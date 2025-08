Así fue el cumpleaños de 18 de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco: luces led, looks total-black y brillos

Con una fiesta llena de música y su círculo más cercano, Sol celebró la llegada de sus 18 años (Instagram)

La llegada de Sol Cwirkaluk a su mayoría de edad fue a lo grande. La hija de Karina La Princesita y El Polaco celebró sus 18 años con una fiesta temática donde el glamour, la complicidad familiar y los guiños de humor marcaron la noche. En pleno regreso de su viaje por Europa, la adolescente se convirtió en protagonista absoluta de un evento pensado a su medida, con dress code total black, mucha música y una pista repleta de amigos, hermanas y familiares. En las redes sociales fotos y videos ocuparon el epicentro mostrando no solo el festejo, sino la cercanía y el clima de alegría que envolvió a todos los presentes.

El salón elegido para el cumpleaños presentaba una estética nocturna y luminosa, con guiños modernos y detalles pensados hasta el final. Para ingresar, cada invitado debía cumplir con la consigna divertida que propuso Karina: un shot obligatorio de la bebida que prefirieran, una especie de rito para dar inicio oficial a la noche. Además, el espacio estaba decorado con un imponente panel espejado, luces LED y un cartel de neón que rezaba “Feliz cumpleaños” en inglés, el fondo ideal para la sesión de fotos y el momento más esperado: el soplido de velitas.

La torta, de tres pisos, llamó la atención por su diseño: blanco absoluto, labios rojos como estampado central y una bengala encendida coronando la cima. Allí estuvo Sol, flanqueada por sus hermanas menores, Alma y Abril, quienes la acompañaron frente a la torta y compartieron el instante del deseo y la celebración íntima. Las pequeñas, hijas de El Polaco con Valeria Aquino y Barby Silenzi respectivamente, acompañaron a Sol en un abrazo que reflejó el vínculo familiar y la alegría compartida. El dress code fue acatado a rajatabla: negro total, tanto en Sol como en gran parte de los invitados, generando una postal nocturna y sofisticada.

La divertida manera de entrar a la fiesta: un trago por persona

Entre brillos y luces neón, la cumpleañera apagó las velas de su torta

La cumpleañera eligió para su noche un minivestido negro ajustado, de mangas largas y transparencias sutiles, resaltando una silueta definida, moderna y acorde a su estilo. Complementó el look con botas de caña alta en gamuza con hebillas y tachas, aportando un aire rocker chic. El pelo suelto, con ondas naturales, terminó de definir un estilismo fresco y acorde a la ocasión. La adolescente disfrutó de la pista, bailó y cantó rodeada de amigos, primos y toda la familia, mientras sus padres no perdieron oportunidad para capturar y compartir cada momento en las redes.

En el álbum de la celebración, los retratos familiares se multiplicaron. Ambos artista posaron junto a su hija, mostrando la cercana relación que mantienen actualmente. Los años y los desafíos quedaron atrás, y hoy la expareja transita la crianza con complicidad y buen humor. Un video publicado por Karina deja clara esa dinámica: se pudo apreciar a El Polaco saltando junto a todos los chicos e invitándola a acercarse al centro de la ronda, lo que generó una respuesta divertida de la cantante: “El que va a cuidar a los pibes en Bariloche”, lanzó, en referencia a que el padre de Sol fue designado acompañante del próximo viaje de egresados.

La cumpleañera junto a sus padres, El Polaco y Karina La Princesita

El outfit que eligió Sol para su gran fiesta

La buena onda familiar quedó aún más expuesta en otro posteo del cantante, que eligió una foto junto al padre de Karina, su exsuegro y abuelo de Sol, como cierre simbólico del festejo. Pero la celebración tuvo otros ingredientes: también hubo imágenes del cantante besando a Barby, madre de su hija menor, en medio de rumores de romance y reencuentros tras su último encuentro con Gianinna Maradona en un conocido boliche. Por si fuera poco, no es la primera vez que se ven envueltos en versiones de esa índole, sino que en 2015 también protagonizaron una situación similar.

Cabe destacar que la noche fue el broche de oro para Sol, quien hacía apenas unos días había regresado de Italia. Su llegada mereció su propio festejo: en el aeropuerto, su madre y varios seres queridos la sorprendieron con carteles, globos y el clásico “Feliz cumpleaños” entonado a viva voz. La joven no ocultó la sorpresa ni la risa ante tanta efusividad y, rodeada de pasajeros y empleados curiosos, soltó entre carcajadas: “¡Qué vergüenza!”. Minutos después, se fundió en un abrazo con su madre y agradeció la bienvenida con un “Gracias” lleno de emoción.

El cantante junto a su exsuegro, el padre de Karina

El inesperado beso de El Polaco con Barby Silenzi (Instagram)

Karina no contuvo su felicidad, ya que en la publicación que acompañó el video de la llegada de Sol escribió: “Felices 18, bebota hermosa. Ya sos una bebé mayor de edad. Te amo”, mostrando el orgullo y ternura de una madre ante el crecimiento de su hija. El festejo no perdió el humor ni ante los imprevistos: Karina relató el particular problema que tuvo previo la sorpresa. “Se me voló el globo con el número ocho por la ventana. Me quedó solo el uno. Siempre triunfando”, compartió en redes, mostrando el costado espontáneo e improvisado que también es parte de la familia.

Con una noche a pura música y complicidad, Sol celebró sus 18 años rodeada de sus seres queridos y demostró que el paso a la adultez puede ser, también, un gran show de alegría, moda y familia.