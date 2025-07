El sentido mensaje de Susana Giménez a Tomás Yankelevich y Sofía Reca tras la muerte de Mila: “Rezo con toda mi alma”

Susana Giménez dejó un mensaje breve y cargado de emoción ante la muerte de Mila Yankelevich (Instagram)

Susana Giménez se sumó este miércoles al dolor que atraviesa la familia Yankelevich por la trágica muerte de Mila. La niña de 7 años, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, perdió la vida en un accidente náutico en Miami el lunes pasado.

El mensaje de Susana, breve y sentido, resonó en las redes sociales: “Tomás y Sofi, rezo con toda mi alma para que puedan soportar tanto dolor”. La conductora eligió la sobriedad de un fondo negro, escribió con letras blancas y acompañó sus palabras con un emoji de corazón partido, retrato gráfico de un sentimiento compartido por muchos en el espectáculo argentino.

El vínculo entre Susana y la familia Yankelevich va más allá de los saludos públicos. Gustavo Yankelevich, abuelo de Mila y papá de Tomás, mantiene una amistad de décadas con la diva. Ambos atravesaron juntos múltiples etapas de la televisión, compartieron proyectos y se acompañaron dentro y fuera del escenario.

Susana Giménez mantiene un vínculo de amistad y trabajo con Gustavo Yankelevich y su familia desde hace décadas

Hace un año, Gustavo rememoró los años compartidos con Susana durante una entrevista en El Observador, con Luis Majul como interlocutor: “Tengo una amistad, una relación bárbara de muchos años con Susana. En 2015 le ofrecí hacer teatro, porque nunca había hecho teatro con ella, y nos fue muy bien. Después, estando ella instalada aquí en Uruguay, le propuse hacer una temporada en invierno, algo que fue raro en Punta del Este. Pero me siguió, porque ella me sigue. Y nos fue muy bien. Todos decían que estaba en pe..., pero salió muy bien”. El productor repasó cómo logró convencerla de volver a las tablas para una despedida: “Le dije: ‘Bueno, ahora tendrías que hacerlo en el verano para todos los que no pudieron venir en el invierno’. Y acá estamos, esta semana y la próxima ya será la despedida”.

En estos días de conmoción y tristeza, las redes sociales y los medios se poblaron de homenajes y muestras de cariño para la familia. Un video en particular cobró una dimensión especial: el saludo de los nietos de Cris Morena, grabado para el programa de Susana Giménez en octubre pasado. La noche de la entrevista, Cris Morena visitó el living acompañada por Valentín y Franco, los hijos de Romina Yan. La charla giró en torno al esperado regreso de Cris a la ficción con Margarita, la secuela de Floricienta. De pronto, la pantalla se llenó de videos sorpresa grabados por los miembros más pequeños de la familia.

El sorpresivo saludo de los nietos de Cris Morena (Video: Telefe)

Azul, la hija menor de Romina Yan, abrió la serie de mensajes. Mirando a cámara, expresó: “Hola, estoy muy contenta que estén ahí los tres juntos. Abuela, Valen y Fran, qué contenta que me pone. Me apena un poco y me da un poquito de envidia sana de no poder estar ahí. Pero bueno, hoy me toca bancar desde acá. Estoy orgullosísima de los tres, la están rompiendo. Sé que estás a mil, pero aún así seguís tirando para adelante. Estás agotadísima, pero es lo que te mueve, lo que te apasiona y lo que te encanta hacer. Así que nada me pone más feliz”.

El clip siguiente mostró a Mila junto a Cris Morena compartiendo estrofas de “Mucho, poquito o nada”, una canción de Margarita. El momento dio paso a una imagen de la niña con tiara y vestido rosa, su energía y alegría intactas, saludando a su abuela: “¡Hola, Titi! Yo te amo mucho. Te quería decir que me encanta Margarita. Te amo”. La espontaneidad y ternura de Mila conmovieron al estudio y ahora se resignifican como un último testimonio de su alegría.

Cris Morena sopló las velitas por su cumpleaños en compañía de su nieta Mila y su hijo Tomás Yankelevich

El dolor por la partida de Mila dejó una marca profunda en la familia y en quienes siguen la historia pública de los Yankelevich. Los homenajes, las canciones, los recuerdos compartidos en programas y escenarios se transformaron en memoria viva, un testimonio de amor que hoy une a la familia y a toda una comunidad atravesada por el afecto y la angustia.