está re bueno el 15 de Zaira”, “¿Él muestra a su nueva familia porque la verdadera está feliz sin él?”; “El papá luchón con su nuevo hijo, Amancio”; “Que no se note la bronca que le da a Mauro y la China”, fueron algunos de los que se destacaron.

El divertido gesto entre Amancio y Mauro

Cabe recordar que en los últimos días la pareja fue dejando ver más de su intimidad a través de sus cuentas de Instagram. Los posteos incluyeron reencuentros, pequeños festejos y declaraciones plagadas de sentimientos. En la publicación más reciente, Mauro, en medio de los entrenamientos con el Galatasaray, decidió plasmar sus emociones en palabras, acompañadas por una serie de fotos de su última escapada en yate, dedicadas especialmente a su pareja. El mensaje no pasó inadvertido y alimentó el tono pasional y también las críticas que ya son una marca de la relación.

Al aire libre, la pareja disfrutó a pleno de su salida familiar por la ciudad turca (Instagram)

“Vos, la razón por la que todos miran dos veces, la que brilla sola. El caos perfecto de belleza y alegría que me enamora cada día más. Yo, con mil defectos, pero mejor desde que estás vos”, escribió el delantero. Y agregó: “Nosotros, la envidia de muchos, el deseo de todos, la razón del murmullo con el final que nadie creyó posible, la prueba de que lo real existe, la calma que incomoda, pero sobre todo el reflejo de lo que les falta. Te amo, mi Coquito, mi Chinita, mi todo”.