La sorpresa de Ángel de Brito cuando descubrió que usaron sus fotos para un perfil falso de citas

El periodista reveló la particular situación que sufrió en redes

Desde hace años, Ángel de Brito no solo se destaca como una figura clave en el mundo del espectáculo argentino, sino también como un activo usuario de redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte contenido que va desde primicias televisivas hasta momentos de su vida cotidiana. Sin embargo, esta vez la noticia lo tuvo a él como protagonista inesperado: descubrió que alguien en Francia había utilizado sus fotos para crear un perfil falso en una aplicación de citas.

“Hay uno en Francia que me roba las fotos para Tinder jajaja”, escribió el conductor de LAM (América) en su cuenta oficial de X, junto a capturas del insólito intercambio con una seguidora que lo alertó sobre lo ocurrido. En las imágenes se puede ver cómo una usuaria, identificada como Romi, le informa: “En Tinder París había”. De Brito, sorprendido, respondió: “Naaahhjjj cómo no me mandaste”, y ella replicó: “Te las había mandado. Creo que las tengo guardadas”, seguido por dos fotos del perfil en cuestión.

En las imágenes se aprecia su rostro, que figura bajo el nombre de Patrick, de 44 años, con residencia en París y formación en el “Conservatoire royal de Bruxelles”. Sin embargo, las fotos del supuesto Patrick no dejan lugar a dudas: son del periodista argentino, posando en distintos ángulos desde su casa.

Una seguidora le avisó al periodista sobre el robo de sus fotos

Rápidamente, los seguidores de Ángel reaccionaron con comentarios que mezclaron humor y apoyo. “Ahora sos Patrick de Brito”; “Eso te pasa por fachero”; “Se ve que tiene la autoestima muy baja”; “Qué ocurrencia, ¿no?”; y “Hay que estar muy necesitado para robar fotos”, fueron algunos de los mensajes destacados.

Aunque la situación podría haber generado molestia, Ángel eligió exponerla con ironía, fiel a su estilo directo. Su reacción se volvió viral en pocas horas, acumulando miles de visualizaciones y reproducciones, además de reafirmar su perfil de comunicador cercano y sin filtros.

En la aplicación de citas, las fotos de Ángel fueron usadas bajo el nombre de "Patrick"

Este tipo de situaciones no es nueva en el universo digital, donde el uso de imágenes ajenas para crear perfiles falsos en redes o apps de citas es una práctica frecuente. Sin embargo, el hecho de que la víctima sea una figura pública como de Brito le dio un giro mediático y generó un fuerte eco entre sus seguidores.

Más allá del episodio, el conductor también es conocido por mostrarse auténtico en redes, y no solo en situaciones de humor. Semanas atrás, sorprendió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram al responder preguntas personales en una de sus habituales rondas de intercambio con el público. En ese contexto, se refirió abiertamente a su decisión de no tener hijos. Ante la consulta: “¿Tendrías un hijo? ¿Adoptarías?”, fue contundente: “No”.

Con humor, el periodista compartió la situación que vivió en las redes

En otra oportunidad, durante una entrevista en el programa Mañanísima de Carmen Barbieri, volvió a abordar el tema. “Tengo clarísimo que no. Me gusta mi vida así como es, con independencia, nunca me surgió”, explicó, y agregó: “Si surge, bueno, surgirá, pero por ahora no pasó. Hay gente que no tiene feeling con nada, con los viejos, con los perros. Es otra vida y quizás no es el proyecto de uno”.

También allí habló de su vida en pareja y su personalidad: “Sí, discutimos todo el tiempo, obvio. Yo como me muestro en la tele soy más o menos en la vida. Cuando hay que discutir, discuto, no grito ni tiro cosas, no está en mi personalidad, soy re tranquilo. Tengo mamá, papá, hermanas, por suerte. Soy familiero”.

Con un estilo que combina acidez, sinceridad y humor, de Brito logra mantenerse vigente tanto en la pantalla chica como en el universo digital. Y aunque esta vez fue víctima de un perfil falso, lejos de incomodarse, aprovechó el momento para reírse de sí mismo y compartirlo con su comunidad.